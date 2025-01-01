сегодня



Барабанщик WHITECHAPEL поедет в тур с TRIVIUM



TRIVIUM сообщили о том, что в североамериканском туре с ними будет играть Alex Rüdinger (formerly of WHITECHAPEL):



«Всем привет: Поскольку на следующей неделе мы готовимся отправиться в тур по Северной Америке, мы хотели бы рассказать о том, что происходит с нашим барабанщиком.



"Мы хотим искренне поблагодарить Greyson Nekrutman за то, что он присоединился к нам на Aftershock Festival. Для нас было честью выступать на одной сцене с таким выдающимся талантом, и мы благодарны Greyson и SEPULTURA за то, что они сделали это возможным.



Поскольку мы готовимся к нашему туру по Северной Америке с JINJER и HERIOT, а также к записи нового альбома, из-за сложившегося графика стало ясно, что Greyson не сможет продолжить тур с нами. Между нами нет ничего, кроме уважения — Greyson скромный, уверенный в себе и страстный музыкант, и мы всегда будем его поклонниками.



Тем не менее, мы рады сообщить, что у нас возобновились отношения с барабанщиком, которого мы знаем уже более десяти лет, — Alex Rüdinger (ранее игравшим в WHITECHAPEL). Интересный факт: мы попросили его присоединиться к TRIVIUM девять лет назад, но не совпали сроки.



Alex Rüdinger присоединится к нам в туре, который начнется на следующей неделе, и примет участие в написании материала для следующего альбома TRIVIUM. Мы очень рады наконец-то выйти с ним на сцену и узнать, что нас ждет впереди.



Увидимся на концертах!»



Alex Rüdinger также прокомментировал перемены:



«Я очень рад, что все так сложилось.



Я был сосредоточен на изучении материала, что у меня едва хватало времени даже на то, чтобы его обработать. Я усердно РАБОТАЛ, переписал более 14 песен, разучивал и оттачивал их на гитаре (пытался не забывать отдыхать, что для меня было непростой задачей. Лол!) — я просто в восторге от того, что в этом участвую!



Я хотел бы еще кое-что сказать, но в данный момент я возвращаюсь к практике...! Проработка материала — моя главная задача!



Скоро сделаю пост получше. Но да, я просто в восторге от вас всех!»











+0 -0



просмотров: 10

