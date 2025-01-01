Новый барабанщик TRIVIUM: «Мне выпал второй шанс»

5 дек 2024 :
|
Концертное видео TRIVIUM 2005 года
2 дек 2024 :
|
Концертное видео TRIVIUM 2005 года
8 ноя 2024 :
|
Акустика от лидера TRIVIUM
11 май 2024 :
|
Концертное видео TRIVIUM
6 апр 2024 :
|
Концертное видео TRIVIUM
2 апр 2024 :
|
Демонстрационное видео от TRIVIUM
26 мар 2024 :
|
Концертное видео TRIVIUM
28 фев 2024 :
|
Обучающее видео от фронтмена TRIVIUM
18 фев 2024 :
|
Демонстрационное видео от TRIVIUM
24 янв 2024 :
|
Демонстрационное видео от TRIVIUM
15 янв 2024 :
|
Демонстрационное видео от TRIVIUM
10 янв 2024 :
|
Демонстрационное видео от TRIVIUM
19 дек 2023 :
|
Концертное видео TRIVIUM
14 дек 2023 :
|
Демонстрационное видео TRIVIUM
5 дек 2023 :
|
Концертное видео TRIVIUM
27 ноя 2023 :
|
Концертное видео TRIVIUM
21 ноя 2023 :
|
Демонстрационное видео от TRIVIUM
19 ноя 2023 :
|
Концертное видео TRIVIUM
30 окт 2023 :
|
Концертное видео TRIVIUM
18 окт 2023 :
|
Демонстрационное видео от TRIVIUM
20 авг 2023 :
|
Лидер TRIVIUM: «Новой музыки не ждите»
3 авг 2023 :
|
Басист TRIVIUM перенес операцию
8 май 2023 :
|
Новое видео TRIVIUM
26 апр 2023 :
|
TRIVIUM — о Сингапуре
6 апр 2023 :
|
Видео полного выступления TRIVIUM
5 апр 2023 :
|
TRIVIUM о европейском туре
7 мар 2023 :
|
Вокалист TRIVIUM: «чОрный пояс, чОрный пояс...»
8 фев 2023 :
|
Кавер-версия HEAVEN SHALL BURN от TRIVIUM
18 ноя 2022 :
|
Новое видео TRIVIUM
3 ноя 2022 :
|
Лидер TRIVIUM записал гимн Team Vitality
25 окт 2022 :
|
Концертное видео TRIVIUM
20 окт 2022 :
|
Лидер TRIVIUM: «Steve Harris сравнил нас с METALLICA»
4 июл 2022 :
|
Демонстрационное видео от вокалиста TRIVIUM
22 июн 2022 :
|
Кавер-версия хита NINE INCH NAILS от вокалиста TRIVIUM
27 апр 2022 :
|
Гитарист TRIVIUM: «Сначала тур, потом альбом»
21 апр 2022 :
|
Лидер TRIVIUM выпускает книгу
13 апр 2022 :
|
TRIVIUM впервые исполнили "Sickness Unto You"
13 фев 2022 :
|
Вокалист TRIVIUM уже дважды переболел COVID-19
20 янв 2022 :
|
Лидер TRIVIUM: «Чтобы ещё набить?»
19 янв 2022 :
|
Вокалист TRIVIUM исполняет песню из Ведьмака-2
18 янв 2022 :
|
Фрагмент стрима TRIVIUM
10 янв 2022 :
|
Лидер TRIVIUM и вокалист TESTAMENT записали песню
7 дек 2021 :
|
Фронтмен TRIVIUM: «BRUCE DICKINSON сказал, что когда-нибудь я буду петь как Дио»
2 дек 2021 :
|
TRIVIUM проведут новые стримы
1 дек 2021 :
|
Вокалист TRIVIUM — о трагедии на Astroworld
16 ноя 2021 :
|
Концертное видео TRIVIUM
11 ноя 2021 :
|
Концертное видео TRIVIUM
28 окт 2021 :
|
Вокалист TRIVIUM — о туре в пандемию
25 окт 2021 :
|
Басист TRIVIUM: «Мы не особо распространялись про случаи COVID-19 в туре»
18 окт 2021 :
|
Гитарист TRIVIUM — о недавнем туре: «Всё не так и плохо!»
