Новости
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 32
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 29
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Trivium

*



6 ноя 2025 : 		 Бывший барабанщик TRIVIUM: «Мы разошлись мирно»

3 ноя 2025 : 		 TRIVIUM выступили с новым ударником

31 окт 2025 : 		 Новое видео TRIVIUM

29 окт 2025 : 		 Новый барабанщик TRIVIUM: «Мне выпал второй шанс»

27 окт 2025 : 		 Барабанщик WHITECHAPEL поедет в тур с TRIVIUM

25 окт 2025 : 		 Басист TRIVIUM об уходе барабанщика

21 окт 2025 : 		 Гитарист TRIVIUM об уходе барабанщика

16 окт 2025 : 		 Бывший барабанщик TRIVIUM: «Послушайте и мою историю»

15 окт 2025 : 		 Басист TRIVIUM: «Кто будет барабанщиком на новой пластинке — неизвестно»

5 окт 2025 : 		 GREYSON NEKRUTMAN выступил с TRIVIUM

5 окт 2025 : 		 TRIVIUM расстались с ударником

22 авг 2025 : 		 Новый альбом TRIVIUM выйдет в конце 2026/начале 2027

13 авг 2025 : 		 Гитарист TRIVIUM о новом ЕР

11 авг 2025 : 		 ROBB FLYNN присоединился к TRIVIUM для исполнения кавер-версии BLACK SABBATH

7 авг 2025 : 		 Новое видео TRIVIUM

28 июл 2025 : 		 Новая песня TRIVIUM выйдет уже летом

20 июл 2025 : 		 Концертное видео TRIVIUM

4 июл 2025 : 		 Концертное видео TRIVIUM

26 апр 2025 : 		 Фрагмент саундтрека от лидера TRIVIUM

23 апр 2025 : 		 В ангаре с вокалистом TRIVIUM

22 апр 2025 : 		 Нереализованное видео TRIVIUM

11 апр 2025 : 		 Лидер TRIVIUM написал саундтрек к комиксу

18 фев 2025 : 		 Басист TRIVIUM: «Новая музыка уже близко!»

16 фев 2025 : 		 TRIVIUM думают об альбоме в следующем году

4 фев 2025 : 		 Видео полного выступления TRIVIUM

27 янв 2025 : 		 Гитарист TRIVIUM: «Играть "Shogun" целиком каждый вечер я бы не смог»
Бывший барабанщик TRIVIUM: «Мы разошлись мирно»



zoom
ALEX BENT в недавнем интервью ответил на вопрос о том, мирно ли случился развод с TRIVIUM:

«Знаете что?! Это одby из тех случаев, когда "Вы, ребята, должны идти своим путем. Я пойду своим путем". И мы просто сохраняем позитивный настрой, чувак. Я желаю им всего наилучшего, и, похоже, они желают мне того же. Ты переходишь к другим главам жизни, и это реально так и никак иначе».

О финальном ЕР с группой: «О, этот ЕР для меня много значит, потому что я записывал его в реально безумное время в моей жизни, когда моя дочь находилась в отделении интенсивной терапии для новорожденных. Она дважды чуть не умерла, и в то же время я пытаюсь записать этот EP, так что я вложил в него все свое сердце и душу. Я буквально мотался туда-сюда: в отделение интенсивной терапии, был там с ней, а потом отправлялся прямиком в студию. И я провел много времени в студии, пытаясь просто придумать те части, которые, по моему мнению, были идеальными. Я хотел, чтобы каждая нота была на счету, поэтому я задерживался допоздна, а потом приходила моя жена и забирала меня из студии, и мы возвращались в больницу. Это было сумасшедшее время в моей жизни. И я реально благодарен ей за это. У моей дочери все замечательно. С ней все хорошо. И когда я переслушиваю эти песни, я думаю: "Боже..." Это просто очень для меня тяжело, потому что это возвращает меня к попыткам сбалансировать все эти события. Но, в конце концов, я реально доволен тем, каким вышел мини-альбом. И, да, как я уже сказал, я вложил в него все свое сердце и душу, чувак!».

Что касается планов на будущее, он ответил: «Чувак, что касается меня, то у меня нет четкого плана. Я не говорю, что все будет именно так, как сейчас. Но я определенно хочу больше сосредоточиться на себе как на музыканте. Я бы с удовольствием поучаствовал в мастер-классах по игре на барабанах и в барабанных шоу. Я всегда занимаюсь сессионной работой. Я имею в виду, что я буквально возвращался в Калифорнию, ехал домой и получал звонки направо и налево, к счастью, по работе. Я имею в виду, да, процесс был безостановочным. Итак, работа в студии. Я все еще готов к гастролям. Если уж на то пошло, сейчас я голоден как никогда. Я планирую отправиться в тур. Если есть более крупная группа, которая хочет меня заполучить, я готов, чувак. Для меня это вовсе не конец. Если уж на то пошло, я чувствую, что все только начинается. Так что я все еще чувствую голод, как тот 22-летний парень, который готов отправиться в путь и не останавливаться на достигнутом. Во всяком случае, сейчас я хочу работать усерднее ради своей семьи. Я хочу продолжать это делать. Я не планирую когда-либо останавливаться».




просмотров: 54

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
