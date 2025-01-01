Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 58
*Новое видео CORONER 29
*Погиб бывший гитарист MASTODON 25
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 58
*Новое видео CORONER 29
*Погиб бывший гитарист MASTODON 25
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 19
[= ||| все новости группы



*

Trivium

*



22 авг 2025 : 		 Новый альбом TRIVIUM выйдет в конце 2026/начале 2027

13 авг 2025 : 		 Гитарист TRIVIUM о новом ЕР

11 авг 2025 : 		 ROBB FLYNN присоединился к TRIVIUM для исполнения кавер-версии BLACK SABBATH

7 авг 2025 : 		 Новое видео TRIVIUM

28 июл 2025 : 		 Новая песня TRIVIUM выйдет уже летом

20 июл 2025 : 		 Концертное видео TRIVIUM

4 июл 2025 : 		 Концертное видео TRIVIUM

26 апр 2025 : 		 Фрагмент саундтрека от лидера TRIVIUM

23 апр 2025 : 		 В ангаре с вокалистом TRIVIUM

22 апр 2025 : 		 Нереализованное видео TRIVIUM

11 апр 2025 : 		 Лидер TRIVIUM написал саундтрек к комиксу

18 фев 2025 : 		 Басист TRIVIUM: «Новая музыка уже близко!»

16 фев 2025 : 		 TRIVIUM думают об альбоме в следующем году

4 фев 2025 : 		 Видео полного выступления TRIVIUM

27 янв 2025 : 		 Гитарист TRIVIUM: «Играть "Shogun" целиком каждый вечер я бы не смог»

17 янв 2025 : 		 Лидер TRIVIUM: «Нам пришлось перезаписывать "Ascendancy"»

4 янв 2025 : 		 Демонстрационное видео от лидера TRIVIUM

9 дек 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM 2005 года

5 дек 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM 2005 года

2 дек 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM 2005 года

8 ноя 2024 : 		 Акустика от лидера TRIVIUM

11 май 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM

6 апр 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM

2 апр 2024 : 		 Демонстрационное видео от TRIVIUM

26 мар 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM

28 фев 2024 : 		 Обучающее видео от фронтмена TRIVIUM
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый альбом TRIVIUM выйдет в конце 2026/начале 2027



zoom
Басист TRIVIUM Paolo Gregoletto в недавнем интервью ответил на вопрос, когда фанатам стоит ждать новый альбом:

«Сложно сказать. Итак, у нас скоро [в октябре] выйдет EP ["Strike Dead"]. И с тех пор, как мы закончили его, прошло уже около девяти-десяти месяцев. Так что для нас это не в новинку, но для многих людей это в новинку. Итак, у нас на носу турне по Штатам, а затем мы, вероятно, вернемся следующим летом. Но мы будем работать над новым материалом. Мы уже начали работать над ним. У нас дома есть свое помещение, Hangar [студия и штаб-квартира группы]. Так что мы постоянно сочиняем. Я думаю, что ориентировочно это может произойти в конце следующего года или в 2027-м. Но, да, мы просто хотим не торопиться и подумать о том, что мы хотим сделать на альбоме. И я думаю, что одна из причин, по которой мы превратили этот альбом в мини-альбом, заключалась в том, что нам казалось, что эти песни хорошо звучат вместе. Это дало нам немного времени, чтобы передохнуть и подумать о том, что мы хотим сделать в будущим, а людям дало возможность послушать новую музыку, а не просто оставить их в подвешенном состоянии до следующего года».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 207

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом