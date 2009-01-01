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*Sebastian Bach*



19 фев 2018 : 		 SEBASTIAN BACH работает над сольником

6 фев 2018 : 		 SEBASTIAN BACH: «DONALD TRUMP и AXL ROSE показали, что Интернет уже не торт»

13 ноя 2017 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

30 окт 2017 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет AC/DC, RUSH, JIMI HENDRIX

11 окт 2017 : 		 SEBASTIAN BACH: «Новый альбом будет более вокально-ориентированный»

9 окт 2017 : 		 SEBASTIAN BACH: «STRYPER — отстой»

20 сен 2017 : 		 SEBASTIAN BACH: «Не знаю, что отвечать тем, кто спрашивает про реюнион»

15 авг 2017 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я чувствую себя лучше!»

2 авг 2017 : 		 SEBASTIAN BACH продаёт джинсовку

29 июл 2017 : 		 SEBASTIAN BACH продает обувь

22 июн 2017 : 		 Концертное видео SEBASTIAN BACH

6 июн 2017 : 		 SEBASTIAN BACH нашел барабанщика

30 май 2017 : 		 SEBASTIAN BACH о Крисе Корнелле

9 мар 2017 : 		 SEBASTIAN BACH собирается начать работу над новым материалом

27 фев 2017 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

20 фев 2017 : 		 Концертное видео SEBASTIAN BACH 2002 года

16 дек 2016 : 		 SEBASTIAN BACH: «Кристина Эпплгейт бросила Брэда Питта ради меня»

13 дек 2016 : 		 SEBASTIAN BACH о словах MICHAEL'a SWEET'a

10 дек 2016 : 		 SEBASTIAN BACH о возможном реюнионе SKID ROW

7 дек 2016 : 		 SEBASTIAN BACH очень удивлен тем, что Axl помирился со Slash'ем

30 ноя 2016 : 		 SEBASTIAN BACH и MICHAEL SWEET опять сцепились в войне слов

18 окт 2016 : 		 SEBASTIAN BACH выгнал фаната

30 сен 2016 : 		 SEBASTIAN BACH: «Меня постоянно спрашивают о реюнионе SKID ROW»

12 сен 2016 : 		 Автобиография SEBASTIAN BACH выйдет зимой

25 авг 2016 : 		 SEBASTIAN BACH в 'What's In My Bag?'

10 авг 2016 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

5 июл 2016 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH, STEVE VAI и AKIRA TAKASAKI

20 июн 2016 : 		 Вокалист STEEL PANTHER присоединился на сцене к SEBASTIAN BACH

1 июн 2016 : 		 SEBASTIAN BACH "зажигает" в Твиттере

25 май 2016 : 		 Няня украла у SEBASTIAN BACH'a часы с бриллиантами

22 май 2016 : 		 SEBASTIAN BACH и METAL MIKE CHLASIAK вновь выступили вместе

21 май 2016 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

18 май 2016 : 		 Выход автобиографии SEBASTIAN BACH'a отложен

7 май 2016 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

6 май 2016 : 		 SEBASTIAN BACH: «Критик? Да пошел ты в ..., критик!»

28 апр 2016 : 		 SEBASTIAN BACH "слегка" удивлен реюнионом GUNS N' ROSES

6 апр 2016 : 		 Концертное видео SEBASTIAN BACH

30 мар 2016 : 		 SEBASTIAN BACH вернётся в "The Gilmore Girls"

15 мар 2016 : 		 SEBASTIAN BACH и STEVE VAI исполняют песню DAVID'a LEE ROTH'a

12 мар 2016 : 		 Концертное видео SEBASTIAN BACH

25 фев 2016 : 		 SEBASTIAN BACH и STEVE VAI исполняют RUSH

22 янв 2016 : 		 SEBASTIAN BACH продал свой дом

8 янв 2016 : 		 SEBASTIAN BACH хотел бы зарыть топор войны

3 дек 2015 : 		 Обложка автобиографии SEBASTIAN BACH

30 сен 2015 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я знаю, что похож на девчонку»

21 сен 2015 : 		 SEBASTIAN BACH: «PANTERA были самыми безумными!»