15 окт 2021 :
|
TRIVIUM — о релиз-вечеринке
4 окт 2021 :
|
Новое видео TRIVIUM
2 сен 2021 :
|
Вокалист TRIVIUM выпустит блэк-проект в 2022 году
27 авг 2021 :
|
Лидер TRIVIUM: «Первый альбом SLIPKNOT изменил мою жизнь»
13 авг 2021 :
|
Новое видео TRIVIUM
3 авг 2021 :
|
Лидер TRIVIUM — о вакцинации
9 июл 2021 :
|
Новое видео TRIVIUM
6 июл 2021 :
|
Вокалист TRIVIUM заболел COVID-19 после прививки
9 июн 2021 :
|
RICHARD MARX и TRIVIUM обновили "Right Here Waiting"
8 июн 2021 :
|
Вокалист TRIVIUM собирается забиться целиком
6 май 2021 :
|
Вокалист TRIVIUM: «COVID-19 реален!»
21 апр 2021 :
|
Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM
20 апр 2021 :
|
Лидер TRIVIUM и RICHARD MARX записали кавер-версию
28 мар 2021 :
|
Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM
15 мар 2021 :
|
Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM
1 мар 2021 :
|
Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM
11 фев 2021 :
|
Жена KING DIAMOND в новом кавере лидера TRIVIUM
7 фев 2021 :
|
Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM
18 янв 2021 :
|
Вокалист TRIVIUM: «Я практиковался, чтобы быть как BRUCE DICKINSON, FREDDIE MERCURY и JOHN PETRUCCI»
25 дек 2020 :
|
JARED DINES и вокалист TRIVIUM в новом видео
6 дек 2020 :
|
JARED DINES и вокалист TRIVIUM записали ЕР
26 окт 2020 :
|
Видео полного выступления TRIVIUM
14 окт 2020 :
|
TRIVIUM проведут еще один стрим
10 окт 2020 :
|
Вокалист TRIVIUM выпустил сингл
28 сен 2020 :
|
Умер бывший басист TRIVIUM
16 сен 2020 :
|
Рассказ об онлайн-концерте TRIVIUM
27 авг 2020 :
|
TRIVIUM сыграют редкое
5 авг 2020 :
|
TRIVIUM купили самолётный ангар
2 июл 2020 :
|
Вокалист TRIVIUM выпустил песню Ведьмака
29 июн 2020 :
|
Басист TRIVIUM: «Носите маски»
26 июн 2020 :
|
TRIVIUM отыграют концерт в июле
9 июн 2020 :
|
TRIVIUM работают над новым материалом
28 май 2020 :
|
Вокалист TRIVIUM удивлён тёплым приёмом альбома
19 май 2020 :
|
Вокалист TRIVIUM: «Мы как группа переживём пандемию»
17 май 2020 :
|
Басист TRIVIUM: «Однажды я обедал с Kirk'ом, и потом...»
12 май 2020 :
|
TRIVIUM не хотели переносить выход альбома из-за COVID-19
30 апр 2020 :
|
Вокалист TRIVIUM: «США слишком долго запрягали с COVID-19»
24 апр 2020 :
|
Басист TRIVIUM: «Я почти смирился, что тур MEGADETH + LAMB OF GOD перенесут»
23 апр 2020 :
|
Новая песня TRIVIUM
17 апр 2020 :
|
Новая песня TRIVIUM
11 апр 2020 :
|
MATT HEAFY: «Когда я нахожусь дома, я зарабатываю значительно больше денег от стриминга в TWITCH'е, чем с TRIVIUM»
6 апр 2020 :
|
Басист TRIVIUM: «Не удивлюсь, если тур MEGADETH + LAMB OF GOD слетит»
2 апр 2020 :
|
Вокалист TRIVIUM: «"What The Dead Men Say" отлично резюмирует всё, что мы сделали»
26 мар 2020 :
|
Новое видео TRIVIUM
6 мар 2020 :
|
TRIVIUM отменили визит в Азию
27 фев 2020 :
|
Новое видео TRIVIUM
5 янв 2020 :
|
Ведьмаку заплатите чеканной монетой...
