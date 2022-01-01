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*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 15
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 15
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 14
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John Corabi

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29 май 2022 : 		 JOHN CORABI: «Когда я писал, я проходил процесс очищения»

2 мар 2022 : 		 JOHN CORABI — о разборках Neil'a Young'a и Spotify

23 фев 2022 : 		 Новая песня JOHN CORABI

21 фев 2022 : 		 JOHN CORABI — о сериале "Pam & Tommy": «Ну и х...»

27 дек 2021 : 		 JOHN CORABI: «Я не знаю, использует ли MICK MARS наши песни»

21 дек 2021 : 		 JOHN CORABI выпустит биографию летом

8 дек 2021 : 		 JOHN CORABI исполняет AEROSMITH

2 дек 2021 : 		 JOHN CORABI: «Меня изобразили жалким»

13 окт 2021 : 		 JOHN CORABI: «NIKKI SIXX скорее спалит себя, чем позовёт меня в группу»

12 окт 2021 : 		 JOHN CORABI — о призывах фанатов вернуться в MÖTLEY CRÜE

11 окт 2021 : 		 JOHN CORABI: «Есть миллион причин, почему я не пойду на MÖTLEY CRÜE»

7 окт 2021 : 		 JOHN CORABI обращался к Billy Gibbons'у и Brian'у May'ю для записи

30 сен 2021 : 		 JOHN CORABI: «Мне всё равно, что о книге подумают бывшие»

9 сен 2021 : 		 JOHN CORABI выпустит биографию весной

30 авг 2021 : 		 Новое видео JOHN CORABI

16 авг 2021 : 		 JOHN CORABI — об уроках, извлечённых в MÖTLEY CRÜE

3 июл 2021 : 		 JOHN CORABI работает над альбомом

3 дек 2020 : 		 JOHN CORABI: «Моя книга взбесит бывших. Ну и ладно»

27 май 2020 : 		 JOHN CORABI столкнулся с ярым приверженцем Трампа

25 апр 2020 : 		 JOHN CORABI — тем, кто борется против акции «будь дома»: «Дебилы, ***»

22 дек 2019 : 		 JOHN CORABI: «Импичмент разделит нас ещё больше»

11 апр 2019 : 		 JOHN CORABI: «Нравится мне или нет, но я вокалист MÖTLEY CRÜE»

5 апр 2019 : 		 JOHN CORABI целиком исполнил альбом MÖTLEY CRÜE

13 янв 2018 : 		 Концертный релиз JOHN CORABI выйдет зимой

28 июн 2017 : 		 Концертный релиз JOHN CORABI выйдет осенью

19 янв 2016 : 		 MICK MARS и JOHN CORABI в студии
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JOHN CORABI: «Когда я писал, я проходил процесс очищения»



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JOHN CORABI рассказал о том, каким был процесс создания автобиографии "Horseshoes And Hand Grenades":

«Было утомительно. Я писал её с парнем из Мельбурна — Полом Майлзом. Он провёл очень тщательное исследование, и мы сделали всё как интервью. Потом он сделал стенограмму и отправил её мне, я просмотрел и вычеркнул кое-что, потом переписал, а потом отправил обратно. И мы делали это — Боже — восемь или девять раз. Так что это было очень утомительно, но это было также... Было и хорошо, и плохо. В книге были очень классные моменты, которые вызывали у меня радость, и я как бы переживал это снова, пока читал об этом. Но были и другие моменты, когда всё было совсем нездорово — уход из MÖTLEY, судебный процесс, разводы... И я просто прокручивал всё это безумие по новой. Пару раз мне приходилось брать паузу, делать себе кофе или чай, а потом возвращаться и снова погружаться в процесс. И я ощущал что-то сродни: "Боже мой. У меня уже живот болит от этого". Но в то же время я считаю, что всё это было своего рода очищением. Так что в целом всё здорово — определённо положительный опыт!»






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