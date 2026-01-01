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*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 35
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 28
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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 73
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 35
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 28
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Sebastian Bach

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8 июл 2026 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил OZZY OSBOURNE и TWISTED SISTER

26 апр 2026 : 		 SEBASTIAN BACH: «ТО, что я записал, останется в памяти человества!»

10 апр 2026 : 		 EDDIE OJEDA присоединился на сцене к SEBASTIAN BACH

5 апр 2026 : 		 SEBASTIAN BACH готов записать новую пластинку

16 мар 2026 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил TWISTED SISTER

10 мар 2026 : 		 SEBASTIAN BACH: «Нового альбома скоро не ждите»

26 фев 2026 : 		 SEBASTIAN BACH: «Ненавижу ИИ!»

20 фев 2026 : 		 SEBASTIAN BACH о смерти Оззи и Эйса

18 фев 2026 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я не трачу время на чтение комментариев, зачем?»

8 фев 2026 : 		 SEBASTIAN BACH хочет записать рождественский альбом

13 янв 2026 : 		 SEBASTIAN BACH о том, что мог бы петь в MÖTLEY CRÜE

11 дек 2025 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

27 ноя 2025 : 		 SEBASTIAN BACH целиком исполнил альбом SKID ROW

3 ноя 2025 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

7 сен 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «ИИ использовать не буду!»

30 авг 2025 : 		 SEBASTIAN BACH высмеивает вокальных экспертов

28 июл 2025 : 		 SEBASTIAN BACH посвятил концерт Оззи

15 июл 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Музыка оставляет тебя молодым»

30 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Первая пластинка SKID ROW не так проста как кажется»

24 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH о гастролях с PANTERA

25 май 2025 : 		 Вокалист TRIXTER: «Не понимаю, чего SEBASTIAN BACH не хочет в SKID ROW»

20 май 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я SKID ROW не слушаю, нафига?»

5 май 2025 : 		 Видео полного выступления SEBASTIAN BACH

11 мар 2025 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил JOURNEY и GUNS N' ROSES

14 фев 2025 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

27 янв 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я больше не могу головой»
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SEBASTIAN BACH исполнил OZZY OSBOURNE и TWISTED SISTER



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SEBASTIAN BACH четвертого июля выступил на Abate Of Iowa Freedom Rally, Algona, Iowa:

00:00 Slave To The Grind
04:14 Here I Am
09:25 18 & Life
14:09 Piece Of Me
17:00 American Metalhead
22:10 Monkey Business
26:49 I Don't Know (OZZY OSBOURNE cover)
33:46 I Wanna Rock (TWISTED SISTER cover)
37:45 Youth Gone Wild
41:45 Get The Fuck Out




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