Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DORO PESCH — о временах гранжа 263
*Новая песня GUNS N' ROSES 49
*LARS ULRICH: «О новом альбоме METALLICA говорить преждевреме... 39
*ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней... 29
*Трейлер нового альбома CARCASS 26
[= ||| все новости группы



*

John Corabi

*



30 сен 2021 : 		 JOHN CORABI: «Мне всё равно, что о книге подумают бывшие»

9 сен 2021 : 		 JOHN CORABI выпустит биографию весной

30 авг 2021 : 		 Новое видео JOHN CORABI

16 авг 2021 : 		 JOHN CORABI — об уроках, извлечённых в MÖTLEY CRÜE

3 июл 2021 : 		 JOHN CORABI работает над альбомом

3 дек 2020 : 		 JOHN CORABI: «Моя книга взбесит бывших. Ну и ладно»

27 май 2020 : 		 JOHN CORABI столкнулся с ярым приверженцем Трампа

25 апр 2020 : 		 JOHN CORABI — тем, кто борется против акции «будь дома»: «Дебилы, ***»

22 дек 2019 : 		 JOHN CORABI: «Импичмент разделит нас ещё больше»

11 апр 2019 : 		 JOHN CORABI: «Нравится мне или нет, но я вокалист MÖTLEY CRÜE»

5 апр 2019 : 		 JOHN CORABI целиком исполнил альбом MÖTLEY CRÜE

13 янв 2018 : 		 Концертный релиз JOHN CORABI выйдет зимой

28 июн 2017 : 		 Концертный релиз JOHN CORABI выйдет осенью

19 янв 2016 : 		 MICK MARS и JOHN CORABI в студии

8 дек 2015 : 		 JOHN CORABI планирует выпустить DVD

6 июл 2015 : 		 Видео с выступления JOHN CORABI

7 май 2015 : 		 JOHN CORABI понимает, почему MÖTLEY CRÜE хотят закончить

15 мар 2015 : 		 JOHN CORABI исполняет MÖTLEY CRÜE

6 мар 2015 : 		 JOHN CORABI обсуждал работу с гитаристом MÖTLEY CRÜE

27 ноя 2014 : 		 JOHN CORABI исполняет песню MÖTLEY CRÜE

24 окт 2014 : 		 JOHN CORABI: «Я не думаю, что рок мёртв»

15 апр 2014 : 		 Видео с выступления JOHN CORABI

7 ноя 2013 : 		 JOHN CORABI в акустике

2 фев 2013 : 		 JOHN CORABI: Меня достали сравнения с парнем, о котором 5 лет мне говорили - им быть не надо".

26 дек 2012 : 		 JOHN CORABI об отношениях с MÖTLEY CRÜE

26 ноя 2012 : 		 JOHN CORABI выступил с трибьют группой KISS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JOHN CORABI: «Мне всё равно, что о книге подумают бывшие»



*
zoom
*
* *
JOHN CORABI недавно завершил работу над биографией "Horseshoes And Hand Grenades", которая была создана при помощи автора и историка MÖTLEY CRÜE Paul'a Miles'a. Выход книги намечен на 12 апреля. В рамках недавнего интервью у него спросили, беспокоит ли его реакция бывших коллег на это произведение:

«Если быть честным с вами, я не думаю, что расскажу кому-то что-то такое, чего они ещё не знали. В книге описывается мой приход в группу, пребывание в группе, уход из группы и объясняется моё психическое состояние. Очевидно, что история MÖTLEY — всё это было так разрекламировано в [биографии группы] "The Dirt" и просто в интервью и других подобных вещах. Я же просто объясняю, что я чувствовал, когда происходили определённые вещи, и как я ощущал, что я подхожу группе, но на самом деле этого так и не произошло. Так что я рассказываю о своём душевном состоянии во время всех этих событий. Поэтому я не думаю, что расскажу что-то такое, что кого-то удивит. И если быть честным с вами, и я не хочу, чтобы это звучало странно, но мне на самом деле всё равно, что думают эти ребята... В ту минуту, когда они сказали мне, что возвращают Vince'а, я ушёл от всего этого и как бы смирился со всем. Это не я продолжаю поднимать эту тему. Я всё ещё пишу новую музыку. За последние 10 лет между моими сольными записями и записями, которые я сделал с THE [DEAD] DAISIES, и новой музыкой, которую я делаю, я думаю, я сделал пять или шесть записей. Так что я это уже прошёл, я с этим покончил, я даже не думаю об этом.

Paul говорил со мной о том, чтобы написать книгу, чего я вначале очень не хотел делать. Но он сказал: "Знаешь что, чувак? Ты просто один из тех парней, которые, несмотря на то, что у тебя было несколько глав в "The Dirt", ты в значительной степени остаёшься загадкой. Люди знают о тебе не так уж много. И я думаю, что твоя история довольно увлекательна". Так что я ответил: "Ладно. Как скажешь. Мы напишем книгу".

Это не книга-рассказ о группе, в которой я играл; это не книга-рассказ о моём браке; это по сути книга-рассказ о жизни и творчестве JOHN CORABI с той минуты, когда я сделал первый вдох, и до примерно года или шести месяцев назад. У меня есть пара бывших жён, которых это может разозлить, но мне на них наплевать. Так что неважно... [Книга] о настойчивости, она рассказывает о моей жизни с самого начала и до сегодняшнего дня. А название просто о человеке, который много раз был рядом. Это книга о парне, который был во всех нужных местах, но в неподходящее время. Так что это довольно круто. Это весело».

Далее Corabi добавил, что он не держит зла ни на кого из ребят из MÖTLEY CRÜE:

«Честно говоря, может показаться, что это не так, но у меня нет никаких проблем с ребятами из MÖTLEY. Я люблю этих ребят. Я не знаю, почему Nikki [Sixx, басист CRÜE] последние пару лет постоянно говорит обо мне; я не могу сказать почему. Я не знаю. Мне всё равно. Моя единственная претензия к этим парням — я бы очень хотел, чтобы они просто оставили меня в стороне от "The Dirt". Я правда чувствовал, что — не знаю, было ли это намеренно, или нет, но я реально чувствовал, что моё представление в фильме просто выставило меня полным долбаным болтливым идиотом. А ещё они сделали так, будто мы играли в школьном спортзале перед 10 людьми. Конечно, всё было не очень хорошо — мы все это знаем, это общеизвестно, — но посещаемость была не такой уж плохой, не такой плохой, как они её выставили. Так что я бы хотел, чтобы меня вообще не включали в фильм, и всё такое. Но как уж есть. Мне всё равно. Я с этим смирился».

JOHN CORABI Doesn





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 141

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом