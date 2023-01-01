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John Corabi

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JOHN CORABI: «Сейчас мало покупают билетов заранее»



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У JOHN'a CORABI в недавнем интервью для Audio Ink Radio спросили, считает ли он, что поклонники сейчас больше любят живую музыку, потому что она так давно отсутствовала из-за пандемии, на что он ответил:

«И да, и нет. Самое смешное, что даже мои сольные концерты, даже в Европе, во всём мире, проходят как бы по принципу "попал или промазал". Они либо собирают невероятное количество зрителей, либо проходят вяло. Я всё ещё продолжаю думать, что нас по-прежнему заваливают новыми версиями Covid и всем тем дерьмом, которое происходит в новостях. Я уверен, что некоторые люди стали очень спокойными и комфортно чувствуют себя, сидя на диване, и думают: "К чёрту всё. Я не хочу больше выходить на улицу. Ну а нафига?"

Я уверен, что в какой-то степени некоторые из компаний, которые я не буду называть, из тех, кто устраивали масштабные концерты, например, MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD, POISON, Joan Jett — они сорвали банк. Этот концерт откладывался в течение двух лет, и многие фанаты жаловались, потому что, например, у Live Nation было небольшое условие: если вы покупали билет заранее, то, как только случится Covid, у вас было небольшое окно, чтобы потребовать возврата денег за билеты, и если вы этого не делали, то они имели право придержать ваши деньги и просто отложить концерт на неопределённый срок. Поэтому многие фанаты, как мне кажется, не склонны покупать билеты заранее, как это было раньше. Они ждут до последней минуты и просто подходят к двери и покупают билеты на входе.

Другой пример: я только что выступал. Я был в туре с WINGER и Tom'ом Keifer'ом, выступал с сольной акустической программой. Мы провели кучу концертов, и было просто потрясающе. У меня были друзья в Нэшвилле, которые говорили: "Я собираюсь прийти и увидеть тебя в Ryman [Auditorium]". Они пошли покупать билет заранее, и номинальная стоимость билета составляла 50 долларов, но с учётом сборов за обслуживание, сборов Ticketmaster и всех остальных сборов, которые они накручивали, билет в итоге стоил около 125 или 130 долларов. Таким образом, на пятидесятидолларовый билет приходилось 70 долларов сборов. И, как ни странно, несколько моих друзей ждали до последней минуты и купили билет на входе за 50 долларов. Так что в этом есть какая-то неувязка. Я не могу понять, в чём дело.

Я не знаю, что происходит, но это на самом деле... Всё это вызывает уныние — не столько у меня, сколько у других людей, однако порой я задумываюсь о новых группах, которые пытаются пробовать свои силы: "Я не представляю, как эти ребята собираются сводить концы с концами". Всё очень изменилось. На радио не поддерживают старые классические группы, такие как, например, THE DEAD DAISIES, новую музыку, которую делают THE DEAD DAISIES, или POISON, или многие из тех групп, на которых мы все выросли, потому что нас всех словно заметают под коврик с каждой новой причудой, которая возникает. Всё, что было до этого, оказывается в прошлом, и о вас больше никогда не услышат. А новые группы... Когда я рос в Филадельфии, многие радиостанции проводили час местной музыки, и если группа получала огромный отклик у слушателей, её добавляли в плейлист. А теперь этого нет, нет журналов, нет MTV, и это вызывает некоторое раздражение. Я сижу и думаю: "Я не понимаю, куда движется музыкальная индустрия, и это немного пугает"».




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