18 июн 2026



Alissa White-Gluz, Elize Ryd & Charlotte Wessels в концертном видео EPICA



Sirens - Of Blood and Water (Live at Ziggo Dome, Amsterdam) feat, Alissa White-Gluz, Elize Ryd & Charlotte Wessels, новое концертное видео EPICA, доступно для просмотра ниже.















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