Новое видео TRIVIUM



"Bury Me With My Screams", новое видео группы TRIVIUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Struck Dead", выходящего 31 октября на Roadrunner:



01. Bury Me With My Screams

02. Struck Dead (Pain Is Easier To Remember)

03. Six Walls Surround Me







