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Басист TRIVIUM нахваливает нового барабанщика



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Paolo Gregoletto рассказал в эфире программы «Hobo On The Radio» на TotalRock о новом альбоме TRIVIUM, который предварительно должен выйти в начале 2027 года. Эта пластинка станет первой работой группы с новым барабанщиком Alex Rüdinger (ранее игравшим в WHITECHAPEL), который в октябре прошлого года заменил Alex Bent. На вопрос о том, когда поклонники смогут услышать новую музыку, Paolo ответил:

«Изначально план был такой: было бы здорово выпустить новую песню к этому лету. Но в итоге процесс затянулся — по хорошим причинам, потому что мы продолжали писать материал прямо во время записи. Получалось примерно так: "Окей, давайте добавим еще эту песню. Давайте сделаем вот это".

Мы до сих пор находимся на стадии сведения, работы над оформлением и вообще всей организационной части. А потом наступает момент, когда нужно понять, что именно войдет в альбом. Что мы хотим сделать с этим материалом, что с другим. Пока ты просто пишешь музыку, ты складываешь всё в одну большую кучу. Но потом приходится принимать непростые решения и вместе разбираться: "Ладно, что действительно сочетается между собой? А что делать с остальным?"

Туровая деятельность у нас планировалась в любом случае — это происходило независимо от всего остального. Но как именно совместить гастроли с выпуском альбома, мы еще посмотрим. Мне кажется, сейчас всё выглядит так, будто релиз может состояться в начале следующего года, но я точно не знаю. Это может случиться и раньше, а может — немного позже. Всё зависит от того, когда мы окончательно сдадим материал и сколько времени потом займет продакшен.

Если честно, оглядываясь назад, я жалею, что во времена "In The Court Of The Dragon" мы не учли, насколько сильно увеличились сроки изготовления винила. Тогда ждать приходилось почти год. По-моему, такая же ситуация была и во времена "What The Dead Men Say", потому что как раз после выхода того альбома весь мир фактически закрылся.

В итоге мы выпустили много музыки, но без физических изданий. И сейчас, задним числом, думаешь: "Черт, хотелось бы тогда сделать еще это, и это, и это". С EP нам уже удалось реализовать некоторые вещи. А для нового альбома мы точно готовим немало интересного — кое-что уже находится в разработке».

На вопрос о том, что именно Rüdinger привнес в звучание группы — как на концертах, так и в студии, Paolo сказал:

«Он феноменальный барабанщик. Настоящая машина. И если говорить о том, что он привнес в группу, то прежде всего это его невероятный перфекционизм в работе над материалом. Он буквально разбирает всё по деталям и исполняет партии именно так, как они звучат на альбомах.

Мне не терпится, чтобы люди услышали его собственный материал для TRIVIUM — то, что он написал сам. Потому что он выдающийся барабанщик, и всё, что касается его композиторской работы, просто великолепно. Пока же люди слышат старые песни TRIVIUM в исполнении Rudi. И это почти как слушать саму пластинку — в хорошем смысле слова. Такой уровень интенсивности, такая точность в воспроизведении материала.

И, если честно, благодаря его собранности и плотности исполнения он сделал лучше и мою игру, и игру Matt'a [Heafy], и Corey [Beaulieu]. Кроме того, он просто отличный парень. В конечном счете для публики самое важное — это выступление. Но для нас крайне важно еще и ладить с человеком, разделять с ним одинаковую мотивацию и стремление двигаться вперед. И появление еще одного человека с таким отношением к делу действительно подталкивает нас развиваться дальше».

Вспоминая первую совместную джем-сессию с Rüdinger, Paolo рассказал:

«Когда он впервые приехал к нам, это было ради написания музыки. Впереди нас ждал тур и ему нужно было учить программу, но мы сразу решили: "Прежде всего попробуем что-нибудь написать". Это было очень смело, потому что всего за двенадцать дней до этого его жизнь выглядела совершенно иначе. Он не играл в TRIVIUM.

Вообще-то мы предлагали ему присоединиться к группе еще десять лет назад, и это отдельная сумасшедшая история. Но получилось так, что спустя десять лет этот шанс появился снова. И первым делом для нас было важно понять: "Давайте попробуем писать музыку и посмотрим, что получится". Мы любим сочинять песни вместе, находясь в одной комнате. А он уже много лет не работал таким образом ни с одной группой.

Поэтому нам нужно было понять, есть ли между нами химия. И то, что родилось буквально в первый или второй день, оказалось чем-то совершенно невероятным. Это было похоже на огромный груз, свалившийся с наших плеч. Мы поняли: "Окей, всё будет хорошо". Даже больше чем хорошо. Но прежде чем полноценно погрузиться в работу над новым материалом, нужно было сначала отыграть тот тур.

После первых нескольких дней сочинения музыки мы переключились на репетиции перед гастролями. И, клянусь, Rudi приехал на нашу базу, фактически поселился там на двенадцать дней и все двенадцать дней без остановки играл на барабанах перед началом тура.

Очень редко можно встретить его вдали от барабанной установки. Ему постоянно хочется играть. Он всё время думает о барабанах. И единственный способ физически оттащить его от установки — это посадить в самолет или что-то в этом роде».




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