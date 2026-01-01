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Участники TRIVIUM о будущем альбоме



Paolo Gregoletto и Corey Beaulieu в недавнем интервью обсудили будущую пластинку, которая станет первой для Alex Rüdinger (formerly of WHITECHAPEL). Corey сказал:



«Мы работаем над ним уже довольно давно. Сейчас все находится на промежуточной стадии — официальной даты релиза пока нет, потому что впереди еще много работы, прежде чем можно будет окончательно что-то объявить. Поэтому альбом может выйти как позже в этом году, так и уже в следующем. Пока все еще остается открытым.



Во многом это зависит от лейбла и от того, успеем ли мы закончить все вовремя. Нужно ведь еще изготовить весь физический тираж — винил и все остальное. Так что многое сейчас находится не совсем в наших руках, а зависит от работы лейбла. Но мы занимались этим материалом между турами уже очень долго. Так что ждать осталось не так уж много. Прошло уже пять лет, поэтому потерпеть осталось совсем чуть-чуть. И, поверьте, ожидание того стоит».



Говоря о музыкальном направлении нового материала TRIVIUM, Paolo отметил:



«Не хочу раскрывать слишком много, но могу сказать, что мы действительно вложили в эту работу огромное количество времени. Конечно, приход Rudi стал своего рода икс-фактором, который сильно повлиял на то, куда в итоге двинулась музыка. В целом мы изначально понимали, чего хотим добиться, но после того как он присоединился к группе, мы написали еще очень много нового материала. И если сравнить то, каким альбом был до его прихода и каким стал после, разница получилась очень заметной.



Даже для нас самих химия, возникшая во время совместного сочинения музыки, стала приятным сюрпризом.



Скажу лишь одно: думаю, многие будут очень удивлены. В основе по-прежнему остается то, что мы всегда делали, но, как мне кажется, мы вывели это на совершенно новый уровень. Главной задачей было написать максимально сильные песни. Звучит банально и шаблонно, понимаю, но мне пока не хочется раскрывать все карты. Просто потому, что, как мне кажется, у нас получилось нечто реально особенное.



Кроме того, было очень символично записывать этот альбом в собственной студии. Мы думали: "Мы столько сил вложили в создание этого места — теперь обязаны сделать пластинку, которая оправдает все эти усилия"».



Комментируя пятилетний перерыв между "In The Court Of The Dragon" (2021) и новым альбомом TRIVIUM, Corey сказал:



«До этого мы выпустили два альбома практически за один год. Тогда мы записали огромное количество музыки. Ну и, конечно, пандемия COVID полностью нарушила привычный рабочий ритм практически у всех. До этого мы жили по четкому графику: тур — альбом — тур — альбом. Долгое время новая пластинка выходила примерно каждые два-три года.



Пандемия на какое-то время все изменила. Сейчас жизнь постепенно возвращается в привычное русло. И, честно говоря, было даже приятно сделать небольшую паузу между альбомами. Мы смогли спокойно остановиться и подумать: "Что именно мы хотим сделать на этой пластинке? Чего мы вообще пытаемся добиться?" Мы составили четкий план, и, насколько нас это касается, выполнили все, что задумывали.



Это сложно объяснить словами, но когда мы уже ставили альбом некоторым людям, их реакция была примерно такой: "Это очень круто. Это совсем по-другому". При этом все равно сразу слышно, что это TRIVIUM, но одновременно это в каком-то смысле настоящее переосмысление группы.



Очень здорово иметь возможность удивить людей чем-то новым. Особенно после пяти лет ожидания. Чтобы не возникало ощущения: "Ну да, примерно понятно, чего ждать". Это точно не "In The Court Of The Dragon Part II". Это совершенно новая глава в истории TRIVIUM.



И мне кажется, столь долгий перерыв только подогреет интерес. Когда новая музыка выходит каждый год или раз в два года, к этому постепенно привыкаешь. А сейчас люди действительно соскучились. И мы подготовили много всего интересного, чтобы сам выход альбома стал настоящим событием. Планируем разные классные вещи, поэтому сами очень воодушевлены. И, надеюсь, поклонники тоже будут рады наконец услышать новые песни — хочется верить, уже совсем скоро».







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