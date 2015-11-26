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JOHN CORABI : «NIKKI SIXX скорее спалит себя, чем позовёт меня в группу»



После очередного провала Vince'a Neil'a на сцене поползли слухи о том, что John Corabi может вернуться в группу. Несмотря на то, что музыкант опроверг их в Facebook, они продолжают циркулировать. В рамках программы Adika Live! ему вновь был задан этот вопрос, и вот что он ответил:



«Я могу честно сказать вам, что у меня нет ни малейшего шанса на то, что хоть что-то из этого станет правдой.



Nikki Sixx скорее сожжёт себя заживо в Центральном парке, чем возьмёт трубку и позвонит мне. А если он позвонит, то ваш покорный слуга просто [положит трубку].



Этого никогда не случится. Шансов ноль».







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