JOHN CORABI исполняет AEROSMITH



RichG TV опубликовали видео, в котором JOHN CORABI рассказывает истории о встрече с музыкантами AEROSMITH, а также исполняет композицию "Seasons Of Wither".



В рамках одного из интервью он рассказал о своей любви к команде:



«Моей первой кавер-группой была команда, которая играли их песни. Мы исполняли "Same Old Song And Dance". Мы сделали "Draw The Line", "Nobody's Fault". Мы ещё играли... Чёрт, я не могу вспомнить. что ж там ещё было-то? "Adam's Apple", "Toys In The Attic". Мы играли 8–10 песен AEROSMITH. Потом я был в кавер-группе, которая записала песни AEROSMITH для трибьюта. Мы сделали "No Surprise", "Milk Cow Blues", и всё в таком духе. Увы, но мой голос уже не такой, так что петь "Nobody's Fault" мне непросто, приходится находить какие-то другие варианты».



















