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John Corabi

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21 фев 2022 : 		 JOHN CORABI — о сериале "Pam & Tommy": «Ну и х...»

27 дек 2021 : 		 JOHN CORABI: «Я не знаю, использует ли MICK MARS наши песни»

21 дек 2021 : 		 JOHN CORABI выпустит биографию летом

8 дек 2021 : 		 JOHN CORABI исполняет AEROSMITH

2 дек 2021 : 		 JOHN CORABI: «Меня изобразили жалким»

13 окт 2021 : 		 JOHN CORABI: «NIKKI SIXX скорее спалит себя, чем позовёт меня в группу»

12 окт 2021 : 		 JOHN CORABI — о призывах фанатов вернуться в MÖTLEY CRÜE

11 окт 2021 : 		 JOHN CORABI: «Есть миллион причин, почему я не пойду на MÖTLEY CRÜE»

7 окт 2021 : 		 JOHN CORABI обращался к Billy Gibbons'у и Brian'у May'ю для записи

30 сен 2021 : 		 JOHN CORABI: «Мне всё равно, что о книге подумают бывшие»

9 сен 2021 : 		 JOHN CORABI выпустит биографию весной

30 авг 2021 : 		 Новое видео JOHN CORABI

16 авг 2021 : 		 JOHN CORABI — об уроках, извлечённых в MÖTLEY CRÜE

3 июл 2021 : 		 JOHN CORABI работает над альбомом

3 дек 2020 : 		 JOHN CORABI: «Моя книга взбесит бывших. Ну и ладно»

27 май 2020 : 		 JOHN CORABI столкнулся с ярым приверженцем Трампа

25 апр 2020 : 		 JOHN CORABI — тем, кто борется против акции «будь дома»: «Дебилы, ***»

22 дек 2019 : 		 JOHN CORABI: «Импичмент разделит нас ещё больше»

11 апр 2019 : 		 JOHN CORABI: «Нравится мне или нет, но я вокалист MÖTLEY CRÜE»

5 апр 2019 : 		 JOHN CORABI целиком исполнил альбом MÖTLEY CRÜE

13 янв 2018 : 		 Концертный релиз JOHN CORABI выйдет зимой

28 июн 2017 : 		 Концертный релиз JOHN CORABI выйдет осенью

19 янв 2016 : 		 MICK MARS и JOHN CORABI в студии

8 дек 2015 : 		 JOHN CORABI планирует выпустить DVD

6 июл 2015 : 		 Видео с выступления JOHN CORABI

7 май 2015 : 		 JOHN CORABI понимает, почему MÖTLEY CRÜE хотят закончить
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|||| сегодня

JOHN CORABI — о сериале "Pam & Tommy": «Ну и х...»



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JOHN CORABI решил вставить свои пару центов про сериал "Pam & Tommy":

«Ok.... Просто моё мнение о том, что меня беспокоит. Мини-сериал "Томми и Пэм" на Hulu настолько полное дерьмо, что это просто смешно. Я могу честно сказать, что 98 % этого "фиктивного" взгляда на жизнь T&P — преступно.

Я разделил 5 лет своей жизни с Tommy, и хотя временами это было БЕЗУМИЕ, оно настолько раздуто в этом дерьме, которое они называют телевизионным развлечением! Tommy никогда не ходил в Speedo, не вёл себя так, как они его изображают, и теперь я вижу, что THIRD EYE BLIND "выкидывают" нас из студии, потому что они более актуальны?! НЕ БЫЛО!

Очевидно, HULU и всех причастных к этому дерьму не волнует, что Pam может чувствовать, что ей придётся пережить это снова. Или что может почувствовать новая жена Tommy. Или о том, что мальчики самого Tommy увидят эту совершенно раздутую историю об их родителях!

Позор ВСЕМ, кто в этом замешан...»

Ex-MГ–TLEY CRГњE Singer JOHN CORABI Blasts




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КомментарииСкрыть/показать 1 )
21 фев 2022, 11:18
Вообще пофигу, что там правда, а что нет.
Самый главный проёб сериала, это накладная грудь Лили Джеймс.


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