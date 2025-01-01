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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 123
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
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Trivium

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Новая песня TRIVIUM выйдет уже летом



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Гитарист TRIVIUM Corey Beaulieu так прокомментировал возможность услышать что-то новое от группы в ближайшее время:

«Ну, я полагаю, чтобы защитить себя, если я скажу что-то, чего не должен... В общем, она выйдет до... Я не помню точный день, но она должна выйти до того, как мы сыграем на Bloodstock, потому что мы будем играть на Bloodstock. Так что, думаю, это будет где-то в первую неделю августа. В общем, в эти сроки.

Мы уже давно намекаем на эту песню в сети с помощью клипов и всего остального, так что люди знают, что она будет. Они просто не знают, когда именно. Но это произойдет до того, как мы начнем тур, так что в первую неделю августа, в эти сроки, я предполагаю, она и выйдет. В преддверии тура мы снимаем контент для его продвижения, так что будет еще много всего, чтобы окончательно вывести всех из себя, потому что все ждали новой музыки. Поэтому каждый раз, когда публикуется отрывок, клип или какой-то тизер, это еще больше злит людей. Поэтому все это будет нарастать, ведь им просто нужна песня».




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