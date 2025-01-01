Arts
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 48
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 41
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 25
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 24
*Умер Эйс Фрейли 21
27 окт 2025 : 		 Барабанщик WHITECHAPEL поедет в тур с TRIVIUM

25 окт 2025 : 		 Басист TRIVIUM об уходе барабанщика

21 окт 2025 : 		 Гитарист TRIVIUM об уходе барабанщика

16 окт 2025 : 		 Бывший барабанщик TRIVIUM: «Послушайте и мою историю»

15 окт 2025 : 		 Басист TRIVIUM: «Кто будет барабанщиком на новой пластинке — неизвестно»

5 окт 2025 : 		 GREYSON NEKRUTMAN выступил с TRIVIUM

5 окт 2025 : 		 TRIVIUM расстались с ударником

22 авг 2025 : 		 Новый альбом TRIVIUM выйдет в конце 2026/начале 2027

13 авг 2025 : 		 Гитарист TRIVIUM о новом ЕР

11 авг 2025 : 		 ROBB FLYNN присоединился к TRIVIUM для исполнения кавер-версии BLACK SABBATH

7 авг 2025 : 		 Новое видео TRIVIUM

28 июл 2025 : 		 Новая песня TRIVIUM выйдет уже летом

20 июл 2025 : 		 Концертное видео TRIVIUM

4 июл 2025 : 		 Концертное видео TRIVIUM

26 апр 2025 : 		 Фрагмент саундтрека от лидера TRIVIUM

23 апр 2025 : 		 В ангаре с вокалистом TRIVIUM

22 апр 2025 : 		 Нереализованное видео TRIVIUM

11 апр 2025 : 		 Лидер TRIVIUM написал саундтрек к комиксу

18 фев 2025 : 		 Басист TRIVIUM: «Новая музыка уже близко!»

16 фев 2025 : 		 TRIVIUM думают об альбоме в следующем году

4 фев 2025 : 		 Видео полного выступления TRIVIUM

27 янв 2025 : 		 Гитарист TRIVIUM: «Играть "Shogun" целиком каждый вечер я бы не смог»

17 янв 2025 : 		 Лидер TRIVIUM: «Нам пришлось перезаписывать "Ascendancy"»

4 янв 2025 : 		 Демонстрационное видео от лидера TRIVIUM

9 дек 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM 2005 года

5 дек 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM 2005 года
Барабанщик WHITECHAPEL поедет в тур с TRIVIUM



TRIVIUM сообщили о том, что в североамериканском туре с ними будет играть Alex Rüdinger (formerly of WHITECHAPEL):

«Всем привет: Поскольку на следующей неделе мы готовимся отправиться в тур по Северной Америке, мы хотели бы рассказать о том, что происходит с нашим барабанщиком.

"Мы хотим искренне поблагодарить Greyson Nekrutman за то, что он присоединился к нам на Aftershock Festival. Для нас было честью выступать на одной сцене с таким выдающимся талантом, и мы благодарны Greyson и SEPULTURA за то, что они сделали это возможным.

Поскольку мы готовимся к нашему туру по Северной Америке с JINJER и HERIOT, а также к записи нового альбома, из-за сложившегося графика стало ясно, что Greyson не сможет продолжить тур с нами. Между нами нет ничего, кроме уважения — Greyson скромный, уверенный в себе и страстный музыкант, и мы всегда будем его поклонниками.

Тем не менее, мы рады сообщить, что у нас возобновились отношения с барабанщиком, которого мы знаем уже более десяти лет, — Alex Rüdinger (ранее игравшим в WHITECHAPEL). Интересный факт: мы попросили его присоединиться к TRIVIUM девять лет назад, но не совпали сроки.

Alex Rüdinger присоединится к нам в туре, который начнется на следующей неделе, и примет участие в написании материала для следующего альбома TRIVIUM. Мы очень рады наконец-то выйти с ним на сцену и узнать, что нас ждет впереди.

Увидимся на концертах!»

Alex Rüdinger также прокомментировал перемены:

«Я очень рад, что все так сложилось.

Я был сосредоточен на изучении материала, что у меня едва хватало времени даже на то, чтобы его обработать. Я усердно РАБОТАЛ, переписал более 14 песен, разучивал и оттачивал их на гитаре (пытался не забывать отдыхать, что для меня было непростой задачей. Лол!) — я просто в восторге от того, что в этом участвую!

Я хотел бы еще кое-что сказать, но в данный момент я возвращаюсь к практике...! Проработка материала — моя главная задача!

Скоро сделаю пост получше. Но да, я просто в восторге от вас всех!»






1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
