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JOHN CORABI — о сериале "Pam & Tommy": «Ну и х...»



JOHN CORABI решил вставить свои пару центов про сериал "Pam & Tommy":



«Ok.... Просто моё мнение о том, что меня беспокоит. Мини-сериал "Томми и Пэм" на Hulu настолько полное дерьмо, что это просто смешно. Я могу честно сказать, что 98 % этого "фиктивного" взгляда на жизнь T&P — преступно.



Я разделил 5 лет своей жизни с Tommy, и хотя временами это было БЕЗУМИЕ, оно настолько раздуто в этом дерьме, которое они называют телевизионным развлечением! Tommy никогда не ходил в Speedo, не вёл себя так, как они его изображают, и теперь я вижу, что THIRD EYE BLIND "выкидывают" нас из студии, потому что они более актуальны?! НЕ БЫЛО!



Очевидно, HULU и всех причастных к этому дерьму не волнует, что Pam может чувствовать, что ей придётся пережить это снова. Или что может почувствовать новая жена Tommy. Или о том, что мальчики самого Tommy увидят эту совершенно раздутую историю об их родителях!



Позор ВСЕМ, кто в этом замешан...»







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