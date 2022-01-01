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JOHN CORABI: «Когда я писал, я проходил процесс очищения»



JOHN CORABI рассказал о том, каким был процесс создания автобиографии "Horseshoes And Hand Grenades":



«Было утомительно. Я писал её с парнем из Мельбурна — Полом Майлзом. Он провёл очень тщательное исследование, и мы сделали всё как интервью. Потом он сделал стенограмму и отправил её мне, я просмотрел и вычеркнул кое-что, потом переписал, а потом отправил обратно. И мы делали это — Боже — восемь или девять раз. Так что это было очень утомительно, но это было также... Было и хорошо, и плохо. В книге были очень классные моменты, которые вызывали у меня радость, и я как бы переживал это снова, пока читал об этом. Но были и другие моменты, когда всё было совсем нездорово — уход из MÖTLEY, судебный процесс, разводы... И я просто прокручивал всё это безумие по новой. Пару раз мне приходилось брать паузу, делать себе кофе или чай, а потом возвращаться и снова погружаться в процесс. И я ощущал что-то сродни: "Боже мой. У меня уже живот болит от этого". Но в то же время я считаю, что всё это было своего рода очищением. Так что в целом всё здорово — определённо положительный опыт!»











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