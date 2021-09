сегодня



JOHN CORABI : «Мне всё равно, что о книге подумают бывшие»



JOHN CORABI недавно завершил работу над биографией "Horseshoes And Hand Grenades", которая была создана при помощи автора и историка MÖTLEY CRÜE Paul'a Miles'a. Выход книги намечен на 12 апреля. В рамках недавнего интервью у него спросили, беспокоит ли его реакция бывших коллег на это произведение:



«Если быть честным с вами, я не думаю, что расскажу кому-то что-то такое, чего они ещё не знали. В книге описывается мой приход в группу, пребывание в группе, уход из группы и объясняется моё психическое состояние. Очевидно, что история MÖTLEY — всё это было так разрекламировано в [биографии группы] "The Dirt" и просто в интервью и других подобных вещах. Я же просто объясняю, что я чувствовал, когда происходили определённые вещи, и как я ощущал, что я подхожу группе, но на самом деле этого так и не произошло. Так что я рассказываю о своём душевном состоянии во время всех этих событий. Поэтому я не думаю, что расскажу что-то такое, что кого-то удивит. И если быть честным с вами, и я не хочу, чтобы это звучало странно, но мне на самом деле всё равно, что думают эти ребята... В ту минуту, когда они сказали мне, что возвращают Vince'а, я ушёл от всего этого и как бы смирился со всем. Это не я продолжаю поднимать эту тему. Я всё ещё пишу новую музыку. За последние 10 лет между моими сольными записями и записями, которые я сделал с THE [DEAD] DAISIES, и новой музыкой, которую я делаю, я думаю, я сделал пять или шесть записей. Так что я это уже прошёл, я с этим покончил, я даже не думаю об этом.



Paul говорил со мной о том, чтобы написать книгу, чего я вначале очень не хотел делать. Но он сказал: "Знаешь что, чувак? Ты просто один из тех парней, которые, несмотря на то, что у тебя было несколько глав в "The Dirt", ты в значительной степени остаёшься загадкой. Люди знают о тебе не так уж много. И я думаю, что твоя история довольно увлекательна". Так что я ответил: "Ладно. Как скажешь. Мы напишем книгу".



Это не книга-рассказ о группе, в которой я играл; это не книга-рассказ о моём браке; это по сути книга-рассказ о жизни и творчестве JOHN CORABI с той минуты, когда я сделал первый вдох, и до примерно года или шести месяцев назад. У меня есть пара бывших жён, которых это может разозлить, но мне на них наплевать. Так что неважно... [Книга] о настойчивости, она рассказывает о моей жизни с самого начала и до сегодняшнего дня. А название просто о человеке, который много раз был рядом. Это книга о парне, который был во всех нужных местах, но в неподходящее время. Так что это довольно круто. Это весело».



Далее Corabi добавил, что он не держит зла ни на кого из ребят из MÖTLEY CRÜE:



«Честно говоря, может показаться, что это не так, но у меня нет никаких проблем с ребятами из MÖTLEY. Я люблю этих ребят. Я не знаю, почему Nikki [Sixx, басист CRÜE] последние пару лет постоянно говорит обо мне; я не могу сказать почему. Я не знаю. Мне всё равно. Моя единственная претензия к этим парням — я бы очень хотел, чтобы они просто оставили меня в стороне от "The Dirt". Я правда чувствовал, что — не знаю, было ли это намеренно, или нет, но я реально чувствовал, что моё представление в фильме просто выставило меня полным долбаным болтливым идиотом. А ещё они сделали так, будто мы играли в школьном спортзале перед 10 людьми. Конечно, всё было не очень хорошо — мы все это знаем, это общеизвестно, — но посещаемость была не такой уж плохой, не такой плохой, как они её выставили. Так что я бы хотел, чтобы меня вообще не включали в фильм, и всё такое. Но как уж есть. Мне всё равно. Я с этим смирился».













+1 -0



просмотров: 141