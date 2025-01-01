Arts
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 57
*Новое видео MEGADETH 33
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 32
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
*

Trivium

*



15 окт 2025 : 		 Басист TRIVIUM: «Кто будет барабанщиком на новой пластинке — неизвестно»

5 окт 2025 : 		 GREYSON NEKRUTMAN выступил с TRIVIUM

5 окт 2025 : 		 TRIVIUM расстались с ударником

22 авг 2025 : 		 Новый альбом TRIVIUM выйдет в конце 2026/начале 2027

13 авг 2025 : 		 Гитарист TRIVIUM о новом ЕР

11 авг 2025 : 		 ROBB FLYNN присоединился к TRIVIUM для исполнения кавер-версии BLACK SABBATH

7 авг 2025 : 		 Новое видео TRIVIUM

28 июл 2025 : 		 Новая песня TRIVIUM выйдет уже летом

20 июл 2025 : 		 Концертное видео TRIVIUM

4 июл 2025 : 		 Концертное видео TRIVIUM

26 апр 2025 : 		 Фрагмент саундтрека от лидера TRIVIUM

23 апр 2025 : 		 В ангаре с вокалистом TRIVIUM

22 апр 2025 : 		 Нереализованное видео TRIVIUM

11 апр 2025 : 		 Лидер TRIVIUM написал саундтрек к комиксу

18 фев 2025 : 		 Басист TRIVIUM: «Новая музыка уже близко!»

16 фев 2025 : 		 TRIVIUM думают об альбоме в следующем году

4 фев 2025 : 		 Видео полного выступления TRIVIUM

27 янв 2025 : 		 Гитарист TRIVIUM: «Играть "Shogun" целиком каждый вечер я бы не смог»

17 янв 2025 : 		 Лидер TRIVIUM: «Нам пришлось перезаписывать "Ascendancy"»

4 янв 2025 : 		 Демонстрационное видео от лидера TRIVIUM

9 дек 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM 2005 года

5 дек 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM 2005 года

2 дек 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM 2005 года

8 ноя 2024 : 		 Акустика от лидера TRIVIUM

11 май 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM

6 апр 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM
Басист TRIVIUM: «Кто будет барабанщиком на новой пластинке — неизвестно»



PAOLO GREGOLETTO в недавнем интервью спросили, примет ли участие Greyson Nekrutman (SEPULTURA) в записи новой пластинки группы:

«О, я пока не знаю. Мы все еще думаем о туре [осенью 2025 года] в первую очередь. Мне приходится разложить все по порядку, чтобы не забегать слишком далеко вперед. У нас намечается кое-что из написанного, что мы и так планировали, но он в этом не участвует. Мы втроем и Josh Wilbur, наш продюсер, проводим что-то вроде мозгового штурма. Потому что мы много чего делали. У нас есть довольно много материала. Мы хотим получить небольшую фору перед новым годом и по-настоящему погрузиться в работу над новой записью. Но что касается того, кто на нем будет играть, мы реально пока не знаем. И, честно говоря, у Greyson'a есть обязательства перед SEPULTURA в следующем году, так что даже если бы он помог нам, скажем, с записью альбома или парой концертов, у него и так полно забот. Так что, вероятно, в начале следующего года нам все равно придется встретиться с некоторыми людьми, кое-что обдумать. И мы просто пользуемся моментом, чтобы не торопиться.

В прошлом нам приходилось принимать поспешные решения, например, под давлением обстоятельств, и я считаю, что это никогда не было лучшим вариантом. Лучше просто взять передышку, дать всем самим разобраться с новостями, которые мы только что им сообщили. А потом, конечно, давай оторвемся в туре. Мы говорили с ним о сет-листе [для осеннего тура 2025 года]. Мы даем ему некоторую свободу в выборе песен, например: "Эй, вот список тем, которые нам нравятся, которые мы любим играть. Зацени их, посмотри, что как у тебя к ним", и, в общем, начинай с них».




просмотров: 112

