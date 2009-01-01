19 фев 2018



SEBASTIAN BACH работает над сольником SEBASTIAN BACH сообщил, что находится в процессе записи ударных в собственной студии в Южной Калифорнии, которые могут послужить основой для материала, включенного в следующий студийный альбом музыканта.



По словам музыканта, он еще в состоянии сочинения и записи демо:



«Я в процессе смены лейбла. Мой менеджер Rick Sales хочет, чтобы я записал хорошее демо, которое он сможет дать послушать заинтересованным людям. Прямо сейчас у нас есть семь песен. Две из них написал John 5, Steve Stevens отправил мне несколько тем, также подобное сделали Billy Morrison и Brent Woods. Ну и посмотрим, что с этим всем делать».















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