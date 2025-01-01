×
Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»
43
Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»
21
Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ...
17
SLIPKNOT продались за 120
12
Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!»
12
Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»
43
Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»
21
Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ...
17
SLIPKNOT продались за 120
12
Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!»
12
все новости группы
Epica
Нидерланды
Gothic Metal
Power Metal
Symphonic Metal
http://www.epica.nl
Myspace:
http://www.myspace.com/epica
VK.com:
https://vk.com/epica_official
Facebook:
https://www.facebook.com/epica
20 ноя 2025
:
Концертное видео EPICA
12 ноя 2025
:
EPICA переносят тур из-за здоровья вокалистки
26 окт 2025
:
Концертное видео EPICA
10 сен 2025
:
Гитарист EPICA: «Все получают в группе одинаково»
27 авг 2025
:
Концертное видео EPICA
14 авг 2025
:
Концертное видео EPICA
12 авг 2025
:
Вокалистка EPICA о знакомстве с симфо-металлом
10 авг 2025
:
Профессиональное видео полного выступления EPICA'14
1 авг 2025
:
Концертное видео EPICA
22 июл 2025
:
Видео с текстом от EPICA
10 июл 2025
:
Видео с текстом от EPICA
20 июн 2025
:
Профессиональное видео полного выступления EPICA
18 июн 2025
:
Профессиональное видео полного выступления EPICA
3 июн 2025
:
Видео с текстом от EPICA
6 май 2025
:
Видео с текстом от EPICA
4 май 2025
:
Вокалистка EPICA: «Мы стали более зрелыми на новом альбоме»
30 апр 2025
:
Концертное видео EPICA
23 апр 2025
:
Концертное видео EPICA
19 апр 2025
:
Видео с текстом от EPICA
16 апр 2025
:
Концертное видео EPICA
11 апр 2025
:
Новое видео EPICA
9 апр 2025
:
Концертное видео EPICA
2 апр 2025
:
Вокалистка EPICA о выступлениях с METALLICA
27 мар 2025
:
Новое видео EPICA
20 мар 2025
:
Видео с текстом от EPICA
12 мар 2025
:
Новое видео EPICA
8 мар 2025
:
Вокалистка EPICA: «Мне легко дался новый альбом»
4 мар 2025
:
Концертное видео EPICA
30 янв 2025
:
Новое видео EPICA
9 дек 2024
:
Вокалистка EPICA: От таро до сальсы
2 дек 2024
:
Видео с текстом от EPICA
24 ноя 2024
:
Концертное видео EPICA
13 ноя 2024
:
Новое видео EPICA
6 ноя 2024
:
Концертное видео EPICA
25 окт 2024
:
Новое видео EPICA
30 авг 2024
:
Стрим от EPICA
6 авг 2024
:
Вокалистка EPICA обещает эпические эпики
21 апр 2024
:
Концертный релиз EPICA доступен для просмотра
2 мар 2024
:
Новый альбом EPICA должен выйти в 2025 году
12 фев 2024
:
EPICA в Латинской Америке
5 фев 2024
:
Вокалистка EPICA о бывшем в группе
22 дек 2023
:
Профессиональное видео полного выступления EPICA в 4K
29 ноя 2023
:
Профессиональное видео полного выступления EPICA
9 окт 2023
:
Концертное видео EPICA
1 сен 2023
:
Новое концертное видео EPICA
20 авг 2023
:
Вокалистка EPICA об использовании ИИ в музыке
28 июл 2023
:
Концертное видео EPICA
16 июн 2023
:
Вокалистка EPICA — о новом материале
6 июн 2023
:
Концертное видео EPICA
18 май 2023
:
EPICA разогрела METALLICA
16 май 2023
:
EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге
10 мар 2023
:
Концертное видео EPICA
19 янв 2023
:
Концертное видео EPICA
13 дек 2022
:
Ремастированное видео от EPICA
22 ноя 2022
:
Профессиональное видео с выступления EPICA
21 ноя 2022
:
Видео полного выступления EPICA
14 ноя 2022
:
Новое видео EPICA
13 окт 2022
:
