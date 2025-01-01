сегодня



Басист TRIVIUM выбирает альбом METALLICA



PAOLO GREGOLETTO в программе "Wired In The Empire" ответил на вопрос, какой альбом METALLICA для него лучше — "Ride The Lightning" или "Master Of Puppets":



«Для меня Master, Я понимаю, почему некоторые люди, возможно, склоняются к "Ride The Lightning", но я, например, думаю, что это тяжеловато. Я просто чувствую, что "Master Of Puppets" — это лучший альбом. Так что, да, для меня это легко. Это идеальная запись».



В 2006 году группа записывала свою версию этого хита:



«Мы записали кавер на "Master", потому что, когда у нас появилась возможность сделать это для Kerrang! я подумал: "Ну, раз нас позвали, мы должны сделать "Master". Это лучшая песня и лучший альбом". И мы реально играли ее в прошлом туре летом в Европе. Мы играли часть нашей кавер-версии "Master Of Puppets"».



На вопрос, является ли заглавная песня "Master Of Puppets" его любимой песней на всем альбоме METALLICA, Paolo ответил:



«Да, я бы, наверное, так и сказал. Но это одна из тех пластинок, с которой вы не сможете послушать лишь одну песню. Вам лучше немного посидеть и подготовиться к прослушиванию всего материала. Определенно, я больше люблю слушать полноценные альбомы, когда слушаю материал. Я к тому, что я буду выпускать синглы и все такое, но если я начну делать что-то, что мне нравится, я просто хочу, сесть и услышать весь материал целиком».







