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JOHN CORABI — о шансах что-то сделать с MÖTLEY CRÜE



JOHN CORABI в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос о том, какие существуют шансы, что он может что-то сделать вместе с MÖTLEY CRÜE:



«Никаких. Я могу абсолютно точно и уверенно сказать вам, что вероятность этого равна нулю. Пока мы с Nikki не сможем сесть за стол, выпить чашечку кофе, пережевать кусочек мяса и просто поболтать, этого никогда не произойдёт.



Поначалу я думал: "Да и наплевать. Это не имеет значения. Я больше не буду связываться с этими парнями". Однако как-то со мной связался Tommy [Lee, барабанщиком CRÜE]. Теперь мы снова общаемся. С Mick'ом [Mars'ом, гитаристом CRÜE] у меня всё в порядке. Даже с Vince'ом я нормально общаюсь. Но по какой-то причине Nikki затеял всю эту историю о том, что я не участвовал в записи альбома 94-го года, что это было очень болезненно, и я просто сказал: "Да пофиг". Но эта неприятная история не прекращается. Мы выступали на концерте под названием Loud Park в Токио, когда я был с THE [DEAD] DAISIES, и Nikki сидел на краю сцены и отпускал какие-то комментарии, он негативно отзывался о группе. И я такой: "Чувак, в чём проблема?"



Но мне всё равно. А знаете что? Если это делает его счастливым, пусть развлекается. Для меня это не имеет значения. Но сейчас наступил такой момент, когда я могу даже отдалённо подумать о том, чтобы сделать что-то с MÖTLEY, только если позвонит Nikki и скажет: "Мне жаль. Я хочу зарыть топор войны". И я бы ответил: "Ну, мне тоже жаль за всё, что я сказал, если это тебя обидело". Но пока этого не произойдёт, шансов нет. Этого никогда не произойдёт».







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