сегодня



JOHN CORABI: «Вопросы о MÖTLEY CRÜE меня не парят»



JOHN CORABI в рамках недавней беседы с Rockin' Metal Revival ответил на вопрос, устал ли он от постоянных вопросов про MÖTLEY CRÜE, хотя в составе группы он был более чем 25 лет назад:



«Меня это не напрягает, потому что в конце концов я понимаю, что, во-первых, я благодарен за возможность, которую они мне предоставили. Я также понимаю, что участие в этой команде обеспечило мне, знаете, я не хочу говорить "долголетие", потому что я работаю продуктивно. Но это поддерживало меня на плаву. Я не могу даже так выразиться. Может быть, "долголетие" было бы правильным словом; это дало мне какое-то долголетие или какой-то авторитет, неважно. Но больше всего меня раздражает, когда вопрос, к примеру, задаётся в интервью, и все интервью или большая его часть посвящена MÖTLEY, это расстраивает, потому что мне хочется говорить о новом, о том, что я делаю. Но ещё меня раздражает то, что мне задают вопросы по этой теме, я даю честные ответы, или, во всяком случае, озвучиваю своё мнение, а в итоге всё превращается в долбаный кликбейт. И потом это даже забавно — ты видишь комментарии фанатов, а они меня тоже раздражают, потому что я уже проходил это в прошлом, когда говорил: "Знаете что? Я не хочу говорить на эту тему". И тут же валом идут заголовки из серии: "О, Corabi больше не хочет говорить о MÖTLEY CRÜE". И под ними комментарии были: "О Боже мой. Какой неблагодарный ублюдок. Они дали ему возможность, которая выпадает раз в жизни". Но если я говорю об этом, и кто-то спрашивает моё мнение, и я его высказываю, они начинают писать: "Боже мой. Неужели этому парню нечем заняться? Он всё ещё говорит о MÖTLEY CRÜE 26 лет спустя". Так что я решил для себя, что каким бы путем я ни пошёл, меня все равно закидают грязью, так что я просто начинаю учиться наслаждаться ароматом нечистот [смеётся]».







+1 -0



просмотров: 310

