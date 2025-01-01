Arts
Новости
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 46
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 40
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 24
*Умер Эйс Фрейли 21
[= ||| все новости группы



*

Trivium

*



25 окт 2025 : 		 Басист TRIVIUM об уходе барабанщика

21 окт 2025 : 		 Гитарист TRIVIUM об уходе барабанщика

16 окт 2025 : 		 Бывший барабанщик TRIVIUM: «Послушайте и мою историю»

15 окт 2025 : 		 Басист TRIVIUM: «Кто будет барабанщиком на новой пластинке — неизвестно»

5 окт 2025 : 		 GREYSON NEKRUTMAN выступил с TRIVIUM

5 окт 2025 : 		 TRIVIUM расстались с ударником

22 авг 2025 : 		 Новый альбом TRIVIUM выйдет в конце 2026/начале 2027

13 авг 2025 : 		 Гитарист TRIVIUM о новом ЕР

11 авг 2025 : 		 ROBB FLYNN присоединился к TRIVIUM для исполнения кавер-версии BLACK SABBATH

7 авг 2025 : 		 Новое видео TRIVIUM

28 июл 2025 : 		 Новая песня TRIVIUM выйдет уже летом

20 июл 2025 : 		 Концертное видео TRIVIUM

4 июл 2025 : 		 Концертное видео TRIVIUM

26 апр 2025 : 		 Фрагмент саундтрека от лидера TRIVIUM

23 апр 2025 : 		 В ангаре с вокалистом TRIVIUM

22 апр 2025 : 		 Нереализованное видео TRIVIUM

11 апр 2025 : 		 Лидер TRIVIUM написал саундтрек к комиксу

18 фев 2025 : 		 Басист TRIVIUM: «Новая музыка уже близко!»

16 фев 2025 : 		 TRIVIUM думают об альбоме в следующем году

4 фев 2025 : 		 Видео полного выступления TRIVIUM

27 янв 2025 : 		 Гитарист TRIVIUM: «Играть "Shogun" целиком каждый вечер я бы не смог»

17 янв 2025 : 		 Лидер TRIVIUM: «Нам пришлось перезаписывать "Ascendancy"»

4 янв 2025 : 		 Демонстрационное видео от лидера TRIVIUM

9 дек 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM 2005 года

5 дек 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM 2005 года

2 дек 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM 2005 года
Басист TRIVIUM об уходе барабанщика



PAOLO GREGOLETTO в недавнем интервью 107.7 The Bone прокомментировал уход Alex'a Bent'a:

«Мы провели вместе замечательные девять лет. У меня немного странное ощущение, но так как мы вместе играем в группе, поскольку у нас у всех были семьи и все такое, то между нами существует более тесная связь, которую видят даже сторонние люди. Поэтому нам всем было немного грустно, но в то же время мы сказали: "Alex, мы хотим, чтобы ты сделал заявление. Ты сам решаешь, как бы тебе хотелось со всем этим справиться." И я не хотел вкладывать в него слова или что-то еще говорить. Он сделал это заявление. Я считаю, что мы расстались в прекрасных отношениях. И это реально очень мило с его стороны. Я к тому, что нет и близко такой сочной драмы в стиле CRADLE OF FILTH. И, опять же, это одна из тех вещей, когда мы хотели, чтобы он сделал заявление.

В прошлом мы всегда были очень... ну, на самом деле нам не очень нравилось углубляться во что-то закулисное. И, конечно, у нас и раньше случались перемены, но в данном случае мы чувствовали, что вместо того, чтобы просто сказать "мы расстаемся" или что-то в этом роде, мы [сказали Alex] что-то вроде: "Ну, ты так долго был рядом, что наши поклонники хотели бы услышать тебя". И так что для нас стало еще важнее сказать: "Хорошо, ты скажешь все, что хотел бы сказать. "Мы не [говорили Alex]: "Ты не можешь говорить то-то и то-то". А потом просто дали ему 24 часа. А когда мы сегодня выходим на сцену [на фестивале Aftershock], мы говорим: "Окей, это тот парень, который играет с нами сегодня в туре", — и на этом все».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
