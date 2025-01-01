Arts
LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 42
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 38
*Умер Эйс Фрейли 21
21 окт 2025 : 		 Гитарист TRIVIUM об уходе барабанщика

16 окт 2025 : 		 Бывший барабанщик TRIVIUM: «Послушайте и мою историю»

15 окт 2025 : 		 Басист TRIVIUM: «Кто будет барабанщиком на новой пластинке — неизвестно»

5 окт 2025 : 		 GREYSON NEKRUTMAN выступил с TRIVIUM

5 окт 2025 : 		 TRIVIUM расстались с ударником

22 авг 2025 : 		 Новый альбом TRIVIUM выйдет в конце 2026/начале 2027

13 авг 2025 : 		 Гитарист TRIVIUM о новом ЕР

11 авг 2025 : 		 ROBB FLYNN присоединился к TRIVIUM для исполнения кавер-версии BLACK SABBATH

7 авг 2025 : 		 Новое видео TRIVIUM

28 июл 2025 : 		 Новая песня TRIVIUM выйдет уже летом

20 июл 2025 : 		 Концертное видео TRIVIUM

4 июл 2025 : 		 Концертное видео TRIVIUM

26 апр 2025 : 		 Фрагмент саундтрека от лидера TRIVIUM

23 апр 2025 : 		 В ангаре с вокалистом TRIVIUM

22 апр 2025 : 		 Нереализованное видео TRIVIUM

11 апр 2025 : 		 Лидер TRIVIUM написал саундтрек к комиксу

18 фев 2025 : 		 Басист TRIVIUM: «Новая музыка уже близко!»

16 фев 2025 : 		 TRIVIUM думают об альбоме в следующем году

4 фев 2025 : 		 Видео полного выступления TRIVIUM

27 янв 2025 : 		 Гитарист TRIVIUM: «Играть "Shogun" целиком каждый вечер я бы не смог»

17 янв 2025 : 		 Лидер TRIVIUM: «Нам пришлось перезаписывать "Ascendancy"»

4 янв 2025 : 		 Демонстрационное видео от лидера TRIVIUM

9 дек 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM 2005 года

5 дек 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM 2005 года

2 дек 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM 2005 года

8 ноя 2024 : 		 Акустика от лидера TRIVIUM
Гитарист TRIVIUM об уходе барабанщика



COREY BEAULIEU в недавнем интервью прокомментировал уход из группы Alex'a Bent'a:

«Это произошло само собой и стало неожиданностью. Я не думаю, что кто-то на самом деле ожидал этого. Но так уж звезды сошлись. Когда все это произошло, мы все пожелали друг другу всего наилучшего. Нет никаких обид. Это было просто одно из тех событий, когда жизнь меняет направление. И все прошло позитивно. Мы вместе записали три потрясающих альбома. [Грядущий "Strike Dead"] потрясающий, и это будет его последняя работа. Он начал работать с нами над [следующим полноформатным альбомом TRIVIUM], так что, надеюсь, когда он будет готов, он почувствует себя частью этого.

Когда он пришел в группу, у нас было отличное взаимопонимание, отличная команда. Я считаю, что вся музыка, которую мы сочиняли вместе, — надеюсь, фэны просто в восторге от того, что было создано за это время. А Alex — отличный барабанщик, замечательный человек и все такое, и я уверен, что у него есть планы на то, какой будет его следующая глава».

Ссылаясь на тот факт, что новый гастролирующий барабанщик TRIVIUM Greyson Nekrutman (SEPULTURA) дебютировал с группой на фестивале Aftershock в Сакраменто, штат Калифорния, всего через несколько дней после ухода Alex'a, Corey сказал:

«Я бы сказал, что время [ухода Alex'a] поставило нас в затруднительное положение но из-за всего этого нам нужно было как-то отрешиться от всего и сосредоточиться на том, как получить… У нас было не так много времени, чтобы подготовиться к этому выступлению [на фестивале Aftershock], а у нас скоро турне. Но есть много потрясающих музыкантов, и, к счастью, мы смогли найти кого-то, кто протянул бы нам руку помощи, чтобы мы могли сыграть Aftershock и не отменять это выступление».




