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JOHN CORABI обращался к Billy Gibbons'у и Brian'у May'ю для записи



JOHN CORABI в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, стоит ли ждать каких-то гостей на его новых синглах:



«Чувак, я в Нэшвилле, так что все мои друзья находятся совсем рядом [смеётся]. Честно говоря, я бы хотел. Недавно я столкнулся с Billy Gibbons'ом в Guitar Center перед кончиной Дасти, и я напомнил ему, что мы встречались несколько раз. Я сказал ему, что сочинил и записал блюзовую мелодию, и спросил, не мог бы он исполнить гитарное соло. Он сказал, чтобы я прислал ему трек. В прошлом я несколько раз встречался с Brian'ом May'ем и послал ему письмо с вопросом, сколько он возьмёт за соло. Я уверен, что он ответит на этот вопрос через несколько лет [смеётся]. Я думал, что Brian сделал бы это на "Cosi Bella" гораздо лучше, чем то, что сделал я. Я пытался получить звук в стиле Brian'а May'я сразу после первого припева, переходящего во второй куплет. У меня был плагин в Protools под названием "1 May", а не "Brian May". [Смеётся]. Я поставил плагин на записанное соло и подумал: "Боже мой, вот его звук!", но в итоге использовал его только в этой части. Я не хотел быть слишком очевидным в этом плане».







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