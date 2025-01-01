сегодня



Menace of Vanity (Live At The Symphonic Synergy), новое концертное видео EPICA, доступно для просмотра ниже. BluRay с полным концертом вошел в Digipak, Earbook и Boxset издание альбома "Aspiral", выпущенного 11 апреля.



























