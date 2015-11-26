Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня GHOST 84
*Новая песня GUNS N' ROSES 50
*Новое видео KK'S PRIEST 37
*TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?» 24
*JON OLIVA попался пьяным за рулём. Плюс кокс 23
[= ||| все новости группы



*

John Corabi

*



7 окт 2021 : 		 JOHN CORABI обращался к Billy Gibbons'у и Brian'у May'ю для записи

30 сен 2021 : 		 JOHN CORABI: «Мне всё равно, что о книге подумают бывшие»

9 сен 2021 : 		 JOHN CORABI выпустит биографию весной

30 авг 2021 : 		 Новое видео JOHN CORABI

16 авг 2021 : 		 JOHN CORABI — об уроках, извлечённых в MÖTLEY CRÜE

3 июл 2021 : 		 JOHN CORABI работает над альбомом

3 дек 2020 : 		 JOHN CORABI: «Моя книга взбесит бывших. Ну и ладно»

27 май 2020 : 		 JOHN CORABI столкнулся с ярым приверженцем Трампа

25 апр 2020 : 		 JOHN CORABI — тем, кто борется против акции «будь дома»: «Дебилы, ***»

22 дек 2019 : 		 JOHN CORABI: «Импичмент разделит нас ещё больше»

11 апр 2019 : 		 JOHN CORABI: «Нравится мне или нет, но я вокалист MÖTLEY CRÜE»

5 апр 2019 : 		 JOHN CORABI целиком исполнил альбом MÖTLEY CRÜE

13 янв 2018 : 		 Концертный релиз JOHN CORABI выйдет зимой

28 июн 2017 : 		 Концертный релиз JOHN CORABI выйдет осенью

19 янв 2016 : 		 MICK MARS и JOHN CORABI в студии

8 дек 2015 : 		 JOHN CORABI планирует выпустить DVD

6 июл 2015 : 		 Видео с выступления JOHN CORABI

7 май 2015 : 		 JOHN CORABI понимает, почему MÖTLEY CRÜE хотят закончить

15 мар 2015 : 		 JOHN CORABI исполняет MÖTLEY CRÜE

6 мар 2015 : 		 JOHN CORABI обсуждал работу с гитаристом MÖTLEY CRÜE

27 ноя 2014 : 		 JOHN CORABI исполняет песню MÖTLEY CRÜE

24 окт 2014 : 		 JOHN CORABI: «Я не думаю, что рок мёртв»

15 апр 2014 : 		 Видео с выступления JOHN CORABI

7 ноя 2013 : 		 JOHN CORABI в акустике

2 фев 2013 : 		 JOHN CORABI: Меня достали сравнения с парнем, о котором 5 лет мне говорили - им быть не надо".

26 дек 2012 : 		 JOHN CORABI об отношениях с MÖTLEY CRÜE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JOHN CORABI обращался к Billy Gibbons'у и Brian'у May'ю для записи



*
zoom
*
* *
JOHN CORABI в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, стоит ли ждать каких-то гостей на его новых синглах:

«Чувак, я в Нэшвилле, так что все мои друзья находятся совсем рядом [смеётся]. Честно говоря, я бы хотел. Недавно я столкнулся с Billy Gibbons'ом в Guitar Center перед кончиной Дасти, и я напомнил ему, что мы встречались несколько раз. Я сказал ему, что сочинил и записал блюзовую мелодию, и спросил, не мог бы он исполнить гитарное соло. Он сказал, чтобы я прислал ему трек. В прошлом я несколько раз встречался с Brian'ом May'ем и послал ему письмо с вопросом, сколько он возьмёт за соло. Я уверен, что он ответит на этот вопрос через несколько лет [смеётся]. Я думал, что Brian сделал бы это на "Cosi Bella" гораздо лучше, чем то, что сделал я. Я пытался получить звук в стиле Brian'а May'я сразу после первого припева, переходящего во второй куплет. У меня был плагин в Protools под названием "1 May", а не "Brian May". [Смеётся]. Я поставил плагин на записанное соло и подумал: "Боже мой, вот его звук!", но в итоге использовал его только в этой части. Я не хотел быть слишком очевидным в этом плане».

JOHN CORABI Approached BILLY GIBBONS And BRIAN MAY To Perform Solos On New Songs -



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 317

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом