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JOHN CORABI — об обиде на участников MÖTLEY CRÜE



Бывший фронтмен MÖTLEY CRÜE John Corabi, который присоединился к группе в 1992 году в качестве замены оригинального вокалиста Vince'a Neil'a, рассказал в интервью "The Chuck Shute Podcast", что был разочарован тем, как Tommy Lee и Nikki Sixx отреагировали на его просьбу о помощи после того, как его сын подсел на героин.



Corabi сказал:



«Сейчас у нас с Tommy всё в порядке. Томми по-прежнему пишет мне смс. Мы общаемся друг с другом в соцсетях. Но я ничего не делал, пока Томми не связался со мной первым и не сказал: "Привет, Краб. Как дела?" То-сё. Неважно. Или я что-то публиковал, а он это комментировал. А потом я связался с ним.



Я не злился на них. Я был немного разочарован... Если ты расстроен лично из-за меня — пожалуйста. Такова жизнь. Но вы видели, что происходит с моим ребёнком.



Я связался с ними. Я не просил у них денег. Я не просил их ни о чём. Я просто спросил у них: "Ребята, вы имели дело с героиновой зависимостью. Как мне с этим справиться?" От Nikki я вообще ничего не получил — никакого ответа. Ничего. А Tommy написал ответ в виде одного слова. Он не говорил что-то из серии: "О, чёрт, чувак. Мне очень жаль. Чёрт возьми! Ты издеваешься надо мной? Ian принимает наркотики?" Ничего. Он просто написал: "реабилитационный центр". Не что-то типа: "Реабилитационный центр. Удачи. Tommy". Ничего подобного. Он просто написал: "реабилитационный центр" и нажал "отправить"».



John продолжил, что он особенно «расстроен из-за Tommy», потому что именно Lee подарил его сыну Ian'y его первую барабанную установку:



«Ian равнялся на Tommy. И я сказал: "Знаете что? Я неоднократно обращался к этим ребятам". Я связался с Nikki, когда он развёлся с Donna'ой D'Errico. Я связался с Tommy, когда ребёнок умер в его бассейне. Я связался с Tommy, когда он попал в тюрьму. Я обращался к Tommy и всем этим парням несколько раз, но так и не получил ответа. Но я подумал, что если они поймут, что с моим сыном что-то не так, они просто скажут: "Привет, чувак. Вот. Позвони этому консультанту". Или: "Этот парень хороший психолог. Он может помочь тебе разобраться с этой проблемой". Они не ответили. Хорошо. Это жизнь. Я просто сказал: "К чёрту. Неважно. Я покончил с этими парнями. Я больше никогда не буду их беспокоить. Я больше никогда им не позвоню. Я этого не забуду". Я никогда не забуду тот факт, что я попросил тех, кого я считал своими друзьями, помочь мне. Даже не деньгами. Я спросил: "У вас есть телефон консультанта или ещё кого-нибудь, к кому я могу обратиться?" И я не получил ответа. Так что я подумал: "Ладно. Забейте".



Что есть, то есть. Я не злюсь из-за этого, но у меня очень хорошая и долгая память. Так что всё так, как есть. Я понял, что могу написать Tommy. Я никогда не буду поднимать эту тему. "Привет, как дела? Как твоя жена?"



Я люблю Tommy. Но мы все как братья. Мы любим друг друга, мы ненавидим друг друга. Как уж есть. Но это моя история. Я её неотъемлемая часть».







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