18 сен 2015 : 		 SEBASTIAN BACH понимает, почему его спрашивают про реюнион SKID ROW

9 сен 2015 : 		 SEBASTIAN BACH: «Когда меня уволили из SKID ROW, это был худший момент в жизни»

29 авг 2015 : 		 SEBASTIAN BACH выступил с GAYC/DC

25 авг 2015 : 		 SEBASTIAN BACH выступил с трибьют-группой KISS

20 авг 2015 : 		 SEBASTIAN BACH думает о новом альбоме

16 авг 2015 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

14 авг 2015 : 		 SEBASTIAN BACH не скучает по ранним годам в SKID ROW

6 авг 2015 : 		 Концертное видео от SEBASTIAN BACH

17 июл 2015 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я никогда не призывал фанатов убрать свои телефоны»

17 июл 2015 : 		 SEBASTIAN BACH: «Никто никогда не продавал билетов на мою свадьбу»

14 июл 2015 : 		 Купи билет на свадьбу SEBASTIAN BACH

30 июн 2015 : 		 Кавер-версия JIMI HENDRIX'a от SEBASTIAN BACH

24 июн 2015 : 		 SEBASTIAN BACH: видео со сцены

23 июн 2015 : 		 SEBASTIAN BACH хочет такой же звук на сольнике, как у альбома BLACK SABBATH "13"

18 июн 2015 : 		 SEBASTIAN BACH остановил концерт, после того как фанат украл сет-лист со сцены

15 июн 2015 : 		 SEBASTIAN BACH: «Уберите нахрен свои телефоны и наслаждайтесь моментом!»

22 май 2015 : 		 SEBASTIAN BACH о бывших коллегах по SKID ROW

30 апр 2015 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет SKID ROW

23 апр 2015 : 		 SEBASTIAN BACH упал на сцене

21 апр 2015 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

18 апр 2015 : 		 SEBASTIAN BACH открыл 'Youth Gone Wild West Tour 2015'

14 апр 2015 : 		 SEBASTIAN BACH, TOMMY THAYER, ERIC SINGER, JACK BLADES исполняют AC/DC

18 фев 2015 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет песню OZZY OSBOURNE

5 фев 2015 : 		 SEBASTIAN BACH проясняет разницу между хорошим музыкантом и рок-звездой

31 янв 2015 : 		 SEBASTIAN BACH отрицает сотрудничество с фронтменом STRYPER

30 янв 2015 : 		 Фронтмен STRYPER о попытке сотрудничества с SEBASTIAN BACH'ом

28 дек 2014 : 		 SEBASTIAN BACH защитил свою маму

16 дек 2014 : 		 SEBASTIAN BACH хотел бы стать новым OZZY OSBOURNE'ом

12 дек 2014 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

11 ноя 2014 : 		 SEBASTIAN BACH выступил на матче NBA

24 окт 2014 : 		 SEBASTIAN BACH: «В моей жизни достаточно рока!»

2 сен 2014 : 		 SEBASTIAN BACH ответил Ted'y Nugent'y

20 авг 2014 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

16 авг 2014 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

21 июл 2014 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

16 июл 2014 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я пил каждый вечер лет около 25 лет»

3 июл 2014 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

1 июл 2014 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

29 июн 2014 : 		 SEBASTIAN BACH выступил с DADA LIFE

16 июн 2014 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет песню LMFAO

10 июн 2014 : 		 SEBASTIAN BACH в образе Фредди Меркьюри

30 май 2014 : 		 SEBASTIAN BACH предстанет в образе ADAM'a LEVINE'a

26 май 2014 : 		 SEBASTIAN BACH не парится по поводу продаж нового альбома

21 май 2014 : 		 SCOTT IAN SEBASTIAN'y BACH'y: "Ребята в SKID ROW не не любят деньги, они не любят тебя!"

5 май 2014 : 		 SEBASTIAN BACH ответил NIKKI SIXX'y об использовании имени SKID ROW

30 апр 2014 : 		 SEBASTIAN BACH: "Почему я не люблю играть в клубах"

29 апр 2014 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

23 апр 2014 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

16 апр 2014 : 		 Видео с текстом от SEBASTIAN BACH

9 апр 2014 : 		 EPK от SEBASTIAN BACH

1 апр 2014 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

26 мар 2014 : 		 SEBASTIAN BACH: «Мои коллеги по SKID ROW не хотят расти и питают отвращение к деньгам»

20 мар 2014 : 		 SEBASTIAN BACH сотрудничает со шведским дуэтом диджеев

18 фев 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SEBASTIAN BACH

20 янв 2014 : 		 SEBASTIAN BACH: "Я самый счастливый человек на Земле!"

