сегодня



Новый альбом TRIVIUM выйдет в конце 2026/начале 2027



Басист TRIVIUM Paolo Gregoletto в недавнем интервью ответил на вопрос, когда фанатам стоит ждать новый альбом:



«Сложно сказать. Итак, у нас скоро [в октябре] выйдет EP ["Strike Dead"]. И с тех пор, как мы закончили его, прошло уже около девяти-десяти месяцев. Так что для нас это не в новинку, но для многих людей это в новинку. Итак, у нас на носу турне по Штатам, а затем мы, вероятно, вернемся следующим летом. Но мы будем работать над новым материалом. Мы уже начали работать над ним. У нас дома есть свое помещение, Hangar [студия и штаб-квартира группы]. Так что мы постоянно сочиняем. Я думаю, что ориентировочно это может произойти в конце следующего года или в 2027-м. Но, да, мы просто хотим не торопиться и подумать о том, что мы хотим сделать на альбоме. И я думаю, что одна из причин, по которой мы превратили этот альбом в мини-альбом, заключалась в том, что нам казалось, что эти песни хорошо звучат вместе. Это дало нам немного времени, чтобы передохнуть и подумать о том, что мы хотим сделать в будущим, а людям дало возможность послушать новую музыку, а не просто оставить их в подвешенном состоянии до следующего года».







