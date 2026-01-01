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*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 31
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 21
*Новое видео MEMOIRA 19
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Epica

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18 июн 2026 : 		 Alissa White-Gluz, Elize Ryd & Charlotte Wessels в концертном видео EPICA

4 мар 2026 : 		 Концертное видео EPICA

9 фев 2026 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ присоединилась на сцене к вокалистке EPICA и CHARLOTTE WESSELS с ELIZE RYD

18 дек 2025 : 		 Концертное видео EPICA

11 дек 2025 : 		 Новая песня EPICA

20 ноя 2025 : 		 Концертное видео EPICA

12 ноя 2025 : 		 EPICA переносят тур из-за здоровья вокалистки

26 окт 2025 : 		 Концертное видео EPICA

10 сен 2025 : 		 Гитарист EPICA: «Все получают в группе одинаково»

27 авг 2025 : 		 Концертное видео EPICA

14 авг 2025 : 		 Концертное видео EPICA

12 авг 2025 : 		 Вокалистка EPICA о знакомстве с симфо-металлом

10 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA'14

1 авг 2025 : 		 Концертное видео EPICA

22 июл 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

10 июл 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

20 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA

18 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA

3 июн 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

6 май 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

4 май 2025 : 		 Вокалистка EPICA: «Мы стали более зрелыми на новом альбоме»

30 апр 2025 : 		 Концертное видео EPICA

23 апр 2025 : 		 Концертное видео EPICA

19 апр 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

16 апр 2025 : 		 Концертное видео EPICA

11 апр 2025 : 		 Новое видео EPICA
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|||| 18 июн 2026

Alissa White-Gluz, Elize Ryd & Charlotte Wessels в концертном видео EPICA



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Sirens - Of Blood and Water (Live at Ziggo Dome, Amsterdam) feat, Alissa White-Gluz, Elize Ryd & Charlotte Wessels, новое концертное видео EPICA, доступно для просмотра ниже.








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