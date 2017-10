сегодня



SEBASTIAN BACH : «Новый альбом будет более вокально-ориентированный» SEBASTIAN BACH в недавнем интервью May The Rock Be With You рассказал о прогрессе в работе над новым материалом:



«Сейчас мы занимаемся демо, пишем песни, собираем идеи для записи. Мой менеджер Rick Sales сказал: "Sebastian, время пришло", и у него есть много лейблов, с которыми он ведёт переговоры, так что вот чем я сейчас занят».



Bach добавил, что он не «собирается спешить или торопиться» с выпуском новой пластинки:



«У меня есть ощущение, что я выпустил много хороших записей за свою карьеру и думаю, что все они хэви: "Angel Down", "Kicking & Screaming", "Give 'Em Hell", не говоря уже об "ABachalypse Now" и "Bring 'Em Bach Alive". Я много чего выпустил, так что моя новая работа должна иметь иное направление, более вокально-ориентированная запись. Я хочу сделать калифорнийскую пластинку, как делали THE DOORS, VAN HALEN, THE EAGLES и MÖTLEY CRÜE; они все лос-анджелесские команды, я хочу сделать Sebastian L.A.-запись — вот к чему я стремлюсь».