14 янв 2014 : 		 Название нового альбома SEBASTIAN BACH

13 янв 2014 : 		 SEBASTIAN BACH завершил запись

21 ноя 2013 : 		 SEBASTIAN BACH о новом альбоме

13 ноя 2013 : 		 SEBASTIAN BACH о его возможном участии в MÖTLEY CRÜE

4 ноя 2013 : 		 SEBASTIAN BACH о новом альбоме

28 окт 2013 : 		 SEBASTIAN BACH планирует запись вокала

21 сен 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления SEBASTIAN BACH

14 сен 2013 : 		 SEBASTIAN BACH обещает "особого басиста"

31 авг 2013 : 		 SEBASTIAN BACH вновь работает с JOHN 5

24 авг 2013 : 		 Новый туровый гитарист SEBASTIAN BACH

20 авг 2013 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

9 авг 2013 : 		 SEBASTIAN BACH вернулся в студию

29 июл 2013 : 		 SEBASTIAN BACH работает над «убойным альбомом»

11 июл 2013 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я хочу заниматься музыкой до тех пор, пока буду способен».

3 июн 2013 : 		 Последние релизы SEBASTIAN BACH выйдут на виниле

10 май 2013 : 		 SEBASTIAN BACH 'создает магию' с DUFF'ом MCKAGAN'ом

8 май 2013 : 		 SEBASTIAN BACH "официально" начал работу над альбомом

3 май 2013 : 		 SEBASTIAN BACH готов записать новый альбом

17 апр 2013 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я не живу прошлым»

16 апр 2013 : 		 SEBASTIAN BACH и STEVE STEVENS исполнили кавер-версии LED ZEPPELIN, VAN HALEN, SKID ROW

25 мар 2013 : 		 Фрагмент нового DVD SEBASTIAN BACH

15 мар 2013 : 		 SEBASTIAN BACH: EPK

13 фев 2013 : 		 SEBASTIAN BACH: "Я буду исполнять '18 And Life' пока не развалюсь"

6 фев 2013 : 		 SEBASTIAN BACH "не понимает в чём проблема" по вопросу реюниона SKID ROW

3 фев 2013 : 		 SEBASTIAN BACH вновь пишет музыку с JOHN 5

2 фев 2013 : 		 SEBASTIAN BACH: "Меня ждет большая роль!"

1 фев 2013 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил классику SKID ROW с HALESTORM

28 янв 2013 : 		 SEBASTIAN BACH сотрудничает со STEVE'ом STEVENS'ом

25 янв 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SEBASTIAN BACH

21 янв 2013 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил классику JANE'S ADDICTION с CAMP FREDDY

20 янв 2013 : 		 SEBASTIAN BACH: "Я не пытаюсь сделать революцию в рок музыке"

24 дек 2012 : 		 SEBASTIAN BACH: "30 000 ушло после моего выступления на Sweden Rock"

10 дек 2012 : 		 Участники BLACK VEIL BRIDES, HALFORD в гостях на новом DVD/CD SEBASTIAN BACH

3 дек 2012 : 		 SEBASTIAN BACH выпустит 'ABachalypse Now' DVD/CD

28 ноя 2012 : 		 SEBASTIAN BACH: "Я всегда буду фронтменом SKID ROW"

27 ноя 2012 : 		 SEBASTIAN BACH: видео с выступления

12 ноя 2012 : 		 SEBASTIAN BACH работает над "супер-секретном" проектом

10 окт 2012 : 		 SEBASTIAN BACH расстался с подругой

8 окт 2012 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил песни JOURNEY, FASTER PUSSYCAT с SIN CITY SINNERS

29 сен 2012 : 		 SEBASTIAN BACH выступил с новым гитаристом

29 сен 2012 : 		 SEBASTIAN BACH представил нового гитариста

6 сен 2012 : 		 SEBASTIAN BACH о Поле Райане: "Что же у него на iPod'e между AC/DC и LED ZEPPELIN?"

22 авг 2012 : 		 SEBASTIAN BACH сказал, что они «вновь друзья» с фронтменом BON JOVI

25 июл 2012 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

24 июл 2012 : 		 BIG NOIZE и SEBASTIAN BACH: видео с выступления

19 июл 2012 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил песни BLACK SABBATH, DIO, QUIET RIOT с BIG NOIZE

16 июл 2012 : 		 Видео полного концерта SEBASTIAN BACH

6 июл 2012 : 		 SEBASTIAN BACH прокомментировал инцидент с «летающим микрофоном»

1 июл 2012 : 		 Видео с выступения SEBASTIAN BACH

25 июн 2012 : 		 SEBASTIAN BACH "потерял" микрофон на GODS OF METAL

18 июн 2012 : 		 SEBASTIAN BACH: Видео с выступления в Лондоне

16 июн 2012 : 		 SEBASTIAN BACH: Видео с выступления в Белфасте

11 июн 2012 : 		 SEBASTIAN BACH: Видео с выступления на Sweden Rock

9 июн 2012 : 		 DEE SNIDER присоединился к SEBASTIAN'y BACH'y на сцене Sweden Rock

