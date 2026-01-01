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Лидер TRIVIUM обещает крутую пластинку



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Matt Heafy в интервью Rock Sound поговорил о новом альбоме TRIVIUM, который предварительно планируется выпустить в конце 2026 года. Эта пластинка станет первой работой группы с новым барабанщиком Alex Rüdinger (ранее играл в WHITECHAPEL), который в октябре прошлого года заменил Alex'a Bent'a:

«Теперь у нас на барабанах Rudi, которого мы пытались заполучить ещё десять лет назад. Тогда ничего не получилось. И все эти десять лет он говорил нам, что каждый день жалел о том, что не оказался в группе. А мы всё это время задавались вопросом, к чему всё это должно привести. И вот теперь он наконец с нами.

Сейчас у нас на руках, возможно, лучший альбом за всю историю группы. Он ещё не вышел — мы всё ещё занимаемся сведением. Но я думаю, что это начало новой главы».

Heafy также рассказал о последней записи TRIVIUM с участием Bent'a — трёхпесенном EP "Struck Dead", который вышел в октябре прошлого года на лейбле Roadrunner Records.

«Изначально мы начали работу над EP "Struck Dead" с мыслью, что этот материал станет частью полноценного альбома. Но планы постоянно менялись, обстоятельства развивались, и мы сами начали очень быстро расти и меняться.

Мне кажется, в жизни существуют разные этапы роста. Как у детей: внезапно наступает момент, когда они начинают использовать новые слова, приобретают новые навыки, пробуют что-то новое. Я чувствую, что сейчас именно такой этап происходит с нашей группой. Мы вдохновились и начали писать совершенно новый материал».

По словам Matt'a, важную роль в этом процессе сыграло появление нового барабанщика:

«Я помню первый день нашей совместной репетиции с Rudi. Мы привезли его во Флориду и сказали: "Ладно, добро пожаловать. Сегодня твой первый день в группе. И сегодня же ты будешь писать с нами новую музыку".

То есть он прилетел с мыслью, что будет просто готовиться к предстоящему туру и разучивать наш концертный сет, а вместо этого сразу оказался вовлечён в создание нового материала. И с этого момента всё начало стремительно развиваться».

Heafy уверен, что изменения в составе уже заметны на сцене:

«Когда люди увидят нас сегодня живьём [на фестивале Download 2026], они поймут, что произошло. Они увидят этот рост. Они увидят, как мы изменились. Ведь в последний раз мы выступали здесь [в Великобритании] всего лишь в августе прошлого года на Bloodstock Open Air.

Но сейчас это уже совершенно другой TRIVIUM.

Мы лучше, чем когда-либо, во всех без исключения аспектах. И новая музыка просто невероятна. Мне не терпится, чтобы весь мир наконец её услышал».




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