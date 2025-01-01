сегодня



Гитарист TRIVIUM об уходе барабанщика



COREY BEAULIEU в недавнем интервью прокомментировал уход из группы Alex'a Bent'a:



«Это произошло само собой и стало неожиданностью. Я не думаю, что кто-то на самом деле ожидал этого. Но так уж звезды сошлись. Когда все это произошло, мы все пожелали друг другу всего наилучшего. Нет никаких обид. Это было просто одно из тех событий, когда жизнь меняет направление. И все прошло позитивно. Мы вместе записали три потрясающих альбома. [Грядущий "Strike Dead"] потрясающий, и это будет его последняя работа. Он начал работать с нами над [следующим полноформатным альбомом TRIVIUM], так что, надеюсь, когда он будет готов, он почувствует себя частью этого.



Когда он пришел в группу, у нас было отличное взаимопонимание, отличная команда. Я считаю, что вся музыка, которую мы сочиняли вместе, — надеюсь, фэны просто в восторге от того, что было создано за это время. А Alex — отличный барабанщик, замечательный человек и все такое, и я уверен, что у него есть планы на то, какой будет его следующая глава».



Ссылаясь на тот факт, что новый гастролирующий барабанщик TRIVIUM Greyson Nekrutman (SEPULTURA) дебютировал с группой на фестивале Aftershock в Сакраменто, штат Калифорния, всего через несколько дней после ухода Alex'a, Corey сказал:



«Я бы сказал, что время [ухода Alex'a] поставило нас в затруднительное положение но из-за всего этого нам нужно было как-то отрешиться от всего и сосредоточиться на том, как получить… У нас было не так много времени, чтобы подготовиться к этому выступлению [на фестивале Aftershock], а у нас скоро турне. Но есть много потрясающих музыкантов, и, к счастью, мы смогли найти кого-то, кто протянул бы нам руку помощи, чтобы мы могли сыграть Aftershock и не отменять это выступление».







