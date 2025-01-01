сегодня



Гитарист EPICA: «Все получают в группе одинаково»



MARK JANSEN в недавнем интервью спросили, изменило ли написание материала для девятого студийного альбома группы "Aspiral" в серии совместных сессий с его коллегами по группе и продюсером что-то в том, как они работали над материалом:



«Да, определенно, потому что раньше мы больше работали сами по себе, создавая песни в наших собственных домашних студиях, а теперь, на гораздо более ранней стадии, мы сидим вместе, работаем над треками друг друга, и таким образом вы получаете больше удовольствия, все сближаются и это делает материал более личным. А также то, как мы записывались в студии — у нас уже были авторские лагеря, где мы работали вместе, но также в студии мы записывали барабаны, бас и гитару в живом исполнении. То есть не каждый инструмент по-своему, как мы привыкли делать, а скорее в живом исполнении. Вы и сами можете уловить эту атмосферу на альбоме. Это довольно круто. Нас такой подход больше сплотил как группу, и хотя мы и так знаем друг друга довольно неплохо, по итогу мы начали узнавать друг друга еще лучше».



Mark также рассказал об оформлении альбома "Aspiral", на котором нет названия группы или названия альбома. На вопрос, почему EPICA в этот раз решили позволить оформлению говорить само за себя, он ответил:



«Да, есть несколько причин, и одна из них заключается в том, что тексты песен говорят о разрушении эго. И в каком-то смысле мы уже работали подобным образом как группа, когда мы работали над музыкой без всякого эгоизма, просто позволив музыке говорить и позволяем ей делать свою работу. И тогда не имеет значения, кто с какой идеей приходит. Это просто идея EPICA, а не индивидуальная идея. Таким образом, мы избавляемся от эгоизма. А также от того, как мы распределяем права, все они распределяются поровну между участниками группы. Таким образом, ни один парень не зарабатывает много, потому что написал много песен, а кто-то другой не зарабатывает ничего. Все получают одинаковое вознаграждение. И тогда мы подумали о том, что обложка альбома не должна содержать названия, потому что громкие имена на обложках альбомов обычно также связаны с чувством собственного эго. И это хорошо вписывается в историю о том, как дать выход своему эго, пусть оформление говорит само за себя. И чтобы найти промежуточное решение, мы по-прежнему используем пластик с наклейками, чтобы люди в магазинах могли видеть, какая это группа, потому что звукозаписывающие компании, конечно, хотят, чтобы альбомы продавались как раньше. Поэтому нам пришлось найти промежуточное решение. Но потом, когда люди оказываются дома, у них есть сам альбом и только обложка. И, да, это действительно неплохо работает».



Отвечая на вопрос о музыкальном разнообразии "Aspiral", Jansen сказал:



«В основном это исходит из того, что у нас шесть разных музыкальных традиций. Итак, пять музыкантов и одна певица, Simone. И когда мы пишем музыку, у нас также шесть разных музыкальных традиций. Затем, когда мы начинаем сводить все воедино, в конечном итоге получается EPICA, однако в музыке все равно чувствуется совершенно другой фон. Именно это делает их настолько разнообразными, но в то же время такими интересными для прослушивания, потому что все они явно эпические, но расходятся в совершенно разных направлениях».







