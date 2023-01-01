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John Corabi

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5 июн 2023 : 		 JOHN CORABI: «Разборкам в MÖTLEY CRÜE не удивлен»

22 фев 2023 : 		 JOHN CORABI — о подкладках

18 дек 2022 : 		 JOHN CORABI — об отношениях с бывшими

1 дек 2022 : 		 JOHN CORABI: «Я не верю словам MÖTLEY CRÜE про Mick'a»

22 ноя 2022 : 		 JOHN CORABI: «Вселенная дала мне место в MÖTLEY CRÜE»

28 авг 2022 : 		 JOHN CORABI — о шансах что-то сделать с MÖTLEY CRÜE

3 авг 2022 : 		 JOHN CORABI — об обиде на участников MÖTLEY CRÜE

9 июн 2022 : 		 JOHN CORABI о контроле за оружием: «Хватит молиться — действуйте!»

29 май 2022 : 		 JOHN CORABI: «Когда я писал, я проходил процесс очищения»

2 мар 2022 : 		 JOHN CORABI — о разборках Neil'a Young'a и Spotify

23 фев 2022 : 		 Новая песня JOHN CORABI

21 фев 2022 : 		 JOHN CORABI — о сериале "Pam & Tommy": «Ну и х...»

27 дек 2021 : 		 JOHN CORABI: «Я не знаю, использует ли MICK MARS наши песни»

21 дек 2021 : 		 JOHN CORABI выпустит биографию летом

8 дек 2021 : 		 JOHN CORABI исполняет AEROSMITH

2 дек 2021 : 		 JOHN CORABI: «Меня изобразили жалким»

13 окт 2021 : 		 JOHN CORABI: «NIKKI SIXX скорее спалит себя, чем позовёт меня в группу»

12 окт 2021 : 		 JOHN CORABI — о призывах фанатов вернуться в MÖTLEY CRÜE

11 окт 2021 : 		 JOHN CORABI: «Есть миллион причин, почему я не пойду на MÖTLEY CRÜE»

7 окт 2021 : 		 JOHN CORABI обращался к Billy Gibbons'у и Brian'у May'ю для записи

30 сен 2021 : 		 JOHN CORABI: «Мне всё равно, что о книге подумают бывшие»

9 сен 2021 : 		 JOHN CORABI выпустит биографию весной

30 авг 2021 : 		 Новое видео JOHN CORABI

16 авг 2021 : 		 JOHN CORABI — об уроках, извлечённых в MÖTLEY CRÜE

3 июл 2021 : 		 JOHN CORABI работает над альбомом

3 дек 2020 : 		 JOHN CORABI: «Моя книга взбесит бывших. Ну и ладно»
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JOHN CORABI: «Разборкам в MÖTLEY CRÜE не удивлен»



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JOHN CORABI в рамках недавней беседы ответил на вопрос, удивлен ли он разборкам в лагере MÖTLEY CRÜE:

«Нет. Нет. Совсем нет. Я получил много упреков по этому поводу (Ссылаясь на тот факт, что ранее он сказал, что "не верил ни единому слову" из первоначального заявления MÖTLEY CRÜE, объясняющего уход Mars'a из группы). И если честно, я не хочу лезть в дела Mick'а или MÖTLEY; это не мое дело. Я не понимаю, почему наехали на меня. Когда я был в Европе, меня за это осуждали. Я выступал там в ноябре и декабре с акустическими концертами, и я подписывал книгу в Лондоне — это было что-то вроде "вопрос-ответ" с чтением книги — и один фанат спросил меня о пресс-релизе, который только что вышел, о том, что Mick не поедет с ними в оставшуюся часть этого тура. И все, что я ответил, было: "Это заявление, которое подготовили MÖTLEY и их менеджмент. Я ничего не слышал от самого Mick'а. И пока Mick не скажет, мне нечего сказать по этому поводу". Но я не собираюсь соглашаться с тем, что я услышал".

Так что, для меня это было просто неизбежно. Это прискорбно, но это было неизбежно. Так что... c'est la vie. [Смеется]»




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