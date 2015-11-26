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John Corabi

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8 дек 2021 : 		 JOHN CORABI исполняет AEROSMITH

2 дек 2021 : 		 JOHN CORABI: «Меня изобразили жалким»

13 окт 2021 : 		 JOHN CORABI: «NIKKI SIXX скорее спалит себя, чем позовёт меня в группу»

12 окт 2021 : 		 JOHN CORABI — о призывах фанатов вернуться в MÖTLEY CRÜE

11 окт 2021 : 		 JOHN CORABI: «Есть миллион причин, почему я не пойду на MÖTLEY CRÜE»

7 окт 2021 : 		 JOHN CORABI обращался к Billy Gibbons'у и Brian'у May'ю для записи

30 сен 2021 : 		 JOHN CORABI: «Мне всё равно, что о книге подумают бывшие»

9 сен 2021 : 		 JOHN CORABI выпустит биографию весной

30 авг 2021 : 		 Новое видео JOHN CORABI

16 авг 2021 : 		 JOHN CORABI — об уроках, извлечённых в MÖTLEY CRÜE

3 июл 2021 : 		 JOHN CORABI работает над альбомом

3 дек 2020 : 		 JOHN CORABI: «Моя книга взбесит бывших. Ну и ладно»

27 май 2020 : 		 JOHN CORABI столкнулся с ярым приверженцем Трампа

25 апр 2020 : 		 JOHN CORABI — тем, кто борется против акции «будь дома»: «Дебилы, ***»

22 дек 2019 : 		 JOHN CORABI: «Импичмент разделит нас ещё больше»

11 апр 2019 : 		 JOHN CORABI: «Нравится мне или нет, но я вокалист MÖTLEY CRÜE»

5 апр 2019 : 		 JOHN CORABI целиком исполнил альбом MÖTLEY CRÜE

13 янв 2018 : 		 Концертный релиз JOHN CORABI выйдет зимой

28 июн 2017 : 		 Концертный релиз JOHN CORABI выйдет осенью

19 янв 2016 : 		 MICK MARS и JOHN CORABI в студии

8 дек 2015 : 		 JOHN CORABI планирует выпустить DVD

6 июл 2015 : 		 Видео с выступления JOHN CORABI

7 май 2015 : 		 JOHN CORABI понимает, почему MÖTLEY CRÜE хотят закончить

15 мар 2015 : 		 JOHN CORABI исполняет MÖTLEY CRÜE

6 мар 2015 : 		 JOHN CORABI обсуждал работу с гитаристом MÖTLEY CRÜE

27 ноя 2014 : 		 JOHN CORABI исполняет песню MÖTLEY CRÜE
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JOHN CORABI исполняет AEROSMITH



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RichG TV опубликовали видео, в котором JOHN CORABI рассказывает истории о встрече с музыкантами AEROSMITH, а также исполняет композицию "Seasons Of Wither".

В рамках одного из интервью он рассказал о своей любви к команде:

«Моей первой кавер-группой была команда, которая играли их песни. Мы исполняли "Same Old Song And Dance". Мы сделали "Draw The Line", "Nobody's Fault". Мы ещё играли... Чёрт, я не могу вспомнить. что ж там ещё было-то? "Adam's Apple", "Toys In The Attic". Мы играли 8–10 песен AEROSMITH. Потом я был в кавер-группе, которая записала песни AEROSMITH для трибьюта. Мы сделали "No Surprise", "Milk Cow Blues", и всё в таком духе. Увы, но мой голос уже не такой, так что петь "Nobody's Fault" мне непросто, приходится находить какие-то другие варианты».

Former MГ–TLEY CRГњE Singer JOHN CORABI Tells Stories About Meeting AEROSMITH, Performs Cover Of








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