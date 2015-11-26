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*Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше... 22
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John Corabi

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27 дек 2021 : 		 JOHN CORABI: «Я не знаю, использует ли MICK MARS наши песни»

21 дек 2021 : 		 JOHN CORABI выпустит биографию летом

8 дек 2021 : 		 JOHN CORABI исполняет AEROSMITH

2 дек 2021 : 		 JOHN CORABI: «Меня изобразили жалким»

13 окт 2021 : 		 JOHN CORABI: «NIKKI SIXX скорее спалит себя, чем позовёт меня в группу»

12 окт 2021 : 		 JOHN CORABI — о призывах фанатов вернуться в MÖTLEY CRÜE

11 окт 2021 : 		 JOHN CORABI: «Есть миллион причин, почему я не пойду на MÖTLEY CRÜE»

7 окт 2021 : 		 JOHN CORABI обращался к Billy Gibbons'у и Brian'у May'ю для записи

30 сен 2021 : 		 JOHN CORABI: «Мне всё равно, что о книге подумают бывшие»

9 сен 2021 : 		 JOHN CORABI выпустит биографию весной

30 авг 2021 : 		 Новое видео JOHN CORABI

16 авг 2021 : 		 JOHN CORABI — об уроках, извлечённых в MÖTLEY CRÜE

3 июл 2021 : 		 JOHN CORABI работает над альбомом

3 дек 2020 : 		 JOHN CORABI: «Моя книга взбесит бывших. Ну и ладно»

27 май 2020 : 		 JOHN CORABI столкнулся с ярым приверженцем Трампа

25 апр 2020 : 		 JOHN CORABI — тем, кто борется против акции «будь дома»: «Дебилы, ***»

22 дек 2019 : 		 JOHN CORABI: «Импичмент разделит нас ещё больше»

11 апр 2019 : 		 JOHN CORABI: «Нравится мне или нет, но я вокалист MÖTLEY CRÜE»

5 апр 2019 : 		 JOHN CORABI целиком исполнил альбом MÖTLEY CRÜE

13 янв 2018 : 		 Концертный релиз JOHN CORABI выйдет зимой

28 июн 2017 : 		 Концертный релиз JOHN CORABI выйдет осенью

19 янв 2016 : 		 MICK MARS и JOHN CORABI в студии

8 дек 2015 : 		 JOHN CORABI планирует выпустить DVD

6 июл 2015 : 		 Видео с выступления JOHN CORABI

7 май 2015 : 		 JOHN CORABI понимает, почему MÖTLEY CRÜE хотят закончить

15 мар 2015 : 		 JOHN CORABI исполняет MÖTLEY CRÜE
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|||| 27 дек 2021

JOHN CORABI: «Я не знаю, использует ли MICK MARS наши песни»



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JOHN CORABI в рамках недавней беседы ответил на вопрос, будут ли включены в дебютный сольный альбом MICK'a MARS'a две песни, которые он с ним записал несколько лет назад:

«Пару лет назад Mick попросил меня спеть пару песен, и я это сделал. Он выложил отрывки из них, но потом записал полный альбом. И на данный момент я понятия не имею, использует Мик эти песни или нет. Это же его сольный альбом. Он просто попросил меня спеть две партии. К сожалению... Я хотел сделать больше, и он хотел, чтобы я сделал больше, но я не смог, из-за моего графика и из-за его графика. Так что нам всем придется подождать и посмотреть. Я с таким же нетерпением жду записи Mick'а, как и вы. И мы все узнаем. Надеюсь, что он все таки использовал эти песни. Но может быть, что и нет. Я не в курсе».

JOHN CORABI Doesn








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