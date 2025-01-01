Arts
Новости
TOP5
все новости группы



*

Trivium

*



сегодня

|||| сегодня

Бывший барабанщик TRIVIUM: «Послушайте и мою историю»



zoom
PAUL WANDTKE, игравший в группе TRIVIUM в 2015-26 годах, опубликовал следующее сообщение:

«После того, как я увидел объявления об уходе нового барабанщика Trivium (которого я большой поклонник) и Alex'a Bent'a (он чертовски хорошо умеет играть). Это навеяло воспоминания о моем уходе из Trivium. Я просто хочу, чтобы люди узнали эту историю! Я никогда не забуду, как Matt Heafy сказал мне: "Мы дарим тебе мир", когда я попросил какой-нибудь небольшой бонус после тура и какой-нибудь минимальный аванс на время перерыва в гастролях после того, как меня объявили участником группы. Я имею в виду, что меня объявили официальным участником группы, так что я подумал, что не помешает спросить.

После уплаты налогов я зарабатывал всего 600 долларов в неделю. Они предложили мне переехать во Флориду, чтобы они могли сэкономить на перелетах. После этого меня уволили, и хуже всего было то, что они пытались украсть мою ударную установку TAMA. Да, это правда. В то время мне пришлось связаться с моим представителем в TAMA, который сейчас работает в Evans Drum Heads, чтобы помочь мне вернуть мой набор! Затем они попросили меня подписать соглашение о неразглашении информации.…Я вежливо отказался подписывать соглашение о неразглашении, потому что я верю в свободу слова. В остальном я отлично провел время!

Я считаю, что ребята действительно очень крутые, клевые люди! Особенно Palo (Gregoletto, басист) и Corey (Beaulieu, гитарист) и даже Heafy был очень крутым. Я думал, мы прекрасно ладим, и у нас возникло ощущение, что мы стали братством. Чего, конечно, я не добился. Был ли я лучшим барабанщиком? Нет! Моя игра на двойной бочке постепенно становилась все хуже и хуже по мере того, как проходили гастрольные циклы, потому что я не мог с этим справиться. Играть в паре по 90-120 минут в течение нескольких месяцев очень утомительно! Я больше люблю играть в стиле метал-рок!

И мне действительно очень нравится исполнять музыку, вдохновленную гранжем, в моем трибьюте Nirvana и оригинальном проекте Dead Original, мы наконец-то работаем над вторым альбомом! Я думаю, Америка должна снова слушать гранж, и весь мир должен снова играть гранж! В любом случае, для меня все закончилось именно так. Я желаю ребятам всего наилучшего! Оставайтесь металлистами!”




просмотров: 143

 ||| =]
[=     =]
