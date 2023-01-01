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JOHN CORABI: «Разборкам в MÖTLEY CRÜE не удивлен»



JOHN CORABI в рамках недавней беседы ответил на вопрос, удивлен ли он разборкам в лагере MÖTLEY CRÜE:



«Нет. Нет. Совсем нет. Я получил много упреков по этому поводу (Ссылаясь на тот факт, что ранее он сказал, что "не верил ни единому слову" из первоначального заявления MÖTLEY CRÜE, объясняющего уход Mars'a из группы). И если честно, я не хочу лезть в дела Mick'а или MÖTLEY; это не мое дело. Я не понимаю, почему наехали на меня. Когда я был в Европе, меня за это осуждали. Я выступал там в ноябре и декабре с акустическими концертами, и я подписывал книгу в Лондоне — это было что-то вроде "вопрос-ответ" с чтением книги — и один фанат спросил меня о пресс-релизе, который только что вышел, о том, что Mick не поедет с ними в оставшуюся часть этого тура. И все, что я ответил, было: "Это заявление, которое подготовили MÖTLEY и их менеджмент. Я ничего не слышал от самого Mick'а. И пока Mick не скажет, мне нечего сказать по этому поводу". Но я не собираюсь соглашаться с тем, что я услышал".



Так что, для меня это было просто неизбежно. Это прискорбно, но это было неизбежно. Так что... c'est la vie. [Смеется]»







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