Басист TRIVIUM об уходе барабанщика



PAOLO GREGOLETTO в недавнем интервью 107.7 The Bone прокомментировал уход Alex'a Bent'a:



«Мы провели вместе замечательные девять лет. У меня немного странное ощущение, но так как мы вместе играем в группе, поскольку у нас у всех были семьи и все такое, то между нами существует более тесная связь, которую видят даже сторонние люди. Поэтому нам всем было немного грустно, но в то же время мы сказали: "Alex, мы хотим, чтобы ты сделал заявление. Ты сам решаешь, как бы тебе хотелось со всем этим справиться." И я не хотел вкладывать в него слова или что-то еще говорить. Он сделал это заявление. Я считаю, что мы расстались в прекрасных отношениях. И это реально очень мило с его стороны. Я к тому, что нет и близко такой сочной драмы в стиле CRADLE OF FILTH. И, опять же, это одна из тех вещей, когда мы хотели, чтобы он сделал заявление.



В прошлом мы всегда были очень... ну, на самом деле нам не очень нравилось углубляться во что-то закулисное. И, конечно, у нас и раньше случались перемены, но в данном случае мы чувствовали, что вместо того, чтобы просто сказать "мы расстаемся" или что-то в этом роде, мы [сказали Alex] что-то вроде: "Ну, ты так долго был рядом, что наши поклонники хотели бы услышать тебя". И так что для нас стало еще важнее сказать: "Хорошо, ты скажешь все, что хотел бы сказать. "Мы не [говорили Alex]: "Ты не можешь говорить то-то и то-то". А потом просто дали ему 24 часа. А когда мы сегодня выходим на сцену [на фестивале Aftershock], мы говорим: "Окей, это тот парень, который играет с нами сегодня в туре", — и на этом все».







