Вокалистка EPICA о знакомстве с симфо-металлом



SIMONE SIMONS в недавнем интервью спросили, была ли она поклонницей симфонического металла до записи "The Phantom Agony":



«Да, была. До того, как я узнала, что такое металл, я больше интересовалась роком, альтернативными рок-группами, такими как RADIOHEAD, SILVERCHAIR, DEFTONES, R.E.M. А потом я увлеклась блэк-металлом. Я была фанаткой CRADLE OF FILTH, DIMMU BORGIR, MYSTIC CIRCLE, OLD MAN'S CHILD, и это лишь некоторые из них. А потом я услышала такие группы, как LACUNA COIL, NIGHTWISH, WITHIN TEMPTATION, AFTER FOREVER. Услышать этот металл в сочетании с прекрасным женским голосом было для меня чем-то совершенно новым, а в сочетании с классической музыкой, классическим пением — это просто волшебство».



На вопрос, были ли какие-то конкретные альбомы этих симфонических металл-групп, которые привлекли её внимание в то время, Simone ответила:



«У LACUNA COIL, по-моему, это "In A Reverie". У WITHIN TEMPTATION — "The Dance". NIGHTWISH — "Angels Fall First" и "Oceanborn". И TRISTANIA, по-моему, это "Beyond The Veil". Вот такие альбомы.



Недавно моя мама отдала мне кассету, сборник песен на кассете, который я сделала из своих любимых групп в те времена, и на нём есть LACUNA COIL, NIGHTWISH, DIMMU BORGIR. Это очень мило. У меня больше нет кассетного магнитофона или плеера. Мне нужно купить магнитофон, чтобы я могла слушать эту кассету, из ностальгии».







