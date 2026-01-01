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SEBASTIAN BACH думает о новом материале



SEBASTIAN BACH в новом интервью Ultimate Classic Rock признался, что уже начал думать о новом материале:



«Мне уже не терпится записать новый студийный альбом. Мой последний альбом, „Child Within The Man“, вышел в 2024 году, и я уже сделал первый шаг — создал папку в Dropbox для Bruiser [Brody DeRozie], моего гитариста; Fede [Delfino], моего басиста; и Paris [Bach], моего барабанщика, который к тому же является моим сыном».



Что касается возможных соавторов песен для его следующего альбома, он ответил:



«Я снова буду работать с Devin'ом Bronsonом. Я собираюсь связаться с Myles'ом Kennedy [ALTER BRIDGE, Slash], который был соавтором двух песен на моём последнем альбоме, [в том числе] — без сомнения — моей любимой сольной песни из всех, что я когда-либо записывал, «What Do I Got to Lose», которая — чертовски крутая! Я просто обожаю её. Её мы написали вместе с Myles Kennedy. Спасибо тебе, Myles!



Итак, я сделал первый шаг. У нас уже есть папка на Dropbox. Она работает. Называется „New Ideas 2026“. Ну, вот и началось. Вот как я это делаю. Я создаю папку, загружаю её на телефон. Я постоянно её слушаю, и через некоторое время эта папка становится моим новым альбомом. И я просто делаю его таким, каким хочу, чтобы он был. Я довольно строго контролирую то, как именно должен звучать альбом».







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