Фрагмент нового проекта EPICA
16 сен 2022
:
Фрагмент нового проекта EPICA
5 сен 2022
:
Фрагмент нового релиза EPICA
4 сен 2022
:
Фрагмент нового релиза EPICA
23 авг 2022
:
EPICA работает над секретным проектом
11 авг 2022
:
Фрагмент нового релиза EPICA
8 авг 2022
:
Профессиональное видео с выступления EPICA
27 июл 2022
:
Стрим юбилейного концерта EPICA
22 июл 2022
:
Обновленное видео EPICA
29 июн 2022
:
Профессиональное видео полного выступления EPICA
6 июн 2022
:
EPICA выпустит бокс-сет
4 июн 2022
:
EPICA — о визите в Мексику
14 фев 2022
:
EPICA продолжает радовать поклонников
10 фев 2022
:
Концертное видео EPICA
6 фев 2022
:
EPICA о съемках клипа
13 янв 2022
:
EPICA приглашает в свою вселенную
4 янв 2022
:
Обновленная версия клипа EPICA
6 дек 2021
:
Концертное видео EPICA
3 дек 2021
:
Вокалистка EPICA представляет новый релиз
5 ноя 2021
:
Концертное видео EPICA
10 окт 2021
:
Концертное видео EPICA
23 сен 2021
:
EPICA выпускает пиво
12 сен 2021
:
Концертное видео EPICA
18 авг 2021
:
Профессиональное видео с выступления EPICA
18 июн 2021
:
Гитарист EPICA: «Здорово иметь в группе бывшую»
29 апр 2021
:
Стрим от EPICA
12 мар 2021
:
Вокалистка EPICA: «К женщинам больше требований — нужно хорошо выглядеть и быть в форме»
6 мар 2021
:
Вокалистка EPICA: «Я как рабыня кухни без туров!»
26 фев 2021
:
Новое видео EPICA
15 фев 2021
:
Новое видео EPICA
6 фев 2021
:
Вокалистка EPICA — о мировоззрении
30 янв 2021
:
Гитарист EPICA поделился забавными историями о лидере MEGADETH
22 янв 2021
:
Новое видео EPICA
12 янв 2021
:
Вокалистка EPICA: «Так хочется в тур, аж зудит!»
24 дек 2020
:
Вокалистка EPICA поздравляет с Рождеством
18 дек 2020
:
Новое видео EPICA
4 дек 2020
:
Обучающее видео от EPICA
27 ноя 2020
:
Новое видео EPICA
10 окт 2020
:
Новое видео EPICA
12 сен 2020
:
Би-сайды от EPICA
18 июн 2020
:
EPICA и APOCALYPTICA перенесли тур на 2021 год
16 июн 2020
:
Вокалистка EPICA: «Берегите Землю!»
28 апр 2020
:
Вокалистка EPICA завершила запись
3 апр 2020
:
Выход нового альбома EPICA может быть отложен
27 мар 2020
:
EPICA в студии
26 мар 2020
:
Вокалистка EPICA исполняет кавер-версию хита ANDREW LLOYD WEBBER
16 мар 2020
:
EPICA приступили к записи альбома
21 фев 2020
:
EPICA и APOCALYPTICA едут в тур
6 фев 2020
:
MARK JANSEN: «Новый альбом EPICA выйдет осенью»
2 фев 2020
:
EPICA завершила подготовку к альбому
22 окт 2019
:
EPICA всё ещё «собирают идеи»
5 окт 2019
:
Новое видео EPICA
18 сен 2019
:
Трейлер к новому релизу EPICA
5 сен 2019
:
Трейлер к новому релизу EPICA
26 авг 2019
:
Трейлер к новому релизу EPICA
10 авг 2019
:
Видео с текстом от EPICA
18 июл 2019
:
EPICA переиздадут альбом "Design Your Universe"
4 июл 2019
:
Новый альбом EPICA выйдет в конце 2020 года
11 май 2019
:
Книга EPICA доступна для заказа
1 мар 2019
:
Концертное видео EPICA
16 ноя 2018
:
Группа EPICA отметит юбилей "Design Your Universe" специальными концертами
28 окт 2018
:
Видео с текстом от EPICA vs METROPOLE ORKEST
29 сен 2018
:
Трейлер к специальному изданию EPICA vs METROPOLE ORKEST
18 сен 2018
:
EPICA отправится в студию в конце 2019
11 сен 2018
:
EPICA сотрудничает с оркестром
28 июл 2018
:
Кавер-версия POWERWOLF от EPICA
23 июл 2018
:
Новое видео EPICA
4 июл 2018
:
EPICA работает над книгой
23 июн 2018
:
Новая песня EPICA
18 июн 2018
:
Трейлер нового релиза EPICA
28 май 2018
:
Новая песня EPICA
20 май 2018
:
Новый ЕР EPICA выйдет летом
3 май 2018
:
Новое видео EPICA
16 апр 2018
:
Вокалистка LACUNA COIL присоединилась на сцене к EPICA
6 мар 2018
:
Видео с выступления EPICA
28 фев 2018
:
Новое видео EPICA
20 ноя 2017
:
Рассказ о концерте EPICA
9 ноя 2017
:
Концертное видео EPICA
3 ноя 2017
:
EPICA отметит тысячное шоу
31 окт 2017
:
Акустика от EPICA
21 сен 2017
:
Вокалистка LACUNA COIL присоединилась на сцене к EPICA
5 сен 2017
:
Видео с выступления EPICA
3 сен 2017
:
Рассказ об издании нового релиза EPICA
29 авг 2017
:
Новое видео EPICA
21 авг 2017
:
Трейлер к новому EP EPICA
17 авг 2017
:
Первый трейлер к новому EP EPICA
9 авг 2017
:
EPICA запишут песню с METROPOLE ORKEST
18 июл 2017
:
Профессиональное видео с выступления EPICA
23 июн 2017
:
Новое видео EPICA
4 май 2017
:
Концертное видео EPICA
23 мар 2017
:
Гитарист EPICA: «Порой я смеюсь со старичков»
23 фев 2017
:
EPICA о российских гастролях
19 фев 2017
:
Рассказ о туре EPICA
17 янв 2017
:
Видео с выступления EPICA
12 янв 2017
:
Новое видео EPICA
17 ноя 2016
:
Видео с текстом от EPICA
20 окт 2016
:
EPICA в акустике
17 окт 2016
:
EPICA исполнила новую песню
14 окт 2016
:
Успехи в чартах EPICA
4 окт 2016
:
EPICA представила публике новые песни
30 сен 2016
:
Рассказ об издании альбома EPICA
8 сен 2016
:
Новое видео EPICA
2 сен 2016
:
Барабанщик EPICA исполняет новую песню
31 авг 2016
:
EPICA: «Мы выбирали из 27 песен»
24 авг 2016
:
Рассказ о записи нового альбома EPICA
30 июл 2016
:
Видео с текстом от EPICA
26 июл 2016
:
Рассказ о записи нового альбома EPICA
18 июл 2016
:
Рассказ о записи нового альбома EPICA
17 июн 2016
:
Трек-лист нового альбома EPICA
3 июн 2016
:
Обложка нового альбома EPICA
1 июн 2016
:
Новый альбом EPICA выйдет в октябре
7 май 2016
:
Вокалистка EPICA о новом альбоме
24 мар 2016
:
Гитарист EPICA о новом альбоме
11 мар 2016
:
Вокалистка EPICA: «Многие фанаты, скачивающие музыку незаконно, не понимают, что это воровство»
27 янв 2016
:
EPICA готовы к более агрессивному звучанию
29 окт 2015
:
Концертное видео EPICA
28 сен 2015
:
Рассказ о летних концертах EPICA
21 сен 2015
:
EPICA создали 25 песен для нового альбома
16 сен 2015
:
EPICA отменили концерты в Северной Америке
13 сен 2015
:
Американский тур EPICA под угрозой срыва
20 авг 2015
:
Концертное видео EPICA
22 июн 2015
:
Профессиональное видео полного выступления EPICA
8 июн 2015
:
EPICA получила награду
25 мар 2015
:
Рассказ о визите EPICA в Южную Америку
22 фев 2015
:
EPICA о европейском туре
18 фев 2015
:
EPICA подвели итоги европейского тура
16 янв 2015
:
У вокалистки EPICA погибла любимая кошка
16 янв 2015
:
Вокалистка EPICA о материнстве
1 янв 2015
:
EPICA впервые выступили в Индии
28 ноя 2014
:
Концертное видео EPICA
30 окт 2014
:
Новое видео EPICA
9 июн 2014
:
Акустика от EPICA
23 май 2014
:
Видео с текстом от EPICA
14 май 2014
:
Видео с прохождением EPICA
3 май 2014
:
Видео с выступления EPICA
2 май 2014
:
Видео с выступления EPICA
8 апр 2014
:
Акустика от EPICA
20 мар 2014
:
Видео с текстом от EPICA
19 мар 2014
:
Новый сингл EPICA доступен на iTunes
20 фев 2014
:
Варианты изданий нового альбома EPICA
16 фев 2014
:
Трек-лист нового альбома EPICA
16 фев 2014
:
Обложка нового альбома EPICA
8 фев 2014
:
Новый альбом EPICA выйдет в мае
28 янв 2014
:
Гитарист EPICA о новом альбоме
26 янв 2014
:
Акустика на новом альбоме EPICA
10 янв 2014
:
EPICA завершила запись альбома
12 ноя 2013
:
Проблемы с новым концертным релизом EPICA
30 окт 2013
:
Фрагмент нового DVD EPICA
11 окт 2013
:
Фрагмент нового DVD EPICA
6 окт 2013
:
У вокалистки EPICA родился ребенок
24 сен 2013
:
Трейлер нового DVD EPICA
13 сен 2013
:
EPICA представит альбом в апреле
7 сен 2013
:
'Retrospect' EPICA покажут в кино
29 авг 2013
:
DVD EPICA выйдет в ноябре
23 июл 2013
:
Музыканты EPICA в компьютерной игре
11 июл 2013
:
Новый альбом EPICA выйдет весной
24 апр 2013
:
EPICA не приедут на Masters Of Rock
5 апр 2013
:
Видео с юбилейного концерта EPICA
4 мар 2013
:
Юбилейный концерт EPICA будет доступен online
1 мар 2013
:
Дебютный альбом EPICA выйдет в диджипаке
27 фев 2013
:
C вокалисткой EPICA в автобусе
24 ноя 2012
:
Видео всего выступления EPICA
17 ноя 2012
:
Исполнительница танца живота выступила вместе с EPICA
25 окт 2012
:
Участники EPICA ответили на вопросы поклонников
14 окт 2012
:
Видео с выступления EPICA
5 окт 2012
:
Акустическая кавер-версия от EPICA
29 сен 2012
:
Предложение руки и сердца на концерте EPICA
27 сен 2012
:
Видео с выступления EPICA
22 сен 2012
:
Новый сингл EPICA доступен на iTunes
22 сен 2012
:
EPICA продала более 1 000 билетов на юбилейное шоу
13 сен 2012
:
EPICA отметит юбилей специальным концертом
29 авг 2012
:
У EPICA готово 11 песен
25 авг 2012
:
EPICA воплотили мечту душевнобольного в реальность
8 июн 2012
:
Видео полного концерта EPICA
29 май 2012
:
Видео с выступления EPICA
1 май 2012
:
К EPICA на сцене присоединились вокалистка XANDRIA и STREAM OF PASSION
27 апр 2012
:
Видео с выступления EPICA
24 апр 2012
:
Новое видео EPICA
22 апр 2012
:
Вокалистке EPICA попали по лицу барабанной палочкой
15 апр 2012
:
Новый басист EPICA пропустит европейские выступления из-за проблем со здоровьем
25 мар 2012
:
EPICA поменяли басиста
18 мар 2012
:
Видео полного концерта EPICA
15 мар 2012
:
Ошибка на последнем альбоме EPICA
11 мар 2012
:
Видео с выступления EPICA
4 мар 2012
:
Новая песня EPICA
27 фев 2012
:
Пятый и шестой тизеры EPICA
17 фев 2012
:
Видео с текстом от EPICA
15 фев 2012
:
Фронтвумен EPICA о нелегальном скачивании музыки
13 фев 2012
:
Четвертый тизер EPICA
5 фев 2012
:
Третий тизер EPICA
3 фев 2012
:
Новый цифровой сингл EPICA
29 янв 2012
:
Второй тизер EPICA
22 янв 2012
:
Новый тизер EPICA
17 янв 2012
:
Новая песня EPICA
13 янв 2012
:
EPICA представила новый трек
26 дек 2011
:
Проголосуй за сет-лист EPICA
25 дек 2011
:
Поздравления от EPICA
19 дек 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома EPICA
2 дек 2011
:
Название нового альбома EPICA
7 ноя 2011
:
EPICA почти закончила работу над альбомом
17 окт 2011
:
EPICA начали запись вокала
8 сен 2011
:
EPICA начали запись
26 июл 2011
:
EPICA: Видео из студии
21 июл 2011
:
Новый альбом EPICA выйдет в марте
31 май 2011
:
Mark Jensen о новом альбоме EPICA
29 апр 2011
:
EPICA начнет запись летом
24 мар 2011
:
Видео с концерта EPICA
3 фев 2011
:
Видео с концертов EPICA
2 фев 2011
:
У клавишника EPICA родилась девочка
3 янв 2011
:
EPICA: "Для нас 2010 был отличным"
30 ноя 2010
:
Видео с выступления EPICA
23 ноя 2010
:
Видео с выступления EPICA
6 ноя 2010
:
Видео с выступления EPICA
27 окт 2010
:
Вокалистка EPICA выступила вместе с REVAMP
17 окт 2010
:
EPICA исполнили "This Is The Time" на TV
13 окт 2010
:
EPICA о своем визите в Россию
10 окт 2010
:
Концертное видео EPICA
28 сен 2010
:
Новый сингл EPICA
26 июн 2010
:
Новое видео EPICA
4 апр 2010
:
EPICA снимут DVD в Бразилии
21 мар 2010
:
Тизер нового видео EPICA
15 фев 2010
:
Туровый автобус EPICA попал в аварию
29 янв 2010
:
Вокалистка EPICA планирует сольный альбом
28 дек 2009
:
Вокалистка EPICA подвела итоги года
13 ноя 2009
:
Сыграй песню EPICA!
20 окт 2009
:
EPICA получили награду фестиваля Metal Female Voices
16 окт 2009
:
Акустическая версия "This Is The Time" от EPICA
12 окт 2009
:
EPICA исполнили две новых песни
4 окт 2009
:
Новый семпл EPICA
25 сен 2009
:
Новое видео группы EPICA
24 сен 2009
:
Новая песня EPICA
1 сен 2009
:
Второй тизер с нового альбома EPICA
21 авг 2009
:
Доступен тизер с нового альбома EPICA
7 авг 2009
:
Участники EPICA и AFTER FOREVER в новом проекте
1 авг 2009
:
Профессиональное видео EPICA с Wacken Open Air
31 июл 2009
:
Трек-лист и обложка нового альбома EPICA
23 июл 2009
:
EPICA завершили работу над новым альбомом
2 июл 2009
:
Выступление EPICA на фестивале станет основой для DVD
27 май 2009
:
Вокалистка EPICA о новом релизе, гитаристе и музыкальных корнях
9 май 2009
:
Вокал для нового альбома EPICA записан!
21 апр 2009
:
EPICA раскрыла название нового альбома
20 апр 2009
:
Доступны семплы с "классического" альбома группы EPICA
12 мар 2009
:
EPICA выпустит двойной концертный альбом
8 мар 2009
:
EPICA начинают запись нового альбома
16 фев 2009
:
Simone Simons: "Я люблю новые песни!"
12 фев 2009
:
Видео EPICA из студии
20 янв 2009
:
Гитарист GOD DETHRONED присоединился к EPICA
18 дек 2008
:
EPICA покинул гитарист
7 апр 2008
:
EPICA отметят юбилей
6 мар 2008
:
Вокалистка EPICA благодарит фэнов за поддержку
11 янв 2008
:
Вокалистка EPICA инфицирована вирусом MRSA
7 дек 2007
:
Новый ударник в EPICA
28 ноя 2007
:
EPICA выступят в Амстердаме без вокалистки
29 сен 2007
:
EPICA: концертное видео в сети
7 авг 2007
:
Новое видео от группы EPICA
13 июл 2007
:
На новом альбоме EPICA будет кавер-версия FEAR FACTORY
30 июн 2007
:
Доступна новая песня группы EPICA
27 июн 2007
:
EPICA: отрывок трека "Menace of Vanity" в сети
15 июн 2007
:
Доступна обложка нового альбома группы EPICA
8 июн 2007
:
EPICA : финальная версия треклиста нового альбома
16 май 2007
:
EPICA анонсировала название нового альбома
24 апр 2007
:
EPICA подписались на Nuclear Blast
3 мар 2007
:
EPICA взяли сессионного барабанщика для предстоящих концертов
23 янв 2007
:
EPICA записывают свой самый тяжелый альбом
20 дек 2006
:
Ударником на новом альбоме EPICA будет Ariën van Weesenbeek (GOD DETHRONED)
23 ноя 2006
:
EPICA опровергли слухи об уходе своей вокалистки в NIGHTWISH
17 окт 2006
:
EPICA расстались с ударником
9 сен 2006
:
Отложен выход концертного DVD EPICA
14 авг 2006
:
На новом альбоме EPICA будет 13 треков
20 янв 2006
:
EPICA надеются на участие фанатов в создании книги
18 окт 2005
:
Фрагмент видеоклипа от EPICA в сети
10 май 2005
:
EPICA готовят сингл
29 апр 2005
:
EPICA дебютирует в Голландском Top-10?
сегодня
Концертное видео EPICA
Storm The Sorrow (Live At The Symphonic Synergy), новое концертное видео EPICA, доступно для просмотра ниже. BluRay с полным концертом вошел в Digipak, Earbook и Boxset издание альбома "Aspiral", выпущенного 11 апреля.
просмотров: 101
