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John Corabi

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3 дек 2020 : 		 JOHN CORABI: «Моя книга взбесит бывших. Ну и ладно»

27 май 2020 : 		 JOHN CORABI столкнулся с ярым приверженцем Трампа

25 апр 2020 : 		 JOHN CORABI — тем, кто борется против акции «будь дома»: «Дебилы, ***»

22 дек 2019 : 		 JOHN CORABI: «Импичмент разделит нас ещё больше»

11 апр 2019 : 		 JOHN CORABI: «Нравится мне или нет, но я вокалист MÖTLEY CRÜE»

5 апр 2019 : 		 JOHN CORABI целиком исполнил альбом MÖTLEY CRÜE

13 янв 2018 : 		 Концертный релиз JOHN CORABI выйдет зимой

28 июн 2017 : 		 Концертный релиз JOHN CORABI выйдет осенью

19 янв 2016 : 		 MICK MARS и JOHN CORABI в студии

8 дек 2015 : 		 JOHN CORABI планирует выпустить DVD

6 июл 2015 : 		 Видео с выступления JOHN CORABI

7 май 2015 : 		 JOHN CORABI понимает, почему MÖTLEY CRÜE хотят закончить

15 мар 2015 : 		 JOHN CORABI исполняет MÖTLEY CRÜE

6 мар 2015 : 		 JOHN CORABI обсуждал работу с гитаристом MÖTLEY CRÜE

27 ноя 2014 : 		 JOHN CORABI исполняет песню MÖTLEY CRÜE

24 окт 2014 : 		 JOHN CORABI: «Я не думаю, что рок мёртв»

15 апр 2014 : 		 Видео с выступления JOHN CORABI

7 ноя 2013 : 		 JOHN CORABI в акустике

2 фев 2013 : 		 JOHN CORABI: Меня достали сравнения с парнем, о котором 5 лет мне говорили - им быть не надо".

26 дек 2012 : 		 JOHN CORABI об отношениях с MÖTLEY CRÜE

26 ноя 2012 : 		 JOHN CORABI выступил с трибьют группой KISS

9 ноя 2012 : 		 JOHN CORABI: новая песня

30 окт 2012 : 		 JOHN CORABI: новая песня

10 окт 2012 : 		 Версия песни MÖTLEY CRÜE от JOHN CORABI

28 сен 2012 : 		 JOHN CORABI исполнил песню из 'Unplugged'

10 июл 2012 : 		 Обложка акустического CD JOHN CORABI
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JOHN CORABI: «Моя книга взбесит бывших. Ну и ладно»



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Бывший вокалист MÖTLEY CRÜE JOHN CORABI завершил работу над биографией "Horseshoes And Hand Grenades", написанной при помощи Paul'a Miles'a, выход которой предварительно намечен на начало 2021 года. В недавнем интервью он немного рассказал о том, чего ожидать от этой книги:

«Всё начинается с моего рождения, то есть с начала. Идёт речь о семье и о моей маме. По папе у меня родня из Италии, по маме я откуда-то из Ирландии. И о районе, в котором я жил. Да практически всё. Всё это уходит корнями в прошлое. Это объясняет дядю Джека. Если вы знакомы с пластинкой MÖTLEY [где я пел], вы знаете, что [песня "Uncle Jack"] была о моём дяде, и она рассказывает обо всём дерьме. Браки, разводы и неверность, а потом и группы. То, через что я прошёл, пытаясь получить контракт на запись, и то, как я получил контракт на запись. Так что это не только MÖTLEY или одна группа, это буквально моя жизнь от начала до конца, до сего момента. [Она охватывает] THE DEAD DAISIES — уход из DAISIES и [возвращение] к моей сольной карьере, когда John Corabi стал брендом или именем, известным многим. И нет никаких проколов, я знаю, что я честен. Я знаю, что есть несколько людей, которых я, вероятно, разозлю — несколько бывших жён и т. п. Но к чёрту. Это то, что есть. Всё честно».

John также сообщил, что работает над новым сольным альбомом, который планирует выпустить в начале следующего года.

Former MГ–TLEY CRГњE Singer JOHN CORABI Says His Upcoming Autobiography Will





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