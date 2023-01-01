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JOHN CORABI — о подкладках
JOHN CORABI в сообщении Syncin' Stanley коснулся темы использования заранее записанных треков на концертах:
«Чувак, я считаю, что каждому своё. Всё, что нужно всем или кому-то, чтобы улучшить своё шоу или сделать его отличным, — что угодно. Лично я их не использую. Лично я не верю в них, но, опять же, это я. Кто-то другой может использовать. Я знаю, что когда я был в MÖTLEY, мы использовали некоторые улучшения для бэк-вокала, оркестровых партий и тому подобных вещей. Но по большей части сейчас это просто две гитары, бас, барабаны и вокал, и вперёд. Так что, опять же, каждому своё».
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