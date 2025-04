сегодня



Фрагмент саундтрека от лидера TRIVIUM



Matthew Kiichi Heafy сочинил 30-минутный саундтрек к комиксу "True Believers", написанному совместно Stephen Graham Jones'ом ("The Only Good Indians", "My Heart Is A Chainsaw") и Joshua Viola ("Legacy Of Kain: Soul Reaver", "It Came From The Multiplex"). Фрагмент из этого релиза, композиция “Too Far Gone”, доступна ниже:



“Dance Of The Dead”

“On The Run”

“The Expanse”

“Killr Theme”

“Showdown”

“Too Far Gone”

“Castlemania”

“Scissors”

“Tension”

“Snowstorm, Avalanche, And Inundation”







