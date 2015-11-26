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JOHN CORABI : «Моя книга взбесит бывших. Ну и ладно»



Бывший вокалист MÖTLEY CRÜE JOHN CORABI завершил работу над биографией "Horseshoes And Hand Grenades", написанной при помощи Paul'a Miles'a, выход которой предварительно намечен на начало 2021 года. В недавнем интервью он немного рассказал о том, чего ожидать от этой книги:



«Всё начинается с моего рождения, то есть с начала. Идёт речь о семье и о моей маме. По папе у меня родня из Италии, по маме я откуда-то из Ирландии. И о районе, в котором я жил. Да практически всё. Всё это уходит корнями в прошлое. Это объясняет дядю Джека. Если вы знакомы с пластинкой MÖTLEY [где я пел], вы знаете, что [песня "Uncle Jack"] была о моём дяде, и она рассказывает обо всём дерьме. Браки, разводы и неверность, а потом и группы. То, через что я прошёл, пытаясь получить контракт на запись, и то, как я получил контракт на запись. Так что это не только MÖTLEY или одна группа, это буквально моя жизнь от начала до конца, до сего момента. [Она охватывает] THE DEAD DAISIES — уход из DAISIES и [возвращение] к моей сольной карьере, когда John Corabi стал брендом или именем, известным многим. И нет никаких проколов, я знаю, что я честен. Я знаю, что есть несколько людей, которых я, вероятно, разозлю — несколько бывших жён и т. п. Но к чёрту. Это то, что есть. Всё честно».



John также сообщил, что работает над новым сольным альбомом, который планирует выпустить в начале следующего года.













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