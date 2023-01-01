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JOHN CORABI: «Я не общался с Mick'ом»
JOHN CORABI в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, общался ли он с Mick'ом Mars'ом после того, как тот подал иск против MÖTLEY CRÜE:
«Мы не "разговаривали", мы слали друг другу смс.
Я не хочу влезать в их дела, потому что это всегда заканчиваются тем, что где-то из этого делают яркие заголовки. Но всё происходит именно так, как я и предполагал. И сейчас, насколько я могу судить, Mick в ярости. Я не знаю, справедливо он разозлился или нет, но он разозлился. И мы просто оставим всё как есть. Они разберутся и всё выяснят. И, надеюсь, они смогут избавиться от этой проблемы. Но кто знает, чувак?»
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