29 дек 2019 :
|
Вокалист TRIVIUM исполняет тему OZZY
31 окт 2019 :
|
TRIVIUM записали песню с TOY
5 сен 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления TRIVIUM
19 июл 2019 :
|
Фронтмен TRIVIUM заручился поддержкой IHSAHN'a, NERGAL'a, GAAHL'a для блэк-металлического проекта
15 июл 2019 :
|
Видео с выступления TRIVIUM
29 июн 2019 :
|
Видеонарезка с фестиваля Download от TRIVIUM
26 июн 2019 :
|
Кавер-версия DEAD KENNEDYS от TRIVIUM
11 июн 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления TRIVIUM
20 май 2019 :
|
Новая песня TRIVIUM
28 апр 2019 :
|
Кавер-версия TYPE O NEGATIVE от TRIVIUM
9 янв 2019 :
|
Фронтмен TRIVIUM «польщён» тем, что группу номинировали на Грэмми
2 окт 2018 :
|
Новое видео TRIVIUM
26 сен 2018 :
|
Лидер TRIVIUM: «Металл жив и здравствует!»
21 авг 2018 :
|
Профессиональное видео полного выступления TRIVIUM
26 июл 2018 :
|
Концертное видео TRIVIUM
27 апр 2018 :
|
Нарезка с концерта TRIVIUM в Манчестере
21 апр 2018 :
|
TRIVIUM опубликовали нарезку песен с концерта в Бирмингеме
10 апр 2018 :
|
Новое видео TRIVIUM
9 мар 2018 :
|
Новое видео TRIVIUM
7 мар 2018 :
|
Басист TRIVIUM о твиттер-стычке с вокалистом ALL THAT REMAINS
25 фев 2018 :
|
Концертное видео TRIVIUM
14 фев 2018 :
|
Песни TRIVIUM доступны для разучивания
26 окт 2017 :
|
Новое видео TRIVIUM
16 окт 2017 :
|
Новая песня TRIVIUM
7 сен 2017 :
|
Рассказ о создании нового альбома TRIVIUM
24 авг 2017 :
|
Новое видео TRIVIUM
7 авг 2017 :
|
TRIVIUM исполнили новую песню
1 авг 2017 :
|
Новое видео TRIVIUM
14 мар 2017 :
|
Гитарист TRIVIUM о новом материале
15 фев 2017 :
|
Басист TRIVIUM о новом барабанщике
13 фев 2017 :
|
TRIVIUM дебютировали с новым барабанщиком
23 янв 2017 :
|
TRIVIUM нашли барабанщика для тура
22 янв 2017 :
|
TRIVIUM действительно расстались с ударником
23 дек 2016 :
|
TRIVIUM расстались с ударником?
6 дек 2016 :
|
Третья часть "Ember To Inferno" TRIVIUM
29 ноя 2016 :
|
Рассказ об издании альбома TRIVIUM
28 ноя 2016 :
|
Фрагмент нового релиза TRIVIUM
22 ноя 2016 :
|
Вторая часть "Ember To Inferno" TRIVIUM
17 ноя 2016 :
|
Фронтмен TRIVIUM исполняет акустическую версию песни SOUNDGARDEN's
15 ноя 2016 :
|
Первая часть "Ember To Inferno" TRIVIUM
4 ноя 2016 :
|
Демо от TRIVIUM
25 окт 2016 :
|
Концертное видео TRIVIUM
14 окт 2016 :
|
TRIVIUM переиздают дебютный альбом
10 окт 2016 :
|
Новый альбом TRIVIUM выйдет в 2017 года
23 сен 2016 :
|
Видео с выступления TRIVIUM
1 июл 2016 :
|
Концертное видео TRIVIUM
28 июн 2016 :
|
Басист TRIVIUM испытывает оптимизм в отношении стриминговых музыкальных сервисов
9 июн 2016 :
|
Видео с выступления TRIVIUM
13 май 2016 :
|
Колыбельные от TRIVIUM
13 май 2016 :
|
Гитарист TRIVIUM: «У нас полно материала на новый альбом»
10 мар 2016 :
|
Новое видео TRIVIUM
24 дек 2015 :
|
TRIVIUM вспоминают об "Ascendancy"
13 дек 2015 :
|
Видео с выступления TRIVIUM
10 дек 2015 :
|
Mike Mangini порекомендовал нового барабанщика в TRIVIUM
8 дек 2015 :
|