5 июн 2012 : 		 Новое видео SEBASTIAN'а BACH'а

25 май 2012 : 		 Бывший барабанщик группы SEBASTIAN BACH скончался

24 май 2012 : 		 Бывший барабанщик SEBASTIAN'a BACH'a борется за свою жизнь

23 май 2012 : 		 NICK STERLING сказал, что он вернется к группе SEBASTIAN BACH в Европе

22 май 2012 : 		 SEBASTIAN BACH представил нового гитариста

16 май 2012 : 		 Вокалист SLIPKNOT/STONE SOUR присоединился на сцене к SEBASTIAN BACH

1 май 2012 : 		 Финальный эпизод сериала 'Adults Only' с участием SEBASTIAN'a BACH'a

17 апр 2012 : 		 Послание Sebastian’а Bach’а фэнам из Сан-Паулу

7 апр 2012 : 		 SEBASTIAN BACH сказал, что организаторы SONISPHERE хотели реюнион оригинального состава SKID ROW

6 апр 2012 : 		 SEBASTIAN BACH в веб-сериале 'Adults Only'

30 мар 2012 : 		 Лучшая история SEBASTIAN BACH

13 фев 2012 : 		 SEBASTIAN BACH об Уитни Хьюстон

6 фев 2012 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

2 фев 2012 : 		 SEBASTIAN BACH, STEVE STEVENS исполнили кавер-версии AC/DC, AEROSMITH, QUEEN

31 янв 2012 : 		 SEBASTIAN BACH возьмет басиста STONE SOUR в тур

29 янв 2012 : 		 SEBASTIAN BACH, STEVE STEVENS исполнили кавер-версии BILLY IDOL, VAN HALEN

9 янв 2012 : 		 SEBASTIAN BACH: видео с концерта

8 янв 2012 : 		 SEBASTIAN BACH демонстрирует варианты скрима

25 дек 2011 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

4 дек 2011 : 		 SEBASTIAN BACH выступил в Голливуде вместе с CAMP FREDDY

14 окт 2011 : 		 Все обвинения против SEBASTIAN’a BACH’a сняты

27 сен 2011 : 		 SEBASTIAN BACH: новый альбом доступен для прослушивания

2 сен 2011 : 		 Дом SEBASTIAN'a BACH'a в Нью-Джерси разрушен ураганом “Айрин”

29 авг 2011 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил песню в честь JANI LANE

26 авг 2011 : 		 SEBASTIAN BACH сыграет с оригинальным ударником SKID ROW

23 авг 2011 : 		 SEBASTIAN BACH: EPK

16 авг 2011 : 		 SEBASTIAN BACH: Семплы нового альбома

15 авг 2011 : 		 SEBASTIAN BACH обвиняет интернет в распаде своего брака

4 авг 2011 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

8 июл 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SEBASTIAN BACH

4 июл 2011 : 		 SEBASTIAN BACH 'получил самое большое удовольствие за последнее время'

15 июн 2011 : 		 Новый альбом SEBASTIAN'a BACH'a выйдет в сентябре

14 июн 2011 : 		 SEBASTIAN BACH работает над бонус-материалом

28 май 2011 : 		 SEBASTIAN BACH:"Сведение готово!"

19 май 2011 : 		 SEBASTIAN BACH: видео с концерта

14 май 2011 : 		 Акустика от SEBASTIAN 'a BACH 'a

13 май 2011 : 		 SEBASTIAN BACH вновь арестован

27 апр 2011 : 		 SEBASTIAN BACH: "8 готово, 5 осталось!"

3 апр 2011 : 		 Выход нового альбома SEBASTIAN BACH отложен

30 мар 2011 : 		 SEBASTIAN BACH записал партии вокала

24 мар 2011 : 		 SEBASTIAN BACH о новом альбоме

22 мар 2011 : 		 SEBASTIAN BACH о новом альбоме

18 мар 2011 : 		 SEBASTIAN BACH о новом альбоме

15 мар 2011 : 		 SEBASTIAN BACH о новом альбоме

12 мар 2011 : 		 SEBASTIAN BACH о новом альбоме

7 мар 2011 : 		 Ударные для нового альбома SEBASTIAN'a BACH'a начнут записывать сегодня

2 мар 2011 : 		 SEBASTIAN BACH написал еще три песни для нового альбома

28 фев 2011 : 		 Sebastian Bach исключает возможность воссоединения SKID ROW: «Я не хочу возвращаться на 30 лет назад»

