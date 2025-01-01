Видео с текстом от EPICA

Metanoia - A New Age Dawns Part VIII, официальное видео с текстом от группы EPICA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Aspiral", выпущенного 11 апреля на Nuclear Blast Records:
01. Cross The Divide
02. Arcana
03. Darkness Dies In Light - A New Age Dawns Part VII
04. Obsidian Heart
05. Fight to Survive - The Overview Effect
06. Metanoia - A New Age Dawns Part VIII
07. T.I.M.E.
08. Apparition
09. Eye Of The Storm
10. The Grand Saga Of Existence - A New Age Dawns Part IX
11. Aspiral
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