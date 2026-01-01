Arts
Новости
Sebastian Bach

13 янв 2026 : 		 SEBASTIAN BACH о том, что мог бы петь в MÖTLEY CRÜE

11 дек 2025 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

27 ноя 2025 : 		 SEBASTIAN BACH целиком исполнил альбом SKID ROW

3 ноя 2025 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

7 сен 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «ИИ использовать не буду!»

30 авг 2025 : 		 SEBASTIAN BACH высмеивает вокальных экспертов

28 июл 2025 : 		 SEBASTIAN BACH посвятил концерт Оззи

15 июл 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Музыка оставляет тебя молодым»

30 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Первая пластинка SKID ROW не так проста как кажется»

24 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH о гастролях с PANTERA

25 май 2025 : 		 Вокалист TRIXTER: «Не понимаю, чего SEBASTIAN BACH не хочет в SKID ROW»

20 май 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я SKID ROW не слушаю, нафига?»

5 май 2025 : 		 Видео полного выступления SEBASTIAN BACH

11 мар 2025 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил JOURNEY и GUNS N' ROSES

14 фев 2025 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

27 янв 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я больше не могу головой»

6 янв 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Рок-концерт как ...й бокс!»

20 ноя 2024 : 		 SEBASTIAN BACH целиком сыграл альбом SKID ROW

15 ноя 2024 : 		 У SEBASTIAN BACH проблемы с женой?

6 ноя 2024 : 		 SEBASTIAN BACH сунул за Камалу

2 ноя 2024 : 		 ORIANTHI в новом видео SEBASTIAN BACH

16 окт 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

18 сен 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Если вам не нравятся мои взгляды, ну и катитесь на!»

17 сен 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Рок-н-ролл позволяет мне чувствовать себя ребёнком»

30 июл 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о девочках

23 июл 2024 : 		 SEBASTIAN BACH спел с пасынком
SEBASTIAN BACH о том, что мог бы петь в MÖTLEY CRÜE



zoom
SEBASTIAN BACH в недавнем интервью вновь коснулся темы своего возможного появления в MÖTLEY CRÜE более 30-лет назад:

«Я не стал участником группы, но репетировал с ними. Nikki Sixx предложил мне присоединиться к группе на репетиции перед всеми. А потом в течение нескольких недель после этого мы общались по телефону с их менеджером Дагом Тейлером. Но в итоге Atlantic Records не позволил этому случиться. Так что ничего не вышло. Но я репетировал с ними, и есть интервью MTV с участниками группы, где они говорят то же самое».

После того, как интервьюер отметил, что у него были вокальные данные, и он мог создать нечто особенное с MÖTLEY CRÜE, Seb ответил:

«Я всегда буду фанатом этой музыки, что бы ни случилось… Но я очень рад за Vince. Vince Neail — вокалист MÖTLEY CRÜE. У него были проблемы со здоровьем, но он всё равно собирается в турне, так что он молодец!»




просмотров: 50