22 фев 2011 : 		 SEBASTIAN BACH, JIM BREUER исполнили кавер-версии HALFORD'a

17 фев 2011 : 		 SEBASTIAN BACH отправится в студию в понедельник

12 янв 2011 : 		 Рассмотрение дела SEBASTIAN'a BACH'a вновь отложено

7 янв 2011 : 		 Новое видео SEBASTIAN'a BACH'a

7 янв 2011 : 		 SEBASTIAN BACH в программе "Late Night With Jimmy Fallon"

1 янв 2011 : 		 SEBASTIAN BACH разводится

14 дек 2010 : 		 SEBASTIAN BACH ищет продюсера альбома

6 дек 2010 : 		 SEBASTIAN BACH 'уточняет планы записи'

25 ноя 2010 : 		 Рассмотрение дела SEBASTIAN'a BACH'a отложено

17 ноя 2010 : 		 SEBASTIAN BACH опубликовал официальное заявление

16 ноя 2010 : 		 Репортаж об аресте SEBASTIAN'a BACH'a

16 ноя 2010 : 		 Арестован SEBASTIAN BACH

20 окт 2010 : 		 Видео с исполнения новой песни SEBASTIAN'a BACH'a

14 окт 2010 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN'a BACH'a

6 сен 2010 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

24 авг 2010 : 		 SEBASTIAN BACH о воссоединении со SKID ROW : "Я не хочу лгать своим фанатам"

13 авг 2010 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил "Heaven And Hell" в честь DIO

14 июл 2010 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил "Happy Birthday" DIO

9 июн 2010 : 		 SEBASTIAN BACH сказал, что у него есть предложения от крупного лейбла

17 май 2010 : 		 SEBASTIAN BACH о смерти DIO

14 дек 2009 : 		 Концертное видео новой песни SEBASTIAN'a BACH'a

9 дек 2009 : 		 Первые фото нового состава группы SEBASTIAN BACH

3 сен 2009 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил две песни SKID ROW с кантри-дуэтом

3 авг 2009 : 		 SEBASTIAN BACH будет работать вместе с JOHN 5

27 апр 2009 : 		 SEBASTIAN BACH будет судить конкурс «Самая крутая рок-мама Америки»

28 янв 2009 : 		 SEBASTIAN BACH хочет выпустить два новых альбома в этом году

13 янв 2009 : 		 Новые концертные клипы от Sebastian'a Bach'a

11 янв 2009 : 		 Sebastian Bach предлагает всем оценить его концерт

12 сен 2008 : 		 SEBASTIAN BACH снял кантри-видео

21 авг 2008 : 		 SEBASTIAN BACH: Я живу настоящим

22 ноя 2007 : 		 Гитарист OBITUARY написал песню для SEBASTIAN'a BACH'a

20 окт 2007 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил песню ONYX "Slam"

13 окт 2007 : 		 SEBASTIAN BACH записал свой рэп/рок трек

8 окт 2007 : 		 Sebastian Bach исполнил песню OUTKAST

2 окт 2007 : 		 Еще одно видео от Sebastian'a Bach'a

24 сен 2007 : 		 Sebastian Bach исполнил песню RUN DMC

16 сен 2007 : 		 Рэп от Sebastian'a Bach'a

27 авг 2007 : 		 AXL ROSE спел вместе с BACH'ом на его новом альбоме

20 авг 2007 : 		 Объявлена дата выхода нового альбома SEBASTIAN'a BACH'a

9 июн 2007 : 		 SEBASTIAN BACH взяли сессионного ударника

7 июл 2006 : 		 SEBASTIAN BACH: Продюсер нового альбома - Roy Z

24 апр 2006 : 		 SEBASTIAN BACH начнет записывать новый альбом в мае

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|||| 19 фев 2018

SEBASTIAN BACH работает над сольником

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SEBASTIAN BACH сообщил, что находится в процессе записи ударных в собственной студии в Южной Калифорнии, которые могут послужить основой для материала, включенного в следующий студийный альбом музыканта.

По словам музыканта, он еще в состоянии сочинения и записи демо:

«Я в процессе смены лейбла. Мой менеджер Rick Sales хочет, чтобы я записал хорошее демо, которое он сможет дать послушать заинтересованным людям. Прямо сейчас у нас есть семь песен. Две из них написал John 5, Steve Stevens отправил мне несколько тем, также подобное сделали Billy Morrison и Brent Woods. Ну и посмотрим, что с этим всем делать».



SEBASTIAN BACH Is 'In The Writing And Demoing Stage' For His Next Solo Album: 'It's Gonna Be More Uplifting And Fun'




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