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*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 19
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*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 15
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John Corabi

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JOHN CORABI о комментариях MICK'a MARS'a насчёт фонограммы на концертах MÖTLEY CRÜE



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В недавнем интервью Кассиусу Моррису бывший фронтмен MÖTLEY CRÜE John Corabi, пришедший в группу в 1992 году вместо оригинального вокалиста Vince'a Neil'a, ответил на вопрос о том, считает ли он правдивым утверждение Mick'a Mars'a о том, что он был единственным участником группы, игравшим вживую во время стадионного тура MÖTLEY CRÜE 2022 года, а басист Nikki Sixx «не сыграл ни одной ноты на басу во время всего американского тура». Corabi ответил:

«Сейчас я записываюсь с помощью Pro Tools, потому что не так давно я выпустил пару сольных песен, и если бы вы сказали мне: "Ты можешь дать мне трек ритм-гитары?", я смог бы зайти в Интернет, выделить этот трек и отправить его вам по электронной почте. А что касается барабанов или чего-либо подобного, что сейчас происходит с помощью компьютеров? Да, это возможно. Но было ли это с группой? Не знаю. Я не гастролировал с MÖTLEY CRÜE уже 27–28 лет».

На вопрос о том, использовали ли MÖTLEY CRÜE фонограмму во время его работы в группе, Corabi ответил:

«Нет. Мы использовали кое-какие дорожки. Я скажу как есть. Мы использовали несколько дорожек для бэк-вокала, а у песни "Misunderstood" в ее альбомной версии играл оркестр из 53 человек, так что мы использовали оркестровые дорожки, чтобы усилить то, что мы делали на сцене вживую. Но Nikki играл на басу, Tommy — на барабанах, Mick — на гитаре, я — на гитаре и пел. А вот что стало с ними в дальнейшем — не могу сказать. Я не видел MÖTLEY вживую с тех пор... Я видел их всего один раз после этого, и это был тур, который они провели в 2003 или 2004 году с AEROSMITH. Я видел их один раз и с тех пор больше ни разу. Так что я не знаю о заявлениях Мика. Мик никогда не обманывал в прошлом, так что если он говорит, что они использовали дорожки, то, возможно, так оно и было. Я не знаю».

На вопрос о том, волнует ли его лично вопрос о том, используют ли группы фонограмму во время концертов, John ответил:

«Это не мне решать. Честно говоря, я уверен, что группы, использующие предварительно записанные дорожки для улучшения своего звучания, существуют. Если фэны хотят платить деньги за билет, зная, что там, возможно, будут звучать бэк-треки, то это их выбор. Лично мне это не по душе. У меня есть сольная группа и THE DEAD DAISIES, мы вообще не используем никаких треков. Бэк-вокал такой же сильный, как на записи? Нет, но он живой. Я помню, как в детстве смотрел AEROSMITH и слышал гармонии из четырёх частей в песнях, которые AEROSMITH исполняли на записи, а потом я шёл к ним на концерт, и там пели только Steven Tyler и Joe Perry, вот такая жалость. И мне это всегда нравилось. Я видел всю группу, видел весь процесс и видел шоу. Так что лично я не стал бы этого делать. Но это только моё мнение. Другие группы предпочитают это делать, и фэны по-прежнему покупают билеты на их концерты. Тогда отлично. Потрясающе. Выкладывайтесь на полную. У меня вообще нет никаких комментариев, ни положительных, ни отрицательных, по этому поводу. Каждому своё. Вот почему в "Баскин-Роббинс" 32 вкуса мороженого».




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