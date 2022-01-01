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*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 34
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 22
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
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John Corabi

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JOHN CORABI — об отношениях с бывшими



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В недавней беседе с Backstage Pass Rock News JOHN CORABI ответил на вопрос о о своих нынешних взаимоотношениях с бывшими из MÖTLEY CRÜE:

«Я близок с [гитаристом] Mick'ом [Mars'ом] и иногда общаюсь с [барабанщиком] Tommy [Lee] в Интернете. Он комментирует фотографии и всё остальное. Я даже нормально общаюсь с Vince'ом. Если бы он сейчас подошёл к нам, я бы его обнял, мы бы сели и выпили вместе. Это было бы прекрасно.

Nikki Sixx на самом деле — и я знаю, что сейчас разворошу осиное гнездо, потому что сайты обязательно это разнесут по заголовкам, они всегда так делают, — но Nikki по какой-то странной причине дал несколько интервью, лет пять, шесть, семь назад, и прямо с порога начал говорить, что запись, которую я сделал с MÖTLEY CRÜE, отстойная, я не умею сочинять, и это был ужасный опыт работы со мной.

Для меня это не имеет никакого значения. Мне всё равно. Я видел Nikki несколько раз. Мы виделись на фестивале Loud Park [в Японии], когда я был с THE [DEAD] DAISIES. А он предпочитает не здороваться. Если он хочет быть таким, мне всё равно. Ладно. Хорошо. Если ты хочешь поговорить со мной, мне всё равно. Всё нормально. Неважно. Как есть, так есть.

Люди задают мне такие вопросы, и я пробовал говорить: "Следующий вопрос", но тогда я выгляжу как... Это одна из тех ситуаций, когда я не могу одержать победу. Если вы скажете: "Могу ли я спросить тебя о MÖTLEY CRÜE?", а я отвечу: "Нет. Следующий вопрос", то перед зрителями я буду выглядеть м*даком, потому что не отвечу на вопрос. А если я отвечу на вопрос, я гарантирую, что всё это будет на всех сайтах через два дня, и тогда появятся комментарии типа: "Неужели этому парню больше не о чем поговорить?" А я ведь просто отвечаю на вопрос».




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