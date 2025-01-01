Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 57
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 18
*SLASH, HALESTORM, THE PRETTY RECKLESS, DEF LEPPARD на трибью... 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 57
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 18
*SLASH, HALESTORM, THE PRETTY RECKLESS, DEF LEPPARD на трибью... 13
[= ||| все новости группы



*

Trivium

*



13 авг 2025 : 		 Гитарист TRIVIUM о новом ЕР

11 авг 2025 : 		 ROBB FLYNN присоединился к TRIVIUM для исполнения кавер-версии BLACK SABBATH

7 авг 2025 : 		 Новое видео TRIVIUM

28 июл 2025 : 		 Новая песня TRIVIUM выйдет уже летом

20 июл 2025 : 		 Концертное видео TRIVIUM

4 июл 2025 : 		 Концертное видео TRIVIUM

26 апр 2025 : 		 Фрагмент саундтрека от лидера TRIVIUM

23 апр 2025 : 		 В ангаре с вокалистом TRIVIUM

22 апр 2025 : 		 Нереализованное видео TRIVIUM

11 апр 2025 : 		 Лидер TRIVIUM написал саундтрек к комиксу

18 фев 2025 : 		 Басист TRIVIUM: «Новая музыка уже близко!»

16 фев 2025 : 		 TRIVIUM думают об альбоме в следующем году

4 фев 2025 : 		 Видео полного выступления TRIVIUM

27 янв 2025 : 		 Гитарист TRIVIUM: «Играть "Shogun" целиком каждый вечер я бы не смог»

17 янв 2025 : 		 Лидер TRIVIUM: «Нам пришлось перезаписывать "Ascendancy"»

4 янв 2025 : 		 Демонстрационное видео от лидера TRIVIUM

9 дек 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM 2005 года

5 дек 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM 2005 года

2 дек 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM 2005 года

8 ноя 2024 : 		 Акустика от лидера TRIVIUM

11 май 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM

6 апр 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM

2 апр 2024 : 		 Демонстрационное видео от TRIVIUM

26 мар 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM

28 фев 2024 : 		 Обучающее видео от фронтмена TRIVIUM

18 фев 2024 : 		 Демонстрационное видео от TRIVIUM
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист TRIVIUM о новом ЕР



zoom
COREY BEAULIEU в интервью на фестивале Bloodstock Open Air обсудил новый ЕР коллектива:

«Весь прошлый год мы отдыхали, мы репетировали перед [недавним туром TRIVIUM, посвященным 20-летию выхода второго альбома группы и дебюта на Roadrunner] "Ascendancy". Так что мы собирались пару раз в неделю и просто играли пластинку от начала до конца. И тогда мы поняли, что, поскольку у нас шло строительство студии [Hangar], к тому времени, когда студия была закончена, мы, очевидно, захотели провести тестовый запуск и убедиться, что все работает должным образом. Так что мы тогда подумали: "Эй, давайте просто напишем..." Изначально это было что-то вроде: "Давайте просто напишем песню, чтобы нам было что записать". А потом, во время нашего юбилейного тура, [мы захотели] выпустить песню в разгар концертов для того, чтобы использовать ностальгию для раскрутки новой музыки и, в конечном счете, для нового альбома. Потом, когда все планы изменились — мы написали песню, но у нас было много времени, что в итоге мы подумали: "О..." [Мы] написали еще одну песню, а потом еще одну, и в следующий момент у нас было три песни, мы просто записали их сразу все. И мы на самом деле не были уверены, что будем делать, просто будем выпускать по одной песне за раз в виде отдельных синглов или что-то еще. В итоге наши гастрольные планы изменились, это изменило наше представление о том, что нам следует делать с музыкой. Так и получился ЕР из трех песен, а не просто песни по отдельности, поэтому мы готовим небольшой мини-релиз, чтобы удержать внимание людей, пока у нас не появится свободное время для работы над следующим альбомом».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 106

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом