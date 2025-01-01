сегодня



SEBASTIAN BACH: «ИИ использовать не буду!»



SEBASTIAN BACH в интервью "Surviving Rocklahoma" обсудил использовании искусственного интеллекта в качестве инструмента для создания мелодий, гармоний и рифм на основе алгоритмов искусственного интеллекта и моделей машинного обучения:



«Я должен высказаться по этому поводу, особенно в последние три месяца, когда мы вступаем в мир искусственного интеллекта, когда музыканты очень напуганы, потому что теперь, похоже, любой может просто дать задание искусственному интеллекту: "Сделай мне рок-песню 1970-х про вечеринки и девчонок", и вот, пожалуйста, ты её получаешь. Но я могу вам сказать лишь, что вы знаете меня почти 40 лет, и я даю вам свою гарантию и слово, что я никогда не буду этого делать. Я никогда не буду использовать ИИ. Я не буду использовать ни одну из этих "И". Я хочу сказать, что я предпочитаю настоящую человеческую ошибку, чем совершенный искусственный интеллект. К чёрту искусственное. Как насчёт настоящего? Я буду заниматься своим делом до последнего дня. Я не знаю, как использовать эту штуку, и я не буду работать с продюсерами, которые её используют. Я лучше использую музыкантов-раздолбаев, которые будут создавать музыку. Как Нил Янг, Уилли Нельсон или Грегг Оллман, и этого вы можете ожидать от меня до того дня, когда я перестану этим заниматься. И поэтому мне не нужно беспокоиться об искусственном интеллекте, потому что если вы верите тому, что я вам говорю, то вы услышите от меня только мою музыку. Либо так, либо никак».



На вопрос, считает ли он, что музыка может потерять душевность в этой связи, он ответил:



«Нет. Я могу говорить только за себя, и в прошлом году я посетил 91 город. Так что с учётом дней в пути и выходных это примерно 225 дней, которые я провёл, исполняя рок-н-ролл. Так что в моей жизни рока более чем достаточно. Поэтому я могу говорить только за себя. У меня такой график концертов, что я просто перегружен. И я не знаю, как ответить на этот вопрос, кроме как сказать, что я буду играть по всей Америке. Мы едем в Австралию. У нас уже запланированы концерты до 2026 года. Так что всё продолжается. И я должен ответить на этот вопрос, когда мы теряем такого человека, как Оззи Осборн, и так много наших героев уходят от нас — я оглядываюсь вокруг и вижу, что не так много людей делают то, что делаю я. Больше нет таких».



На вопрос, считает ли он, что музыкантам сегодня легче, чем ему, когда он начинал почти четыре десятилетия назад, Sebastian ответил:



«Ну да. Одна из причин — я помню, когда умер Нил Пирт из RUSH. Это сильно поразило меня, и я подумал: "Почему?" Я фанат RUSH, и я канадец, во-первых, так что это часть моей ДНК, но на самом деле всё сводилось к тому, я думаю, что я был так опечален, потому что, по-моему, мы больше никогда не увидим барабанщика такого уровня, так как никто из них не будет уделять столько времени практике, как Нил Пирт, потому что у него не было преимущества или опоры в виде технологий, на которые можно было бы положиться, в то время как сейчас все эти ребята используют клик-трек. И вряд ли мы когда-нибудь увидим барабанщика уровня Нила Пирта из RUSH. Может быть, увидим, но в 1970-х у него не было другого выбора, кроме как запереться в комнате и дубасить эти чёртовы барабаны. И он был лучшим».



Возвращаясь к использованию искусственного интеллекта в музыке, он сказал:



«Почему мы, люди, изобрели эту фигню с ИИ, которая может нас уничтожить? Зачем это изобретали? Наверное, это хорошо для медицинских целей, может быть, для лечения paка или чего-то ещё, но нам не нужно, чтобы он сочинял для нас песни. Это глупо. Нам не нужен мем, где Майкл Джексон, Оззи и Даймбэг Даррелл пьют в раю. К чёрту всю эту странную чепуху. У меня просто мурашки по коже бегут, когда я это вижу. Я хочу сказать: "Уберите это с экрана". Это как картинки из ада или что-то в этом роде. [Смеётся]».







+1 -0



просмотров: 62

