сегодня



SEBASTIAN BACH о том, что мог бы петь в MÖTLEY CRÜE



SEBASTIAN BACH в недавнем интервью вновь коснулся темы своего возможного появления в MÖTLEY CRÜE более 30-лет назад:



«Я не стал участником группы, но репетировал с ними. Nikki Sixx предложил мне присоединиться к группе на репетиции перед всеми. А потом в течение нескольких недель после этого мы общались по телефону с их менеджером Дагом Тейлером. Но в итоге Atlantic Records не позволил этому случиться. Так что ничего не вышло. Но я репетировал с ними, и есть интервью MTV с участниками группы, где они говорят то же самое».



После того, как интервьюер отметил, что у него были вокальные данные, и он мог создать нечто особенное с MÖTLEY CRÜE, Seb ответил:



«Я всегда буду фанатом этой музыки, что бы ни случилось… Но я очень рад за Vince. Vince Neail — вокалист MÖTLEY CRÜE. У него были проблемы со здоровьем, но он всё равно собирается в турне, так что он молодец!»







