Новости
29 дек 2025 : 		 Басист TRIVIUM выбирает альбом METALLICA

25 дек 2025 : 		 Гитарист TRIVIUM о гастролях с Оззи

10 дек 2025 : 		 Лидер TRIVIUM: «Прошлый год дался мне непросто»

6 ноя 2025 : 		 Бывший барабанщик TRIVIUM: «Мы разошлись мирно»

3 ноя 2025 : 		 TRIVIUM выступили с новым ударником

31 окт 2025 : 		 Новое видео TRIVIUM

29 окт 2025 : 		 Новый барабанщик TRIVIUM: «Мне выпал второй шанс»

27 окт 2025 : 		 Барабанщик WHITECHAPEL поедет в тур с TRIVIUM

25 окт 2025 : 		 Басист TRIVIUM об уходе барабанщика

21 окт 2025 : 		 Гитарист TRIVIUM об уходе барабанщика

16 окт 2025 : 		 Бывший барабанщик TRIVIUM: «Послушайте и мою историю»

15 окт 2025 : 		 Басист TRIVIUM: «Кто будет барабанщиком на новой пластинке — неизвестно»

5 окт 2025 : 		 GREYSON NEKRUTMAN выступил с TRIVIUM

5 окт 2025 : 		 TRIVIUM расстались с ударником

22 авг 2025 : 		 Новый альбом TRIVIUM выйдет в конце 2026/начале 2027

13 авг 2025 : 		 Гитарист TRIVIUM о новом ЕР

11 авг 2025 : 		 ROBB FLYNN присоединился к TRIVIUM для исполнения кавер-версии BLACK SABBATH

7 авг 2025 : 		 Новое видео TRIVIUM

28 июл 2025 : 		 Новая песня TRIVIUM выйдет уже летом

20 июл 2025 : 		 Концертное видео TRIVIUM

4 июл 2025 : 		 Концертное видео TRIVIUM

26 апр 2025 : 		 Фрагмент саундтрека от лидера TRIVIUM

23 апр 2025 : 		 В ангаре с вокалистом TRIVIUM

22 апр 2025 : 		 Нереализованное видео TRIVIUM

11 апр 2025 : 		 Лидер TRIVIUM написал саундтрек к комиксу

18 фев 2025 : 		 Басист TRIVIUM: «Новая музыка уже близко!»
Басист TRIVIUM выбирает альбом METALLICA



PAOLO GREGOLETTO в программе "Wired In The Empire" ответил на вопрос, какой альбом METALLICA для него лучше — "Ride The Lightning" или "Master Of Puppets":

«Для меня Master, Я понимаю, почему некоторые люди, возможно, склоняются к "Ride The Lightning", но я, например, думаю, что это тяжеловато. Я просто чувствую, что "Master Of Puppets" — это лучший альбом. Так что, да, для меня это легко. Это идеальная запись».

В 2006 году группа записывала свою версию этого хита:

«Мы записали кавер на "Master", потому что, когда у нас появилась возможность сделать это для Kerrang! я подумал: "Ну, раз нас позвали, мы должны сделать "Master". Это лучшая песня и лучший альбом". И мы реально играли ее в прошлом туре летом в Европе. Мы играли часть нашей кавер-версии "Master Of Puppets"».

На вопрос, является ли заглавная песня "Master Of Puppets" его любимой песней на всем альбоме METALLICA, Paolo ответил:

«Да, я бы, наверное, так и сказал. Но это одна из тех пластинок, с которой вы не сможете послушать лишь одну песню. Вам лучше немного посидеть и подготовиться к прослушиванию всего материала. Определенно, я больше люблю слушать полноценные альбомы, когда слушаю материал. Я к тому, что я буду выпускать синглы и все такое, но если я начну делать что-то, что мне нравится, я просто хочу, сесть и услышать весь материал целиком».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
