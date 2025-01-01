сегодня



Басист TRIVIUM: «Кто будет барабанщиком на новой пластинке — неизвестно»



PAOLO GREGOLETTO в недавнем интервью спросили, примет ли участие Greyson Nekrutman (SEPULTURA) в записи новой пластинки группы:



«О, я пока не знаю. Мы все еще думаем о туре [осенью 2025 года] в первую очередь. Мне приходится разложить все по порядку, чтобы не забегать слишком далеко вперед. У нас намечается кое-что из написанного, что мы и так планировали, но он в этом не участвует. Мы втроем и Josh Wilbur, наш продюсер, проводим что-то вроде мозгового штурма. Потому что мы много чего делали. У нас есть довольно много материала. Мы хотим получить небольшую фору перед новым годом и по-настоящему погрузиться в работу над новой записью. Но что касается того, кто на нем будет играть, мы реально пока не знаем. И, честно говоря, у Greyson'a есть обязательства перед SEPULTURA в следующем году, так что даже если бы он помог нам, скажем, с записью альбома или парой концертов, у него и так полно забот. Так что, вероятно, в начале следующего года нам все равно придется встретиться с некоторыми людьми, кое-что обдумать. И мы просто пользуемся моментом, чтобы не торопиться.



В прошлом нам приходилось принимать поспешные решения, например, под давлением обстоятельств, и я считаю, что это никогда не было лучшим вариантом. Лучше просто взять передышку, дать всем самим разобраться с новостями, которые мы только что им сообщили. А потом, конечно, давай оторвемся в туре. Мы говорили с ним о сет-листе [для осеннего тура 2025 года]. Мы даем ему некоторую свободу в выборе песен, например: "Эй, вот список тем, которые нам нравятся, которые мы любим играть. Зацени их, посмотри, что как у тебя к ним", и, в общем, начинай с них».







