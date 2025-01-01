Arts
Новости
Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 39
Новое видео MEGADETH 30
Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужа... 24
Trivium

5 окт 2025 : 		 GREYSON NEKRUTMAN выступил с TRIVIUM

5 окт 2025 : 		 TRIVIUM расстались с ударником

22 авг 2025 : 		 Новый альбом TRIVIUM выйдет в конце 2026/начале 2027

13 авг 2025 : 		 Гитарист TRIVIUM о новом ЕР

11 авг 2025 : 		 ROBB FLYNN присоединился к TRIVIUM для исполнения кавер-версии BLACK SABBATH

7 авг 2025 : 		 Новое видео TRIVIUM

28 июл 2025 : 		 Новая песня TRIVIUM выйдет уже летом

20 июл 2025 : 		 Концертное видео TRIVIUM

4 июл 2025 : 		 Концертное видео TRIVIUM

26 апр 2025 : 		 Фрагмент саундтрека от лидера TRIVIUM

23 апр 2025 : 		 В ангаре с вокалистом TRIVIUM

22 апр 2025 : 		 Нереализованное видео TRIVIUM

11 апр 2025 : 		 Лидер TRIVIUM написал саундтрек к комиксу

18 фев 2025 : 		 Басист TRIVIUM: «Новая музыка уже близко!»

16 фев 2025 : 		 TRIVIUM думают об альбоме в следующем году

4 фев 2025 : 		 Видео полного выступления TRIVIUM

27 янв 2025 : 		 Гитарист TRIVIUM: «Играть "Shogun" целиком каждый вечер я бы не смог»

17 янв 2025 : 		 Лидер TRIVIUM: «Нам пришлось перезаписывать "Ascendancy"»

4 янв 2025 : 		 Демонстрационное видео от лидера TRIVIUM

9 дек 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM 2005 года

5 дек 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM 2005 года

2 дек 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM 2005 года

8 ноя 2024 : 		 Акустика от лидера TRIVIUM

11 май 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM

6 апр 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM

2 апр 2024 : 		 Демонстрационное видео от TRIVIUM
TRIVIUM расстались с ударником



Alex Bent из TRIVIUM опубликовал следующее сообщение:

«Я безмерно благодарен за невероятные последние девять лет с TRIVIUM, наполненные незабываемыми моментами, музыкой и дружбой, которые я всегда буду носить с собой. Я так горжусь каждым альбомом и туром, которые мы проводили вместе, и я знаю, что TRIVIUM будут продолжать доминировать в мире; я всегда буду поддерживать их.

Хотя эта глава подошла к концу, это ни в коем случае не конец моего пути как музыканта. Я в восторге от этой новой главы и с нетерпением жду продолжения создания, исполнения и распространения музыки новыми способами.

Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути. Ваша поддержка значит для меня многое!»






1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
