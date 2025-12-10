сегодня



Лидер TRIVIUM: «Прошлый год дался мне непросто»



MATT HEAFY в интервью 96.3 The Blaze рассказал о том, что вдохновляло его на тексты к новым песням:



«2024 был для меня довольно непростым. Я полагаю, это было что-то вроде кризиса среднего возраста — психического срыва, случившегося прямо в середине года. Пока люди смотрели по сторонам, я делал так много всего — озвучивал видеоигры, снимал фильмы, руководил группами, продюсировал группы, [написал] книгу для детей, обучающие материалы и все такое прочее. По-моему, я составил таблицу — там было от 30 до 50 проектов, которые я закончил за год, полтора. Я не знаю почему. Но я думаю, что все это словно подводило меня к тому, к чему я стремился, и я понял, что благодаря психиатрии и когнитивно-поведенческой терапии я стал человеком с сильной тревожностью, вызванной СДВГ-ОКР, которая есть у многих из нас. И это привело к депрессии и тому подобному. Итак, когда мы готовились к туру "Ascendancy" [в честь 20-летия], я вспомнил текст песни "Ascendancy" и подумал: "Чувак, я все еще думаю о себе, о мире вокруг меня. Как такое возможно спустя 19 лет?" Итак, я решила начать заниматься ментальной работой с помощью психиатрии, КПТ-терапии и всего такого прочего, и это было очень, очень сложно. Скажу так — сейчас я нахожусь в лучшем положении, чем когда-либо за всю свою жизнь. [Я] получаю больше удовольствия от того, что делаю. Я чувствую себя лучше, я чувствую себя здоровее физически, психически, все — все понятно. Но то, что подходит для нового EP [TRIVIUM], что отлично подходит для искусства, было как раз в то время, когда мы работали над EP "Strike Dead", так что все эти тексты были написаны, по сути, на самом низком уровне моего душевного равновесия, и я смог направить все это в нужное русло, и, к счастью, погрузился в музыку. Одной музыки было недостаточно. Мне пришлось использовать для этого столько разных средств одновременно. И я почувствовал, что для меня очень важно рассказать об этом на сцене. Я говорю об этом каждый божий вечер, просто чтобы подбодрить людей, если у вас происходит нечто похожее...



Я считаю, это здорово, что музыканты уделяют больше внимания важности психического здоровья, но я также считаю, что в большинстве случаев они на самом деле не дают представления о том, что вы должны делать. И вот почему я хочу сказать людям, что это требует большой работы. Здесь много разговорной терапии, психиатрии, когнитивно-поведенческой терапии, а в сочетании с КПТ это все равно, что перестроить привычки вашего мозга для чего-то другого. И лучшая метафора, которую я смог использовать для описания ситуации, была такой: допустим, вы попали в пробку. [Ты показываешь им] средний палец, [ты] кричишь на них, [ты] пытаешься кого-то догнать. Вот таким я был раньше. И это становится твоей реакцией по умолчанию. То же самое и с джиу-джитсу. Нас учат, в первую очередь, как правильно падать. Никто не знает, как правильно падать, только выйдя за ворота. Но джиу-джитсу перестраивает ваше тело, чтобы вы знали, как правильно падать с помощью мышечной памяти каждый раз, когда вы падаете. Так что КПТ помогает вам… Ладно, меня только что подрезали. Теперь я думаю: "Ладно, может, они торопятся. Может, они едут в больницу. Может, им нужно было что-то сделать. Может, они опоздали на работу". Вместо того, чтобы разозлиться и сказать: "Я собираюсь подраться с этим парнем". Так что это помогает делу. Это всего лишь маленький микроскопический нюанс того, к чему я клоню. Но я скажу, что это были потрясающие люди, которые написали все эти песни и вложили в них все это».







