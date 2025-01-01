Arts
Новости
12 авг 2025 : 		 Вокалистка EPICA о знакомстве с симфо-металлом

10 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA'14

1 авг 2025 : 		 Концертное видео EPICA

22 июл 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

10 июл 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

20 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA

18 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA

3 июн 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

6 май 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

4 май 2025 : 		 Вокалистка EPICA: «Мы стали более зрелыми на новом альбоме»

30 апр 2025 : 		 Концертное видео EPICA

23 апр 2025 : 		 Концертное видео EPICA

19 апр 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

16 апр 2025 : 		 Концертное видео EPICA

11 апр 2025 : 		 Новое видео EPICA

9 апр 2025 : 		 Концертное видео EPICA

2 апр 2025 : 		 Вокалистка EPICA о выступлениях с METALLICA

27 мар 2025 : 		 Новое видео EPICA

20 мар 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

12 мар 2025 : 		 Новое видео EPICA

8 мар 2025 : 		 Вокалистка EPICA: «Мне легко дался новый альбом»

4 мар 2025 : 		 Концертное видео EPICA

30 янв 2025 : 		 Новое видео EPICA

9 дек 2024 : 		 Вокалистка EPICA: От таро до сальсы

2 дек 2024 : 		 Видео с текстом от EPICA

24 ноя 2024 : 		 Концертное видео EPICA
Вокалистка EPICA о знакомстве с симфо-металлом



SIMONE SIMONS в недавнем интервью спросили, была ли она поклонницей симфонического металла до записи "The Phantom Agony":

«Да, была. До того, как я узнала, что такое металл, я больше интересовалась роком, альтернативными рок-группами, такими как RADIOHEAD, SILVERCHAIR, DEFTONES, R.E.M. А потом я увлеклась блэк-металлом. Я была фанаткой CRADLE OF FILTH, DIMMU BORGIR, MYSTIC CIRCLE, OLD MAN'S CHILD, и это лишь некоторые из них. А потом я услышала такие группы, как LACUNA COIL, NIGHTWISH, WITHIN TEMPTATION, AFTER FOREVER. Услышать этот металл в сочетании с прекрасным женским голосом было для меня чем-то совершенно новым, а в сочетании с классической музыкой, классическим пением — это просто волшебство».

На вопрос, были ли какие-то конкретные альбомы этих симфонических металл-групп, которые привлекли её внимание в то время, Simone ответила:

«У LACUNA COIL, по-моему, это "In A Reverie". У WITHIN TEMPTATION — "The Dance". NIGHTWISH — "Angels Fall First" и "Oceanborn". И TRISTANIA, по-моему, это "Beyond The Veil". Вот такие альбомы.

Недавно моя мама отдала мне кассету, сборник песен на кассете, который я сделала из своих любимых групп в те времена, и на нём есть LACUNA COIL, NIGHTWISH, DIMMU BORGIR. Это очень мило. У меня больше нет кассетного магнитофона или плеера. Мне нужно купить магнитофон, чтобы я могла слушать эту кассету, из ностальгии».




просмотров: 105

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