Видео с первого выступления TRIVIUM с новым барабанщиком
6 дек 2015 :
|
TRIVIUM нашли барабанщика
30 ноя 2015 :
|
Вокалист TRIVIUM о блэковом проекте
12 окт 2015 :
|
Успехи в чартах TRIVIUM
27 авг 2015 :
|
Новое видео TRIVIUM
20 авг 2015 :
|
Новое видео TRIVIUM
13 авг 2015 :
|
Новая песня TRIVIUM
31 июл 2015 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома TRIVIUM
30 июл 2015 :
|
Новое видео TRIVIUM
18 июл 2014 :
|
Новое видео TRIVIUM
26 июн 2014 :
|
Видео с выступления TRIVIUM
10 июн 2014 :
|
Профессиональное видео полного выступления TRIVIUM
21 май 2014 :
|
TRIVIUM отменили концерты на этой неделе по настоянию врачей
12 май 2014 :
|
Барабанщик TRIVIUM: «Это было не моё решение»
12 май 2014 :
|
TRIVIUM расстались с барабанщиком
14 фев 2014 :
|
Концерт TRIVIUM снимался на DVD
21 окт 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления TRIVIUM
8 окт 2013 :
|
Новый альбом TRIVIUM доступен для прослушивания
30 сен 2013 :
|
Новая песня TRIVIUM
9 сен 2013 :
|
Новое видео TRIVIUM
21 авг 2013 :
|
Новая песня TRIVIUM
4 авг 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления TRIVIUM
2 авг 2013 :
|
Трек-лист нового альбома TRIVIUM
1 авг 2013 :
|
Новая песня TRIVIUM
29 июл 2013 :
|
TRIVIUM исполнили новую песню
24 июл 2013 :
|
Фрагмент нового трека TRIVIUM
28 май 2013 :
|
Название нового альбома TRIVIUM?
3 мар 2013 :
|
TRIVIUM завершили запись альбома
29 янв 2013 :
|
Вокалист TRIVIUM исполнил кавер-версию OPETH
17 янв 2013 :
|
Вокалист DISTURBED будет продюсировать новый альбом TRIVIUM
1 янв 2013 :
|
В душе с вокалистом TRIVIUM
17 ноя 2012 :
|
Новое видео TRIVIUM
14 ноя 2012 :
|
Акустика от вокалиста TRIVIUM
7 ноя 2012 :
|
Вокалист TRIVIUM исполнил в акустике OPETH, IN FLAMES
5 ноя 2012 :
|
Лидер TRIVIUM о выборах президента
4 ноя 2012 :
|
Акустика от вокалиста TRIVIUM
16 авг 2012 :
|
Качественное видео с акустики вокалиста TRIVIUM
15 авг 2012 :
|
Фронтмен TRIVIUM создал экстрим-металл-проект
15 авг 2012 :
|
Вокалист TRIVIUM исполнил акустическую версию песни OPETH
3 авг 2012 :
|
TRIVIUM: от автобуса до сцены
3 июл 2012 :
|
TRIVIUM записали демо девяти новых песен
30 июн 2012 :
|
Бабушка басиста TRIVIUM посетила концерт группы
29 июн 2012 :
|
Видеоприветствие от TRIVIUM
28 май 2012 :
|
Видео полного концерта TRIVIUM
26 май 2012 :
|
Концерт TRIVIUM онлайн
28 апр 2012 :
|
Вокалист TRIVIUM о ситуации с Roadrunner
12 апр 2012 :
|
Музыканты SLIPKNOT, MACHINE HEAD присоединились к TRIVIUM для исполнения кавер-версии METALLICA
5 апр 2012 :
|
TRIVIUM в акустике
20 мар 2012 :
|
Видео с выступления TRIVIUM
13 фев 2012 :
|
TRIVIUM исполнили кавер-версию METALLICA
30 янв 2012 :
|
TRIVIUM в акустике
29 дек 2011 :
|
Фронтмен TRIVIUM получил "чек на огромную сумму"
2 дек 2011 :
|
Видео полного концерта TRIVIUM
25 ноя 2011 :
|
Басист TRIVIUM о "Lulu": "Если кто-то считает, что понял этот альбом, то он упарывается наркотой"
5 ноя 2011 :
|
Акустическая песня TRIVIUM
28 окт 2011 :
|
Новое видео TRIVIUM
24 окт 2011 :
|
