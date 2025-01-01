29 окт 2025



Новый барабанщик TRIVIUM: «Мне выпал второй шанс»



Alex Rüdinger фото ударной установки и написал:



«Краткий обзор настроек, которые я буду использовать в этом туре с @triviumband!



Последние пару недель были просто сумасшедшими (в хорошем смысле!). Как [TRIVIUM] упомянули в своем первоначальном посте [об объявлении о присоединении Rüdingerа к группе], между нами есть определенная история. Почти 10 лет назад меня приглашали в TRIVIUM, и, честно говоря, это была одна из самых противоречивых ситуаций в моей карьере. Моя тогдашняя группа GOOD TIGER только что запустилась, и мы только что завершили краудфандинговую кампанию, которая собрала нам кучу денег для создания новой группы.



Честно говоря, я не знал, что делать. В глубине души я беспокоился о том, как это будет выглядеть — создать новую группу, а затем уйти, чтобы присоединиться к уже существующей. Это определенно была одна из моих мыслей. Но больше всего на свете в то время я не хотел подводить своих друзей. Я сделал это потому, что мы были друзьями, в первую очередь.



Я был полностью откровенен с GT — они даже предложили мне пойти и познакомиться с TRIVIUM. Они не хотели, чтобы я уезжал, но и не хотели, чтобы я остался и сожалел об этом. Так я и сделал — прилетел во Флориду и провел некоторое время с Matt, Corey, & Paolo.



В конце концов, я принял решение, которое считал правильным, а не то, что было действительно лучшим для меня. Если быть честным с самим собой, то правда заключалась в том, что тогда я хотел этого. Но это не то решение, которое я принял, и, по сути, я о нем пожалел (довольно сильно).



Но жизнь продолжается, и хотя я часто оглядывался назад и задавался вопросом, что могло бы быть, прошлого не изменишь. Так что я делал все возможное, чтобы двигаться дальше, и жизнь привела меня туда, куда она меня привела.



Затем, две недели назад, все изменилось. Я увидел, что они расстались со своим барабанщиком, я сразу же обратился к ним, и вот я здесь.



Сказать, что я в восторге от того, что делаю это, было бы преуменьшением. Я чувствую, что у меня есть невероятно редкая возможность — второй шанс на то, о чем я всегда мечтал. Честно говоря, это довольно своеобразное ощущение.



Я просто невероятно благодарен, взволнован и не могу дождаться, когда сыграю эти 13-14 песен, которые я выучил на данный момент (а со временем их будет еще больше!).



Спасибо Matt, Corey, & Paolo за то, что доверили мне достойно исполнять вашу музыку и встретили меня (снова) с таким энтузиазмом.



На сегодня все, я надеюсь увидеть вас на концертах!»





