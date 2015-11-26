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John Corabi

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9 сен 2021 : 		 JOHN CORABI выпустит биографию весной

30 авг 2021 : 		 Новое видео JOHN CORABI

16 авг 2021 : 		 JOHN CORABI — об уроках, извлечённых в MÖTLEY CRÜE

3 июл 2021 : 		 JOHN CORABI работает над альбомом

3 дек 2020 : 		 JOHN CORABI: «Моя книга взбесит бывших. Ну и ладно»

27 май 2020 : 		 JOHN CORABI столкнулся с ярым приверженцем Трампа

25 апр 2020 : 		 JOHN CORABI — тем, кто борется против акции «будь дома»: «Дебилы, ***»

22 дек 2019 : 		 JOHN CORABI: «Импичмент разделит нас ещё больше»

11 апр 2019 : 		 JOHN CORABI: «Нравится мне или нет, но я вокалист MÖTLEY CRÜE»

5 апр 2019 : 		 JOHN CORABI целиком исполнил альбом MÖTLEY CRÜE

13 янв 2018 : 		 Концертный релиз JOHN CORABI выйдет зимой

28 июн 2017 : 		 Концертный релиз JOHN CORABI выйдет осенью

19 янв 2016 : 		 MICK MARS и JOHN CORABI в студии

8 дек 2015 : 		 JOHN CORABI планирует выпустить DVD

6 июл 2015 : 		 Видео с выступления JOHN CORABI

7 май 2015 : 		 JOHN CORABI понимает, почему MÖTLEY CRÜE хотят закончить

15 мар 2015 : 		 JOHN CORABI исполняет MÖTLEY CRÜE

6 мар 2015 : 		 JOHN CORABI обсуждал работу с гитаристом MÖTLEY CRÜE

27 ноя 2014 : 		 JOHN CORABI исполняет песню MÖTLEY CRÜE

24 окт 2014 : 		 JOHN CORABI: «Я не думаю, что рок мёртв»

15 апр 2014 : 		 Видео с выступления JOHN CORABI

7 ноя 2013 : 		 JOHN CORABI в акустике

2 фев 2013 : 		 JOHN CORABI: Меня достали сравнения с парнем, о котором 5 лет мне говорили - им быть не надо".

26 дек 2012 : 		 JOHN CORABI об отношениях с MÖTLEY CRÜE

26 ноя 2012 : 		 JOHN CORABI выступил с трибьют группой KISS

9 ноя 2012 : 		 JOHN CORABI: новая песня
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JOHN CORABI выпустит биографию весной



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JOHN CORABI сообщил, что завершил работу над биографией, получившей название "Horseshoes And Hand Grenades". Релиз книги намечен на 12 апреля в Rare Bird Books.

Former MГ–TLEY CRГњE Singer JOHN CORABI's Autobiography, 'Horseshoes And Hand Grenades', To Be Released In April





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