27 дек 2021



JOHN CORABI : «Я не знаю, использует ли MICK MARS наши песни»



JOHN CORABI в рамках недавней беседы ответил на вопрос, будут ли включены в дебютный сольный альбом MICK'a MARS'a две песни, которые он с ним записал несколько лет назад:



«Пару лет назад Mick попросил меня спеть пару песен, и я это сделал. Он выложил отрывки из них, но потом записал полный альбом. И на данный момент я понятия не имею, использует Мик эти песни или нет. Это же его сольный альбом. Он просто попросил меня спеть две партии. К сожалению... Я хотел сделать больше, и он хотел, чтобы я сделал больше, но я не смог, из-за моего графика и из-за его графика. Так что нам всем придется подождать и посмотреть. Я с таким же нетерпением жду записи Mick'а, как и вы. И мы все узнаем. Надеюсь, что он все таки использовал эти песни. Но может быть, что и нет. Я не в курсе».







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