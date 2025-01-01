сегодня



TRIVIUM расстались с ударником



Alex Bent из TRIVIUM опубликовал следующее сообщение:



«Я безмерно благодарен за невероятные последние девять лет с TRIVIUM, наполненные незабываемыми моментами, музыкой и дружбой, которые я всегда буду носить с собой. Я так горжусь каждым альбомом и туром, которые мы проводили вместе, и я знаю, что TRIVIUM будут продолжать доминировать в мире; я всегда буду поддерживать их.



Хотя эта глава подошла к концу, это ни в коем случае не конец моего пути как музыканта. Я в восторге от этой новой главы и с нетерпением жду продолжения создания, исполнения и распространения музыки новыми способами.



Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути. Ваша поддержка значит для меня многое!»











