Гитарист TRIVIUM о новом ЕР



COREY BEAULIEU в интервью на фестивале Bloodstock Open Air обсудил новый ЕР коллектива:



«Весь прошлый год мы отдыхали, мы репетировали перед [недавним туром TRIVIUM, посвященным 20-летию выхода второго альбома группы и дебюта на Roadrunner] "Ascendancy". Так что мы собирались пару раз в неделю и просто играли пластинку от начала до конца. И тогда мы поняли, что, поскольку у нас шло строительство студии [Hangar], к тому времени, когда студия была закончена, мы, очевидно, захотели провести тестовый запуск и убедиться, что все работает должным образом. Так что мы тогда подумали: "Эй, давайте просто напишем..." Изначально это было что-то вроде: "Давайте просто напишем песню, чтобы нам было что записать". А потом, во время нашего юбилейного тура, [мы захотели] выпустить песню в разгар концертов для того, чтобы использовать ностальгию для раскрутки новой музыки и, в конечном счете, для нового альбома. Потом, когда все планы изменились — мы написали песню, но у нас было много времени, что в итоге мы подумали: "О..." [Мы] написали еще одну песню, а потом еще одну, и в следующий момент у нас было три песни, мы просто записали их сразу все. И мы на самом деле не были уверены, что будем делать, просто будем выпускать по одной песне за раз в виде отдельных синглов или что-то еще. В итоге наши гастрольные планы изменились, это изменило наше представление о том, что нам следует делать с музыкой. Так и получился ЕР из трех песен, а не просто песни по отдельности, поэтому мы готовим небольшой мини-релиз, чтобы удержать внимание людей, пока у нас не появится свободное время для работы над следующим альбомом».