TRIVIUM в акустике - 3
19 окт 2011 :
|
TRIVIUM в акустике
25 авг 2011 :
|
TRIVIUM в акустике
13 авг 2011 :
|
Профессиональное видео с выступления TRIVIUM
3 авг 2011 :
|
TRIVIUM исполнили еще один новый трек
19 июл 2011 :
|
Видео из специального издания нового альбома TRIVIUM
14 июл 2011 :
|
Новая песня TRIVIUM
10 июл 2011 :
|
TRIVIUM исполнили 'In Waves'
3 июл 2011 :
|
Семплы нового альбома TRIVIUM
29 июн 2011 :
|
Новая песня TRIVIUM
28 июн 2011 :
|
Семпл новой песни TRIVIUM
22 июн 2011 :
|
Официальная съемка с концерта TRIVIUM
20 июн 2011 :
|
TRIVIUM исполнили новые песни
17 июн 2011 :
|
Новое видео TRIVIUM
16 июн 2011 :
|
Детали нового альбома TRIVIUM
6 июн 2011 :
|
Название нового альбома TRIVIUM
22 май 2011 :
|
Новая песня TRIVIUM
17 май 2011 :
|
Фронтмен TRIVIUM: «С этим альбомом мы хотим всё обновить»
26 апр 2011 :
|
Видео с выступления TRIVIUM
25 апр 2011 :
|
Трейлер нового альбома TRIVIUM
15 апр 2011 :
|
Видео с записи вокала TRIVIUM
6 апр 2011 :
|
TRIVIUM заканчивают работу над альбомом
21 янв 2011 :
|
Фронтмен TRIVIUM: «Следующий альбом выйдет за пределы того, что люди считают металлом»
11 янв 2011 :
|
Лидер TRIVIUM обсуждает новый альбом в интервью.
18 дек 2010 :
|
У TRIVIUM готово 17 песен
30 ноя 2010 :
|
TRIVIUM начнут запись в январе
11 окт 2010 :
|
TRIVIUM начнут запись в декабре
16 авг 2010 :
|
TRIVIUM отправятся в студию в октябре
1 июн 2010 :
|
Новое видео TRIVIUM
4 мар 2010 :
|
Новое видео TRIVIUM
19 фев 2010 :
|
Новая песня TRIVIUM доступна для прослушивания
18 фев 2010 :
|
Фронтмен TRIVIUM заявил, что барабанщик был уволен по телефону
14 фев 2010 :
|
Доступна кавер-версия SEPULTURA от TRIVIUM
5 фев 2010 :
|
TRIVIUM официально представили нового барабанщика
28 янв 2010 :
|
Гитарист TRIVIUM очумел от новой песни!
26 янв 2010 :
|
TRIVIUM запишут кавер-версию SEPULTURA
10 янв 2010 :
|
Фронтмен TRIVIUM женился
25 ноя 2009 :
|
Новая песня TRIVIUM появится в игре
22 окт 2009 :
|
TRIVIUM записали песню для игры
7 май 2009 :
|
Участников TRIVIUM проверили на свиной грипп
5 фев 2009 :
|
Режиссерская версия нового клипа TRIVIUM
28 янв 2009 :
|
Доступно новое видео TRIVIUM
3 сен 2008 :
|
Новый видеоклип TRIVIUM в сети
9 авг 2008 :
|
Обложка нового альбома TRIVIUM
17 июл 2008 :
|
Новый альбом TRIVIUM будет микшировать COLIN RICHARDSON
17 июн 2008 :
|
Обнародована дата выхода нового альбома TRIVIUM
5 фев 2008 :
|
TRIVIUM выпустят новый альбом с продюсером Nick'ом Raskulinecz'ем
28 ноя 2007 :
|
Фронтмен TRIVIUM: "Нам понадобится время для написания нашего лучшего альбома!"
5 сен 2006 :
|
TRIVIUM: Новая песня в сети, новый альбом в октябре
6 авг 2006 :
|
TRIVIUM снимут два видеоклипа на следующей неделе
5 авг 2006 :
|
Новый альбом TRIVIUM будет сильно отличаться от предыдущих
2 авг 2006 :
|
Новый трек TRIVIUM в сети
4 мар 2006 :
|
Видео TRIVIUM 'Dying In Your Arms' появилось в сети
27 фев 2006 :
|
Басист TRIVIUM о новом альбоме
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет