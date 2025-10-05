сегодня



GREYSON NEKRUTMAN выступил с TRIVIUM



GREYSON NEKRUTMAN выступил с TRIVIUM на фестивале Aftershock, а также поедет в североамериканский тур "The Ascend Above The Ashes. 23-летний Nekrutman известен по работе с SEPULTURA.







