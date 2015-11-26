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все новости группы
John Corabi
США
-
http://www.john-corabi.net/
Myspace:
http://www.myspace.com/johncorabisongs
9 сен 2021
:
JOHN CORABI выпустит биографию весной
30 авг 2021
:
Новое видео JOHN CORABI
16 авг 2021
:
JOHN CORABI — об уроках, извлечённых в MÖTLEY CRÜE
3 июл 2021
:
JOHN CORABI работает над альбомом
3 дек 2020
:
JOHN CORABI: «Моя книга взбесит бывших. Ну и ладно»
27 май 2020
:
JOHN CORABI столкнулся с ярым приверженцем Трампа
25 апр 2020
:
JOHN CORABI — тем, кто борется против акции «будь дома»: «Дебилы, ***»
22 дек 2019
:
JOHN CORABI: «Импичмент разделит нас ещё больше»
11 апр 2019
:
JOHN CORABI: «Нравится мне или нет, но я вокалист MÖTLEY CRÜE»
5 апр 2019
:
JOHN CORABI целиком исполнил альбом MÖTLEY CRÜE
13 янв 2018
:
Концертный релиз JOHN CORABI выйдет зимой
28 июн 2017
:
Концертный релиз JOHN CORABI выйдет осенью
19 янв 2016
:
MICK MARS и JOHN CORABI в студии
8 дек 2015
:
JOHN CORABI планирует выпустить DVD
6 июл 2015
:
Видео с выступления JOHN CORABI
7 май 2015
:
JOHN CORABI понимает, почему MÖTLEY CRÜE хотят закончить
15 мар 2015
:
JOHN CORABI исполняет MÖTLEY CRÜE
6 мар 2015
:
JOHN CORABI обсуждал работу с гитаристом MÖTLEY CRÜE
27 ноя 2014
:
JOHN CORABI исполняет песню MÖTLEY CRÜE
24 окт 2014
:
JOHN CORABI: «Я не думаю, что рок мёртв»
15 апр 2014
:
Видео с выступления JOHN CORABI
7 ноя 2013
:
JOHN CORABI в акустике
2 фев 2013
:
JOHN CORABI: Меня достали сравнения с парнем, о котором 5 лет мне говорили - им быть не надо".
26 дек 2012
:
JOHN CORABI об отношениях с MÖTLEY CRÜE
26 ноя 2012
:
JOHN CORABI выступил с трибьют группой KISS
9 ноя 2012
:
JOHN CORABI: новая песня
30 окт 2012
:
JOHN CORABI: новая песня
10 окт 2012
:
Версия песни MÖTLEY CRÜE от JOHN CORABI
28 сен 2012
:
JOHN CORABI исполнил песню из 'Unplugged'
10 июл 2012
:
Обложка акустического CD JOHN CORABI
8 июн 2012
:
JOHN CORABI в гостях на альбоме BABYJANE
6 апр 2012
:
JOHN CORABI: семплы с нового релиза
31 май 2011
:
JOHN CORABI заканчивает работу над акустическим альбомом
19 апр 2010
:
JOHN CORABI планирует выпуск сборника лучших хитов
5 дек 2009
:
Новая группа JOHN'a CORABI
сегодня
JOHN CORABI
выпустит биографию весной
JOHN CORABI сообщил, что завершил работу над биографией, получившей название "Horseshoes And Hand Grenades". Релиз книги намечен на 12 апреля в Rare Bird Books.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).