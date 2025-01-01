25 дек 2025



Гитарист TRIVIUM о гастролях с Оззи



COREY BEAULIEU в недавнем интервью поделился воспоминаниями об участии в фестивале Ozzfest 2005 и, в частности, ответил на вопрос, встречались ли они тогда с Оззи лично:



«Нам так и не удалось встретиться с Оззи, но участие в Ozzfest стало для нас огромным событием. В общем, Ozzfest и Оззи, когда тот тур продолжался, были в туре своего рода законодателем мод. Если ты был в этом туре, это имело большое значение, и всегда была одна-две группы, которые начинали с этого тура, потому что это оказывало большое влияние, и участие в нем определенно помогало тебе предстать перед большим количеством людей. Так что это, безусловно, нам очень помогло. Поэтому мы всегда благодарны за участие в рамках Ozzfest»



Что касается того, как творчество Оззи с BLACK SABBATH и как сольного исполнителя повлияло на него как на музыканта, он ответил:



«Как и на любого другого гитариста, который появился в этом мире, на вас в той или иной форме влияет Оззи или гитарист из группы Оззи, нравится вам это или нет. Вы могли бы попробовать, но всегда найдется что-то, что окажет на вас влияние или вдохновит вас. И это было здорово. У Оззи всегда были потрясающие гитаристы — в общем, потрясающие музыканты во всех аспектах его состава.



Мы были в Великобритании, недалеко от Бирмингема, вскоре после того, как [умер Оззи], и мы играли на фестивале, и, естественно, нас спрашивали о SABBATH, Оззи и всем таком прочем. Я же отмечу, что мое знакомство с металлом началось с начала 80-х, такими группами как METALLICA, MEGADETH, SLAYER, IRON MAIDEN, и SABBATH и все то, что выходило до этого, но позже я больше увлекся [этими группами]. Конечно, я был знаком с SABBATH и знал все важные песни, DEEP PURPLE, RAINBOW и все такое прочее, но в то время, когда я был моложе, это было не совсем то, что я хотел, потому что мне очень нравился быстрый трэш и все такое прочее. Но в каком-то смысле, даже если вы на самом деле не слушали SABBATH, а погрузились в записи и по-настоящему вслушались в них, их влияние на музыку в целом и на метал было настолько велико, что даже если… Я слушал METALLICA, но SABBATH повлияли на METALLICA, так что в каком-то смысле, когда я слушаю METALLICA, я все еще ощущаю ДНК саунда SABBATH в своей игре или в своей голове таким образом. И то же самое с [как] BEATLES, которые оказали влияние на группы, которые были после них, а я на самом деле не слушал BEATLES, но я уверен, что есть что-то, к чему я мог бы вернуться и сказать: "О, да, это отчасти напоминает мне ту часть "бла-бла-бла" из этой песни. И когда я слушаю материал METALLICA, особенно "Kill 'Em All", или MEGADETH и SLAYER, то, если вы действительно хорошо знаете музыку, вы можете подумать: "О, да, я понимаю, какое влияние они оказали на эту часть", или что-то в этом роде об атмосфере композиции. И определенно, по прошествии лет я вернулся назад и погрузился во многое, особенно в 70-е, которые стали своего рода основой для того, что было в мою эпоху. Ты можешь как бы вернуться назад и сказать: "О, да, я могу услышать, откуда все мои работы получили свое влияние", и тогда, очевидно, это было похоже на открытие другого жанра, который может вдохновить [на то, чем ты занимаешься сейчас]».







