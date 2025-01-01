Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
[= ||| все новости группы



*

Trivium

*



25 дек 2025 : 		 Гитарист TRIVIUM о гастролях с Оззи

10 дек 2025 : 		 Лидер TRIVIUM: «Прошлый год дался мне непросто»

6 ноя 2025 : 		 Бывший барабанщик TRIVIUM: «Мы разошлись мирно»

3 ноя 2025 : 		 TRIVIUM выступили с новым ударником

31 окт 2025 : 		 Новое видео TRIVIUM

29 окт 2025 : 		 Новый барабанщик TRIVIUM: «Мне выпал второй шанс»

27 окт 2025 : 		 Барабанщик WHITECHAPEL поедет в тур с TRIVIUM

25 окт 2025 : 		 Басист TRIVIUM об уходе барабанщика

21 окт 2025 : 		 Гитарист TRIVIUM об уходе барабанщика

16 окт 2025 : 		 Бывший барабанщик TRIVIUM: «Послушайте и мою историю»

15 окт 2025 : 		 Басист TRIVIUM: «Кто будет барабанщиком на новой пластинке — неизвестно»

5 окт 2025 : 		 GREYSON NEKRUTMAN выступил с TRIVIUM

5 окт 2025 : 		 TRIVIUM расстались с ударником

22 авг 2025 : 		 Новый альбом TRIVIUM выйдет в конце 2026/начале 2027

13 авг 2025 : 		 Гитарист TRIVIUM о новом ЕР

11 авг 2025 : 		 ROBB FLYNN присоединился к TRIVIUM для исполнения кавер-версии BLACK SABBATH

7 авг 2025 : 		 Новое видео TRIVIUM

28 июл 2025 : 		 Новая песня TRIVIUM выйдет уже летом

20 июл 2025 : 		 Концертное видео TRIVIUM

4 июл 2025 : 		 Концертное видео TRIVIUM

26 апр 2025 : 		 Фрагмент саундтрека от лидера TRIVIUM

23 апр 2025 : 		 В ангаре с вокалистом TRIVIUM

22 апр 2025 : 		 Нереализованное видео TRIVIUM

11 апр 2025 : 		 Лидер TRIVIUM написал саундтрек к комиксу

18 фев 2025 : 		 Басист TRIVIUM: «Новая музыка уже близко!»

16 фев 2025 : 		 TRIVIUM думают об альбоме в следующем году
Показать далее
| - |

|||| 25 дек 2025

Гитарист TRIVIUM о гастролях с Оззи



zoom
COREY BEAULIEU в недавнем интервью поделился воспоминаниями об участии в фестивале Ozzfest 2005 и, в частности, ответил на вопрос, встречались ли они тогда с Оззи лично:

«Нам так и не удалось встретиться с Оззи, но участие в Ozzfest стало для нас огромным событием. В общем, Ozzfest и Оззи, когда тот тур продолжался, были в туре своего рода законодателем мод. Если ты был в этом туре, это имело большое значение, и всегда была одна-две группы, которые начинали с этого тура, потому что это оказывало большое влияние, и участие в нем определенно помогало тебе предстать перед большим количеством людей. Так что это, безусловно, нам очень помогло. Поэтому мы всегда благодарны за участие в рамках Ozzfest»

Что касается того, как творчество Оззи с BLACK SABBATH и как сольного исполнителя повлияло на него как на музыканта, он ответил:

«Как и на любого другого гитариста, который появился в этом мире, на вас в той или иной форме влияет Оззи или гитарист из группы Оззи, нравится вам это или нет. Вы могли бы попробовать, но всегда найдется что-то, что окажет на вас влияние или вдохновит вас. И это было здорово. У Оззи всегда были потрясающие гитаристы — в общем, потрясающие музыканты во всех аспектах его состава.

Мы были в Великобритании, недалеко от Бирмингема, вскоре после того, как [умер Оззи], и мы играли на фестивале, и, естественно, нас спрашивали о SABBATH, Оззи и всем таком прочем. Я же отмечу, что мое знакомство с металлом началось с начала 80-х, такими группами как METALLICA, MEGADETH, SLAYER, IRON MAIDEN, и SABBATH и все то, что выходило до этого, но позже я больше увлекся [этими группами]. Конечно, я был знаком с SABBATH и знал все важные песни, DEEP PURPLE, RAINBOW и все такое прочее, но в то время, когда я был моложе, это было не совсем то, что я хотел, потому что мне очень нравился быстрый трэш и все такое прочее. Но в каком-то смысле, даже если вы на самом деле не слушали SABBATH, а погрузились в записи и по-настоящему вслушались в них, их влияние на музыку в целом и на метал было настолько велико, что даже если… Я слушал METALLICA, но SABBATH повлияли на METALLICA, так что в каком-то смысле, когда я слушаю METALLICA, я все еще ощущаю ДНК саунда SABBATH в своей игре или в своей голове таким образом. И то же самое с [как] BEATLES, которые оказали влияние на группы, которые были после них, а я на самом деле не слушал BEATLES, но я уверен, что есть что-то, к чему я мог бы вернуться и сказать: "О, да, это отчасти напоминает мне ту часть "бла-бла-бла" из этой песни. И когда я слушаю материал METALLICA, особенно "Kill 'Em All", или MEGADETH и SLAYER, то, если вы действительно хорошо знаете музыку, вы можете подумать: "О, да, я понимаю, какое влияние они оказали на эту часть", или что-то в этом роде об атмосфере композиции. И определенно, по прошествии лет я вернулся назад и погрузился во многое, особенно в 70-е, которые стали своего рода основой для того, что было в мою эпоху. Ты можешь как бы вернуться назад и сказать: "О, да, я могу услышать, откуда все мои работы получили свое влияние", и тогда, очевидно, это было похоже на открытие другого жанра, который может вдохновить [на то, чем ты занимаешься сейчас]».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 188

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом